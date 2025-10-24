Pourquoi la BDL risque de faire à nouveau capoter un accord avec le FMI

Le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souhaid. Illustration L’Orient-Le Jour
Malgré une succession de communiqués à la tonalité rassurante du côté libanais, le constat est sans appel : les rencontres tenues par la délégation libanaise lors des assemblées d’automne du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, du 13 au 18 octobre, n’ont pas été concluantes. Elles ont au contraire mis en évidence la profondeur des divergences, concentrées sur plusieurs points essentiels, selon plusieurs sources – libanaises et étrangères – qui ont également assisté à une partie des réunions. « L’accord que le Liban souhaite conclure avec le FMI frôle l’impossible si la BDL campe sur ses positions en matière de restructuration des banques et de restitution des dépôts », va jusqu’à dire l’une de ces sources.Hiérarchisation des pertesD’emblée, le FMI a rejeté la grille proposée par la BDL pour la hiérarchisation des...
Malgré une succession de communiqués à la tonalité rassurante du côté libanais, le constat est sans appel : les rencontres tenues par la délégation libanaise lors des assemblées d’automne du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, du 13 au 18 octobre, n’ont pas été concluantes. Elles ont au contraire mis en évidence la profondeur des divergences, concentrées sur plusieurs points essentiels, selon plusieurs sources – libanaises et étrangères – qui ont également assisté à une partie des réunions. « L’accord que le Liban souhaite conclure avec le FMI frôle l’impossible si la BDL campe sur ses positions en matière de restructuration des banques et de restitution des dépôts », va jusqu’à dire l’une de ces sources.Hiérarchisation des pertesD’emblée, le FMI a rejeté la grille...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Très surpris et déçu de la position du gouverneur de la BDL. A/ L état et la BDL c est la meme chose : Vous êtes un fonctionnaire de l état et appliquez les règles de l état. Vous touchez un salaire en fin de mois de l état. Votre café est payé par l état….. B/ Vous n êtes pas en position pour essayer de changer les règles internationales en la matière. Vous êtes là d abord pour vous y conformer et pour que les clients lésés obtiennent une partie de leur dû au plus vite. C/ la FMI a l argent; l état libanais est corrompu et pauvre: vous devez suivre leurs demandes au plus vite…ou partir…
14 h 18, le 24 octobre 2025