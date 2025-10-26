La Turquie veut capitaliser sur son rôle dans le cessez-le-feu à Gaza

« La Turquie a été fantastique. Le président Erdogan a été fantastique. » C’est en ces termes que le président américain Donald Trump vantait la contribution de son homologue turc à la conclusion du cessez-le-feu à Gaza, le 13 octobre, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh. Au moment de la signature du plan de paix, Recep Tayyip Erdogan se tenait à la gauche du chef de la Maison-Blanche, après avoir trôné à sa droite lors de sa réunion avec les pays arabo-musulmans en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York en septembre. La place d’un acteur désormais incontournable du dossier gazaoui. En quelques semaines seulement, la pression décisive exercée sur le Hamas pour le contraindre à accepter les conditions israélo-américaines a fait de la...

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte