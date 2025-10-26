Menu
Politique - Éclairage

Dernière chance avant décembre ? La diplomatie au chevet d’un Liban au bord de l’explosion

Outre l’émissaire américaine Morgan Ortagus, suivie peut-être de Tom Barrack, le pays s’apprête à recevoir le secrétaire général de la Ligue arabe ainsi que le chef des renseignements égyptiens.

OLJ / Par Mounir RABIH, le 27 octobre 2025 à 00h00

Dernière chance avant décembre ? La diplomatie au chevet d’un Liban au bord de l’explosion

Des personnes inspectent l’épave d’un véhicule visé par une frappe israélienne dans le village de Harouf, au sud du Liban, le 25 octobre 2025. MAHMOUD ZAYYAT / AFP

Le Liban se prépare à une semaine diplomatique particulièrement chargée. En parallèle à la tenue d’une nouvelle réunion du comité de supervision du cessez-le-feu (« mécanisme »), présidé par son nouveau chef, le général Joseph Clearfield, en présence de l’émissaire américaine Morgan Ortagus, le pays s’apprête à recevoir le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheit, ainsi que le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rachad. Selon certaines informations, l’envoyé américain Tom Barrack devrait également effectuer une nouvelle visite à Beyrouth, probablement sa dernière puisque le nouvel ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Issa, arrivera avant le 10 novembre et prendra entièrement en charge le dossier libanais. Toutes ces visites ont pour objectif d’inciter l’État libanais à accélérer ses efforts afin de retirer les...
Le Liban se prépare à une semaine diplomatique particulièrement chargée. En parallèle à la tenue d'une nouvelle réunion du comité de supervision du cessez-le-feu (« mécanisme »), présidé par son nouveau chef, le général Joseph Clearfield, en présence de l'émissaire américaine Morgan Ortagus, le pays s'apprête à recevoir le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheit, ainsi que le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rachad. Selon certaines informations, l'envoyé américain Tom Barrack devrait également effectuer une nouvelle visite à Beyrouth, probablement sa dernière puisque le nouvel ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Issa, arrivera avant le 10 novembre et prendra entièrement en charge le dossier libanais. Toutes ces visites ont pour objectif d'inciter l'État libanais à accélérer ses efforts afin de retirer les...
