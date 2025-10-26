Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Éclairage

La Turquie veut capitaliser sur son rôle dans le cessez-le-feu à Gaza

Avec l’affaiblissement de l’axe iranien, Ankara pourrait devenir la principale puissance d’opposition à l’expansionnisme israélien.

L'OLJ / Par Tatiana KROTOFF, le 27 octobre 2025 à 00h00

La Turquie veut capitaliser sur son rôle dans le cessez-le-feu à Gaza

Trump et Erdogan à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, en septembre. Crédit : Brendan Smialowski/AFP

« La Turquie a été fantastique. Le président Erdogan a été fantastique. » C’est en ces termes que le président américain Donald Trump vantait la contribution de son homologue turc à la conclusion du cessez-le-feu à Gaza, le 13 octobre, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh. Au moment de la signature du plan de paix, Recep Tayyip Erdogan se tenait à la gauche du chef de la Maison-Blanche, après avoir trôné à sa droite lors de sa réunion avec les pays arabo-musulmans en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York en septembre. La place d’un acteur désormais incontournable du dossier gazaoui. En quelques semaines seulement, la pression décisive exercée sur le Hamas pour le contraindre à accepter les conditions israélo-américaines a fait de la Turquie l’un des principaux architectes du...
« La Turquie a été fantastique. Le président Erdogan a été fantastique. » C’est en ces termes que le président américain Donald Trump vantait la contribution de son homologue turc à la conclusion du cessez-le-feu à Gaza, le 13 octobre, alors qu’il s’apprêtait à rejoindre la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh. Au moment de la signature du plan de paix, Recep Tayyip Erdogan se tenait à la gauche du chef de la Maison-Blanche, après avoir trôné à sa droite lors de sa réunion avec les pays arabo-musulmans en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York en septembre. La place d’un acteur désormais incontournable du dossier gazaoui. En quelques semaines seulement, la pression décisive exercée sur le Hamas pour le contraindre à accepter les conditions israélo-américaines a fait de la...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut