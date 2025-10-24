Pourquoi la BDL risque de faire à nouveau capoter un accord avec le FMI

Malgré une succession de communiqués à la tonalité rassurante du côté libanais, le constat est sans appel : les rencontres tenues par la délégation libanaise lors des assemblées d’automne du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, du 13 au 18 octobre, n’ont pas été concluantes. Elles ont au contraire mis en évidence la profondeur des divergences, concentrées sur plusieurs points essentiels, selon plusieurs sources – libanaises et étrangères – qui ont également assisté à une partie des réunions. « L’accord que le Liban souhaite conclure avec le FMI frôle l’impossible si la BDL campe sur ses positions en matière de restructuration des banques et de restitution des dépôts », va jusqu’à dire l’une de ces sources.Hiérarchisation des pertesD’emblée, le FMI a rejeté la grille...

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte