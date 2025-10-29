Pourquoi Google Maps n'est-il pas précis au Liban ?

La fiabilité de Google Maps au Liban est remise en question depuis la mort dimanche d'Elio Abou Hanna dans le camp palestinien de Chatila, à Beyrouth. Rentrant de soirée en voiture, ce jeune de 24 ans aurait pris une mauvaise direction et pénétré accidentellement dans ce camp, avant d'y être abattu par une patrouille armée. Un fait divers tragique qui a enflammé les réseaux sociaux.Selon l’expert en cybersécurité Roland Abi Najem, l’application routière « n’est pas du tout précise ». En cause : « le brouillage des signaux satellitaires » durant la récente période de guerre entre le Hezbollah et Israël, mais également « l'absence de voitures Google » capables de filmer à 360 d° et de mettre à jour les routes. De nombreuses zones, notamment dans le Sud, la Békaa et la banlieue sud de Beyrouth,...

