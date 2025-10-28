Les limites de la stratégie d’endiguement du Hezbollah

Depuis que le gouvernement a adopté, en septembre, le plan de l’armée pour le monopole des armes, une expression revient de plus en plus souvent dans le jargon politique : l’endiguement du Hezbollah. Prévu dans le document de la troupe, il s’agit d’une stratégie de désarmement « passif » (mené en parallèle aux saisies « actives » d’armes) permettant au gouvernement d’éviter une confrontation avec la milice chiite. Pour ce faire, l’armée tente de fermer hermétiquement la frontière et empêcher le parti de déplacer son équipement à l’intérieur du territoire libanais, en pariant sur le fait que son arsenal va dépérir et, à terme, disparaître. Sauf que la pression et les frappes israéliennes au Sud et dans la Békaa, qui ne cessent de s’intensifier, envoient un message sans équivoque, qui pourrait...

