Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

Les limites de la stratégie d’endiguement du Hezbollah

Perçue comme la seule façon d’éviter une explosion en interne, cette vision se heurte toutefois à l’impatience israélienne.

L'OLJ / Par Salah HIJAZI, le 28 octobre 2025 à 10h38

Les limites de la stratégie d’endiguement du Hezbollah

Un énorme portrait de Imad Moughniyé, ancien chef militaire du Hezbollah assassiné en 2008, sur un bâtiment à Nabatiyé, au Liban-Sud, en septembre 2025. Matthieu Karam/L’OLJ

Depuis que le gouvernement a adopté, en septembre, le plan de l’armée pour le monopole des armes, une expression revient de plus en plus souvent dans le jargon politique : l’endiguement du Hezbollah. Prévu dans le document de la troupe, il s’agit d’une stratégie de désarmement « passif » (mené en parallèle aux saisies « actives » d’armes) permettant au gouvernement d’éviter une confrontation avec la milice chiite. Pour ce faire, l’armée tente de fermer hermétiquement la frontière et empêcher le parti de déplacer son équipement à l’intérieur du territoire libanais, en pariant sur le fait que son arsenal va dépérir et, à terme, disparaître. Sauf que la pression et les frappes israéliennes au Sud et dans la Békaa, qui ne cessent de s’intensifier, envoient un message sans équivoque, qui pourrait mettre cette stratégie face à ses limites : le...
Depuis que le gouvernement a adopté, en septembre, le plan de l’armée pour le monopole des armes, une expression revient de plus en plus souvent dans le jargon politique : l’endiguement du Hezbollah. Prévu dans le document de la troupe, il s’agit d’une stratégie de désarmement « passif » (mené en parallèle aux saisies « actives » d’armes) permettant au gouvernement d’éviter une confrontation avec la milice chiite. Pour ce faire, l’armée tente de fermer hermétiquement la frontière et empêcher le parti de déplacer son équipement à l’intérieur du territoire libanais, en pariant sur le fait que son arsenal va dépérir et, à terme, disparaître. Sauf que la pression et les frappes israéliennes au Sud et dans la Békaa, qui ne cessent de s’intensifier, envoient un message sans équivoque, qui pourrait...
commentaires (4)

Israel n’a besoin d’aucun prétexte pour frapper. Il fait ce qu’il veut et quand il veut. Depuis l’accord de cessez-le-feu, son armée n’a pas arrêté un seul jour d’assassiner et de détruire.

Hitti arlette

12 h 21, le 28 octobre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (4)

  • Israel n’a besoin d’aucun prétexte pour frapper. Il fait ce qu’il veut et quand il veut. Depuis l’accord de cessez-le-feu, son armée n’a pas arrêté un seul jour d’assassiner et de détruire.

    Hitti arlette

    12 h 21, le 28 octobre 2025

  • Il sera approvisionné de je ne sais où, sans être vu et aperçu par personne, ni même par Israël. C’est qu’il y cette option aberrante que le Hezbollah, qu’il garde ou non son arsenal, mieux vaut un état de guerre, un statuquo durable de guerre permanente, qu’une négociation pour la paix (normalisation ? Tous les traits de paix dans cette région ne sont ni plus ni moins une normalisation). C’est drôle de lire :’’résistance’’ autorisée, voire sponsorisée par l’Etat’’. L’alternative de Netanyahou après concertation avec les Américains : c’est la normalisation. Et après Netanyahou ???

    nabil

    12 h 09, le 28 octobre 2025

  • Il sera approvisionné de je ne sais où, sans être vu et aperçu par personne, ni même par Israël. C’est qu’il y cette option aberrante que le Hezbollah, qu’il garde ou non son arsenal, mieux vaut un état de guerre, un statuquo durable de guerre permanente, qu’une négociation pour la paix (normalisation ? Tous les traits de paix dans cette région ne sont ni plus ni moins une normalisation). C’est drôle de lire :’’résistance’’ autorisée, voire sponsorisée par l’Etat’’. L’alternative de Netanyahou après concertation avec les Américains : c’est la normalisation. Et après Netanyahou ???

    nabil

    12 h 06, le 28 octobre 2025

  • Désarmer le Hezbollah comme désarmer les camps palestiniens relève de l’illusion, autant d’après la lecture de votre analyse, que le Hezbollah garde son arsenal ou ce qu’il en reste. Le mystère est là : comment la milice pro-iranienne, après la frappe humiliante contre l’Iran, et la localisation du chef palestinien dans un hôtel iranien pour le neutraliser, comment cette milice peut se procurer (le hezb possède une usine pour fabriquer des armes ?) des armes après le renversement du régime alaouite en Syrie.

    nabil

    11 h 59, le 28 octobre 2025

Retour en haut