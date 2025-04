Hussein al-Cheikh, le vice-président de l'OLP qui satisfait presque tout le monde...

C’est une nomination qui ne fait que ternir davantage la réputation de Mahmoud Abbas sur la scène intérieure palestinienne. Samedi, le président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a désigné l’un de ses proches conseillers, Hussein al-Cheikh, pour occuper la fonction nouvellement créée de vice-président. Il figure ainsi en bonne place pour succéder au président bientôt nonagénaire, et devra sans doute être appelé à devenir le chef par intérim de cet éventail de formations politiques menées par le Fateh à la mort de ce dernier. Quelques jours plus tôt, plusieurs factions palestiniennes avaient annoncé le boycott de la convention organisée à Ramallah en vue d’établir formellement ce poste. En cause : les signes perçus d’ingérence étrangère.Car ces développements interviennent à...

