Dernière chance avant décembre ? La diplomatie au chevet d’un Liban au bord de l’explosion

Le Liban se prépare à une semaine diplomatique particulièrement chargée. En parallèle à la tenue d’une nouvelle réunion du comité de supervision du cessez-le-feu (« mécanisme »), présidé par son nouveau chef, le général Joseph Clearfield, en présence de l’émissaire américaine Morgan Ortagus, le pays s’apprête à recevoir le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheit, ainsi que le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rachad. Selon certaines informations, l’envoyé américain Tom Barrack devrait également effectuer une nouvelle visite à Beyrouth, probablement sa dernière puisque le nouvel ambassadeur des États-Unis au Liban, Michel Issa, arrivera avant le 10 novembre et prendra entièrement en charge le dossier libanais. Toutes ces visites ont pour objectif d’inciter l’État...

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte