Rachid Benzine : le silence du monde littéraire sur Gaza est « un abandon délibéré de notre responsabilité »

Après Lettres à Nour (﻿é﻿d. Points), Voyage au bout de l’enfance ou encore Les silences des pères (Seuil, grand prix du roman Métis 2024), l’écrivain, politologue et islamologue franco-marocain Rachid Benzine est de retour avec un roman engagé et saisissant : L’homme qui lisait des livres (﻿é﻿d. Julliard). On y fait la rencontre de Nabil al-Jaber, un libraire palestinien qui a installé sa bibliothèque sur les ruines encore fumantes d’un Gaza dévasté par la guerre de 2014.L’homme à la culture débordante livre l’histoire de sa vie, jalonnée par la littérature et le théâtre. L’alliance - à première vue improbable - de l’art et d’une terre minée par les guerres devient alors évidente pour réhumaniser les victimes. Dans un entretien avec L’Orient-Le Jour, Rachid Benzine revient sur...

La région est sous haute tension... Restez informés en vous abonnant à notre offre limitée : 1$ pour 3 mois seulement ! Je me connecte