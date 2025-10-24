Accord maritime Liban-Chypre : en attendant la réaction d’Ankara...

En ratifiant l’accord de délimitation de ses frontières maritimes avec Chypre, le Liban confirme sa volonté d’accompagner les transformations en cours dans la région. Cette ratification intervient néanmoins plus de vingt ans après le début des négociations entre les deux pays et alors que le paysage géopolitique en Méditerranée orientale a complètement évolué depuis. Les acteurs sont nombreux et les intérêts parfois divergents : la Turquie et Israël, qui ont mené un bras de fer à distance pendant des années dans cette région, et même les États-Unis sont à la manœuvre. Concernant l’accord conclu avec Chypre, les lectures divergent. Pour certains, il s’agit d’un succès diplomatique, pour d’autres, le Liban aurait pu obtenir une zone maritime plus étendue. Le pays a en effet retenu la « théorie de...

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte