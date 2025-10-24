Menu
Économie - Éclairage

Pourquoi la BDL risque de faire à nouveau capoter un accord avec le FMI

Si les points de désaccord sont loin de concerner la seule banque centrale, l’inflexibilité de Karim Souhaid cristallise les tensions.

L'OLJ / Par Mounir YOUNES, le 24 octobre 2025 à 08h47

Pourquoi la BDL risque de faire à nouveau capoter un accord avec le FMI

Le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Souhaid. Illustration L’Orient-Le Jour

Malgré une succession de communiqués à la tonalité rassurante du côté libanais, le constat est sans appel : les rencontres tenues par la délégation libanaise lors des assemblées d’automne du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, du 13 au 18 octobre, n’ont pas été concluantes. Elles ont au contraire mis en évidence la profondeur des divergences, concentrées sur plusieurs points essentiels, selon plusieurs sources – libanaises et étrangères – qui ont également assisté à une partie des réunions. « L’accord que le Liban souhaite conclure avec le FMI frôle l’impossible si la BDL campe sur ses positions en matière de restructuration des banques et de restitution des dépôts », va jusqu’à dire l’une de ces sources.Hiérarchisation des pertesD’emblée, le FMI a rejeté la grille proposée par la BDL pour la hiérarchisation des...
commentaires (10)

Très surpris et déçu de la position du gouverneur de la BDL. A/ L état et la BDL c est la meme chose : Vous êtes un fonctionnaire de l état et appliquez les règles de l état. Vous touchez un salaire en fin de mois de l état. Votre café est payé par l état….. B/ Vous n êtes pas en position pour essayer de changer les règles internationales en la matière. Vous êtes là d abord pour vous y conformer et pour que les clients lésés obtiennent une partie de leur dû au plus vite. C/ la FMI a l argent; l état libanais est corrompu et pauvre: vous devez suivre leurs demandes au plus vite…ou partir…

Farandole

14 h 18, le 24 octobre 2025

  • Un pays de corrompus... Et entretemps on se perd dans des détails futiles, à savoir que votera la diaspora pour 6 ou 128?Comment faire profiter les crapules encore plus? Bref, l'auberge bientôt n'existera plus pour en sortir... Pauvres petits épargnants...

    Christian Samman

    13 h 46, le 24 octobre 2025

  • il y'a quleques annees HB attendait le gas pour ne pas conclure un accord ( donc pas de reformes ) avec le FMI . Maintenant c'est au tour des banquiers et de la BDL d'attendre un accord ( pour le moment illusoire) avec Israel et le desarmement de HB pour echapper a ces memes reformes. Que de la mauvise foi.

    EL KHALIL ABDALLAH

    12 h 58, le 24 octobre 2025

  • ils étaient main dans la main pour nous voler .

    P H

    12 h 41, le 24 octobre 2025

  • Jibna’l aara’a ta yfazéna . M. Souhaid, que cherchez-vous exactement dans votre entêtement à vouloir à tout prix protéger les pilleurs des libanais et de leur pays? Un encouragement pour les futurs remplaçants à perpétuer cette coutume qui consiste à prendre le pouvoir ou occuper un poste honorifique dans le seul but de s’enrichir sur le dos des pauvres citoyens? Et nous qui croyons naïvement que vous serez là pour faire toute la lumière sur tous les dessous de hold-up historique et faire en sorte que les sommes volées soient restituées aux déposants grugés et les voleurs jugés et écartés du

    Sissi zayyat

    12 h 41, le 24 octobre 2025

  • Un cas d’école de la capture de l’État et de sa banque centrale par une mafia bancaire. Depuis cinq ans, tout est fait pour bloquer un accord avec le FMI. Comment ces gens peuvent-ils se regarder dans un miroir ?… Et par pitié, cessons avec cet hubris ! Cessons de nous croire les plus intelligents du monde et de revendiquer sans relâche un prétendu exceptionnalisme. Ayons enfin l’humilité de reconnaître les erreurs du passé et le courage d’accepter, pour une fois, des solutions fondées sur des normes internationales...

    papazulu

    11 h 40, le 24 octobre 2025

  • parlons peu, mais disons vrai ! toute cette lexique financiere, ce baratin je dirais ne mene qu'a une seule synthese : LA MAUVAISE FOI EVIDENTE DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES ! CONCLUSION : je laisse a l'imagination d'en prevoir le resultat !

    L’acidulé

    10 h 59, le 24 octobre 2025

  • La BDL confirme sa posture de défenseure des banques à l’encontre des déposants. Et une fois de plus dans ce pays on croit -ou on veut faire croire- en l’illusion d’un processus de paix qui, ici exonèrerait les responsables de tout dédommagement- et amènerait des flots d’argent et de prospérité qui referait du Liban la Suisse du Moyen-Orient.

    AntoineK

    09 h 57, le 24 octobre 2025

  • L'etat et la BDL prennent clairement le parti des crapules bancaires qui veulent faire supporter l'essentiel du cout de la crise aux deposants. Seulement, le FMI ne l'entends pas de la meme oreille. Et pour cause, si les voleurs sortent indemnes de la crise, plus personne ne leur fera jamais plus confiance, ni au Liban ni a l'etranger. Mais non, Mr Souhaid. L'argent de la corruption ce n'est pas les 34 milliards que vous voulez "effacer". L'argent de la corruption a ete transfere l'etranger alors meme que les comptes des deposants etaient sequestres par vos amis les crapules bancaires.

    Michel Trad

    09 h 56, le 24 octobre 2025

  • Pour résumer, la BDL et les banques disent aux deposants: rouho balto lbaher !

    otayek rene

    09 h 52, le 24 octobre 2025

