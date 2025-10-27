Mahmoud Abbas désigne Hussein al-Cheikh comme son successeur par intérim

C’est la suite logique. Après avoir créé plus tôt cette année le poste de vice-président du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et y avoir nommé son proche conseiller Hussein al-Cheikh, Mahmoud Abbas l’a placé en première ligne de succession. À bientôt 90 ans, le président palestinien a modifié dimanche 26 octobre les détails pour préparer sa suite en cas de vacance à son poste. Le chef de l’Autorité palestinienne (AP) a ainsi désigné son vice-président pour prendre sa place temporairement, pour une durée maximale de 90 jours, le temps d’organiser une élection présidentielle. Si une élection ne peut être tenue dans le délai imparti de 3 mois, la période d’intérim peut être étendue sur décision du Conseil central palestinien, pour une fois seulement.

La déclaration constitutionnelle reprise par l’agence de presse WAFA vaut en cas de décès ou de retrait du tenant de la magistrature suprême, et remplace celle de janvier 2024, qui désignait comme successeur par intérim le président du Conseil national palestinien. L’organe législatif de l’OLP, censé représenter les Palestiniens à travers le monde, est néanmoins surtout une coquille vide, alors que le Conseil central palestinien l’a supplanté ces dernières années comme principal organe décisionnel de l’organisation. Avec cette modification, Mahmoud Abbas entend garantir une continuité, alors que Hussein al-Cheikh est aligné sur sa vision d’un rejet de la résistance armée et d’une coordination sécuritaire avec Israël, tout en étant acceptable pour les Israéliens, les Américains, comme pour les pays arabes.

Une succession dans la continuité

Car l’idée est aussi de répondre aux attentes de réformes de la communauté internationale, et particulièrement des capitales régionales qui veulent éviter de voir le Hamas gagner du terrain dans les territoires occupés. D’autant que l’AP ne pourra prétendre à la gouvernance de Gaza sans réformes de fond, selon le plan Trump pour l’après-guerre. « Nous avons publié cette déclaration constitutionnelle pour affirmer le principe de séparation des pouvoirs et le transfert pacifique du pouvoir à travers des élections libres et équitables », a ainsi souligné le communiqué de WAFA. Les dernières législatives se sont déroulées en 2006 à Gaza et en Cisjordanie, conduisant à la victoire du Hamas, qui a ensuite pris le contrôle de l’enclave palestinienne aux termes d’une confrontation fratricide avec le Fateh. Un résultat qui avait conduit Mahmoud Abbas à annuler le scrutin prévu en 2021, selon certains observateurs, craignant qu’il ne lui soit largement défavorable.

Si Abou Mazen est critiqué pour sa collaboration avec Israël, son successeur désigné par intérim, Hussein al-Cheikh, a été à la tête de l’Autorité générale des affaires civiles, chargée notamment de gérer la coordination sécuritaire avec Israël en Cisjordanie. Sa nomination en tant que vice-président du comité exécutif de l’OLP avait provoqué une levée de boucliers de la part de certains groupes membres de l’organisation qui avaient boycotté le vote pour créer le poste, comme le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), le Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP) ou encore l'Initiative nationale palestinienne. Le choix avait été vu comme une tentative de Mahmoud Abbas de garder le contrôle sur la suite, alors que le président est largement décrié par les Palestiniens en raison de la corruption généralisée, de l’absence de perspectives économiques ou encore d’un horizon gelé pour un quelconque État palestinien. Pas sûr qu’un éventuel retrait d’Abou Mazen permette de changer vraiment la donne.