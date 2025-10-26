Menu
Culture - En immersion

Gaza, trumpisme et Isabelle Adjani : après le casse du Louvre, Art Basel réveille enfin Paris

Pour sa quatrième édition française, la foire d’art contemporain la plus exclusive au monde a transformé cette semaine le Grand Palais en fourmilière de milliardaires. « L’Orient-Le Jour » y était.

OLJ / Karl RICHA, à Paris, le 26 octobre 2025 à 15h37

La manifestation s'est une nouvelle fois tenue au Grand Palais. Photo Art Basel

Paris veut se refaire une beauté (et une réputation). Moins d’une semaine après le casse spectaculaire au Louvre et le vol de huit bijoux d’une valeur de 88 millions d’euros, la scène culturelle de la capitale, fragilisée et désorientée par ces cambriolages historiques, rouvre ses portes aux investisseurs, collectionneurs et amateurs de beau. Sous la verrière du Grand Palais, au cœur du 8e arrondissement, la quatrième édition française d’Art Basel a en effet vu ses ambitions à la hausse. Devenue en quelques années seulement une plateforme internationale majeure de l’art contemporain, la manifestation, qui se veut lieu de découverte et de transactions, s’est cette fois déroulée dans des conditions quasi-standards. En 2022, elle avait lieu en pleine grève généralisée dans l’Hexagone, en 2023 juste après les massacres du 7-Octobre et le...
commentaires (1)

Est-ce que l’œuvre de Samia Halaby y est représentée ?

Hacker Marilyn

17 h 03, le 26 octobre 2025

Commentaires (1)

  • Est-ce que l’œuvre de Samia Halaby y est représentée ?

    Hacker Marilyn

    17 h 03, le 26 octobre 2025

