Politique - Éclairage

Accord maritime Liban-Chypre : en attendant la réaction d’Ankara...

En signant l’accord avec Nicosie, Beyrouth pourrait se retrouver au cœur du bras de fer énergétique que se livrent Israël et la Turquie.

OLJ / Par Mounir RABIH, le 24 octobre 2025 à 17h03

Accord maritime Liban-Chypre : en attendant la réaction d’Ankara...

Plateforme d'exploration en Méditerranée orientale. Photo d'illustration. CHRISTOS AVRAAMIDES / PIO / AFP

En ratifiant l’accord de délimitation de ses frontières maritimes avec Chypre, le Liban confirme sa volonté d’accompagner les transformations en cours dans la région. Cette ratification intervient néanmoins plus de vingt ans après le début des négociations entre les deux pays et alors que le paysage géopolitique en Méditerranée orientale a complètement évolué depuis. Les acteurs sont nombreux et les intérêts parfois divergents : la Turquie et Israël, qui ont mené un bras de fer à distance pendant des années dans cette région, et même les États-Unis sont à la manœuvre. Concernant l’accord conclu avec Chypre, les lectures divergent. Pour certains, il s’agit d’un succès diplomatique, pour d’autres, le Liban aurait pu obtenir une zone maritime plus étendue. Le pays a en effet retenu la « théorie de la ligne médiane » comme méthode de...
En ratifiant l'accord de délimitation de ses frontières maritimes avec Chypre, le Liban confirme sa volonté d'accompagner les transformations en cours dans la région. Cette ratification intervient néanmoins plus de vingt ans après le début des négociations entre les deux pays et alors que le paysage géopolitique en Méditerranée orientale a complètement évolué depuis. Les acteurs sont nombreux et les intérêts parfois divergents : la Turquie et Israël, qui ont mené un bras de fer à distance pendant des années dans cette région, et même les États-Unis sont à la manœuvre. Concernant l'accord conclu avec Chypre, les lectures divergent. Pour certains, il s'agit d'un succès diplomatique, pour d'autres, le Liban aurait pu obtenir une zone maritime plus étendue. Le pays a en effet retenu la « théorie de la ligne médiane » comme méthode de...
