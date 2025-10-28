Négociations avec Israël et cessez-le-feu : Ortagus et le chef des SR égyptiens en tournée à Beyrouth

Les réunions se sont succédé ces dernières heures à Baabda, au Grand Sérail et à Aïn el-Tiné, sur la question des négociations avec Israël et de l'arrêt des attaques visant le Liban, avec les visites parallèles de l'émissaire américaine Morgan Ortagus et du chef des services de renseignement égyptiens, Hassan Rachad, qui a eu un rôle prépondérant dans les pourparlers sur l'accord de trêve à Gaza.

La diplomate américaine, qui était en Israël le week-end dernier, s'est dans ce cadre entretenue à midi avec le président de la République Joseph Aoun à Baabda, avant de quitter le palais sans s'adresser à la presse. La présidence a fait savoir que le chef de l’État avait mis l'accent pendant leur réunion sur « l'importance de renforcer le travail du comité de supervision du cessez-le-feu », notamment en ce qui concerne la cessation des hostilités au Liban et l'application de la résolution 1701 au Liban-Sud, ciblé quasiment tous les jours par des frappes israéliennes, « afin de permettre à l'armée de poursuivre son déploiement jusqu'aux frontières ». La résolution 1701 de l'ONU, qui sert de cadre à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, prévoit notamment le retrait israélien total du territoire libanais parallèlement au désarmement de toutes les milices, à commencer par le sud du Litani. Le Hezbollah, lui, refuse de remettre son arsenal. Joseph Aoun a également insisté sur « la nécessité de permettre aux habitants du Sud de rentrer chez eux et de reconstruire leurs maisons, notamment à l'approche de l'hiver ».

Le « mécanisme » de supervision du cessez-le-feu en question

Au cours de sa réunion avec le président du Parlement Nabih Berry dans la matinée, Morgan Ortagus a évoqué « la situation générale et les développements sur le terrain liés aux hostilités israéliennes quotidiennes au Liban, ainsi que le travail du comité de supervision du cessez-le-feu et les moyens de renforcer son rôle », selon l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Interrogé dans la matinée sur une éventuelle escalade israélienne, le vice-président de la Chambre Élias Bou Saab a répondu que « les impressions laissées par l’émissaire américaine Morgan Ortagus vont dans le sens contraire ». Il a précisé que la diplomate « a évoqué avec Nabih Berry la question des négociations directes ou indirectes entre le Liban et Israël ». Une information reprise par la chaîne MTV, qui indique que Mme Ortagus a présenté deux options au chef du Législatif : la première consiste à mener des négociations directes avec Israël, tandis que la seconde prévoit des pourparlers indirects par le biais du comité de supervision du cessez-le-feu, appelé le « mécanisme », au cours de réunions auxquelles assisterait l'émissaire US.

Le Premier ministre Nawaf Salam a aussi examiné avec la diplomate américaine le rôle du « mécanisme », et M. Salam a souligné que l'objectif de toute négociation avec l’État hébreu porterait sur l'application de l'accord de trêve, notamment en ce qui concerne la fin des attaques israéliennes et le retrait complet des secteurs libanais toujours occupés, en au moins six points différents. Il a ajouté que l'un des objectifs de ce processus était également d'obtenir la libération des prisonniers libanais en Israël. M. Salam a par ailleurs indiqué que la mise en œuvre de la décision du gouvernement concernant le monopole des armes, tant au sud qu'au nord du fleuve Litani, nécessite un soutien rapide à l'armée libanaise et aux Forces de sécurité intérieure, par le biais d'une conférence internationale dédiée à cet objectif. Il a souligné que la stabilisation du Liban-Sud nécessite un soutien international pour la tenue d'une conférence sur la reprise économique et la reconstruction.

Réunion avec Hanine Sayed

Selon les informations de la chaîne LBCI, une réunion était également prévue entre Morgan Ortagus et la ministre des Affaires sociales, Hanine el-Sayed, qui a annoncé récemment la réhabilitation de centres d'aides sociales dans le Sud. La rencontre devra discuter de « la capacité de ces centres à faire face à tout développement qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines », selon la chaîne.

La visite de Mme Ortagus intervient à l'heure où le risque d’une nouvelle escalade militaire israélienne est de plus en plus évoqué, d’autant que les fuites israéliennes se multiplient sur des préparatifs pour une possible confrontation avec le Hezbollah, alors que Washington fait pression sur Beyrouth pour engager des négociations directes avec Tel-Aviv.

La tournée du chef des SR égyptiens

Le chef de l’État s'est par ailleurs entretenu avec le chef des services de renseignement égyptiens, Hassan Rachad, en présence du directeur général de la Sûreté générale, le général Hassan Choucair, et du directeur des SR de l'armée, le général Antoine Kahwaji. Les discussions ont porté sur la situation au Liban-Sud et à Gaza. M. Rachad a fait part de la volonté de son pays d'aider le Liban à maintenir la stabilité au Liban-Sud. M. Aoun a pour sa part « salué tout effort égyptien qui permettrait de mettre un terme aux hostilités israéliennes au Liban », selon l'ANI. Lundi, le président avait reçu l'ambassadeur d’Égypte, qui avait appelé à la « prudence » face aux tensions actuelles.

Cette journée diplomatique particulièrement chargée s'est déroulée alors que les frappes israéliennes se sont intensifiées au cours des derniers jours au Liban-Sud et dans la Békaa.

Selon certaines informations, l’envoyé américain Tom Barrack devrait effectuer à son tour un nouveau passage à Beyrouth, probablement son dernier, puisque le nouvel ambassadeur des États-Unis Michel Issa arrivera avant le 10 novembre et prendra entièrement en charge le dossier libanais. Toutes ces visites ont pour objectif d’inciter l’État libanais à accélérer ses efforts afin de retirer les armes du Hezbollah et achever le déploiement de l’armée au Liban-Sud.

Alors que les frappes israéliennes ont tué au moins 12 personnes au Liban depuis jeudi dernier, le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem a néanmoins affirmé dimanche que son parti ne comptait pas déclencher de « batailles » contre l’État hébreu, afin d'éviter de lui donner des « prétextes » pour lancer une nouvelle guerre ouverte.