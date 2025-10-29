Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Cybersécurité

Pourquoi Google Maps n'est-il pas précis au Liban ?

Le brouillage a fait partie des multiples perturbations lors du dernier conflit entre le Hezbollah et Israël.

L'OLJ / Par Ghadir Hamadi, le 29 octobre 2025 à 00h00

Pourquoi Google Maps n'est-il pas précis au Liban ?

La rue Gouraud, à Gemmayzé. Photo João Sousa/L'Orient-Le Jour

La fiabilité de Google Maps au Liban est remise en question depuis la mort dimanche d'Elio Abou Hanna dans le camp palestinien de Chatila, à Beyrouth. Rentrant de soirée en voiture, ce jeune de 24 ans aurait pris une mauvaise direction et pénétré accidentellement dans ce camp, avant d'y être abattu par une patrouille armée. Un fait divers tragique qui a enflammé les réseaux sociaux.Selon l’expert en cybersécurité Roland Abi Najem, l’application routière « n’est pas du tout précise ». En cause : « le brouillage des signaux satellitaires » durant la récente période de guerre entre le Hezbollah et Israël, mais également « l'absence de voitures Google » capables de filmer à 360 d° et de mettre à jour les routes. De nombreuses zones, notamment dans le Sud, la Békaa et la banlieue sud de Beyrouth, ont été détruites par des frappes...
La fiabilité de Google Maps au Liban est remise en question depuis la mort dimanche d'Elio Abou Hanna dans le camp palestinien de Chatila, à Beyrouth. Rentrant de soirée en voiture, ce jeune de 24 ans aurait pris une mauvaise direction et pénétré accidentellement dans ce camp, avant d'y être abattu par une patrouille armée. Un fait divers tragique qui a enflammé les réseaux sociaux.Selon l’expert en cybersécurité Roland Abi Najem, l’application routière « n’est pas du tout précise ». En cause : « le brouillage des signaux satellitaires » durant la récente période de guerre entre le Hezbollah et Israël, mais également « l'absence de voitures Google » capables de filmer à 360 d° et de mettre à jour les routes. De nombreuses zones, notamment dans le Sud, la Békaa et la banlieue sud de Beyrouth,...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut