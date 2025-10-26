Gaza, trumpisme et Isabelle Adjani : après le casse du Louvre, Art Basel réveille enfin Paris

Paris veut se refaire une beauté (et une réputation). Moins d’une semaine après le casse spectaculaire au Louvre et le vol de huit bijoux d’une valeur de 88 millions d’euros, la scène culturelle de la capitale, fragilisée et désorientée par ces cambriolages historiques, rouvre ses portes aux investisseurs, collectionneurs et amateurs de beau. Sous la verrière du Grand Palais, au cœur du 8e arrondissement, la quatrième édition française d’Art Basel a en effet vu ses ambitions à la hausse. Devenue en quelques années seulement une plateforme internationale majeure de l’art contemporain, la manifestation, qui se veut lieu de découverte et de transactions, s’est cette fois déroulée dans des conditions quasi-standards. En 2022, elle avait lieu en pleine grève généralisée dans l’Hexagone, en 2023 juste après...

