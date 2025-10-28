Les limites de la stratégie d’endiguement du Hezbollah

Un énorme portrait de Imad Moughniyé, ancien chef militaire du Hezbollah assassiné en 2008, sur un bâtiment à Nabatiyé, au Liban-Sud, en septembre 2025. Matthieu Karam/L’OLJ
Depuis que le gouvernement a adopté, en septembre, le plan de l’armée pour le monopole des armes, une expression revient de plus en plus souvent dans le jargon politique : l’endiguement du Hezbollah. Prévu dans le document de la troupe, il s’agit d’une stratégie de désarmement « passif » (mené en parallèle aux saisies « actives » d’armes) permettant au gouvernement d’éviter une confrontation avec la milice chiite. Pour ce faire, l’armée tente de fermer hermétiquement la frontière et empêcher le parti de déplacer son équipement à l’intérieur du territoire libanais, en pariant sur le fait que son arsenal va dépérir et, à terme, disparaître. Sauf que la pression et les frappes israéliennes au Sud et dans la Békaa, qui ne cessent de s’intensifier, envoient un message sans équivoque, qui pourrait mettre cette stratégie face à ses limites : le...
La région est sous haute tension...
Israel n’a besoin d’aucun prétexte pour frapper. Il fait ce qu’il veut et quand il veut. Depuis l’accord de cessez-le-feu, son armée n’a pas arrêté un seul jour d’assassiner et de détruire.
12 h 21, le 28 octobre 2025