Culture - Entretien

Rachid Benzine : le silence du monde littéraire sur Gaza est « un abandon délibéré de notre responsabilité »

Pour « L’Orient-Le Jour », l’écrivain et islamologue franco-marocain revient sur le concept de résistance par l’art et la culture à l’occasion de la sortie de son dernier roman « L’homme qui lisait des livres ».

Par Zeina KOVACS, le 30 octobre 2025 à 17h06

L’écrivain et islamologue franco-marocain Rachid Benzine. Photo AFP

Après Lettres à Nour (﻿é﻿d. Points), Voyage au bout de l’enfance ou encore Les silences des pères (Seuil, grand prix du roman Métis 2024), l’écrivain, politologue et islamologue franco-marocain Rachid Benzine est de retour avec un roman engagé et saisissant : L’homme qui lisait des livres (﻿é﻿d. Julliard). On y fait la rencontre de Nabil al-Jaber, un libraire palestinien qui a installé sa bibliothèque sur les ruines encore fumantes d’un Gaza dévasté par la guerre de 2014.L’homme à la culture débordante livre l’histoire de sa vie, jalonnée par la littérature et le théâtre. L’alliance - à première vue improbable - de l’art et d’une terre minée par les guerres devient alors évidente pour réhumaniser les victimes. Dans un entretien avec L’Orient-Le Jour, Rachid Benzine revient sur l’importance de rappeler que le peuple palestinien...
