Moyen-Orient - Focus

L’Arabie saoudite nomme un nouveau grand mufti, cheikh Saleh ben Fawzan

Le religieux de 90 ans a été nommé à la suite du décès de son prédécesseur, en septembre. Un profil classique wahhabite aligné sur le pouvoir.

Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 23 octobre 2025 à 18h41

L’Arabie saoudite nomme un nouveau grand mufti, cheikh Saleh ben Fawzan

Cheikh Saleh ben Fawzan ben Abdullah Al-Fawzan, nommé grand mufti d'Arabie saoudite le 22 octobre 2025. Photo d'archives Adyan Alhamidi/Wikimedia

Le nonagénaire prend la place du cheikh Abdulaziz ben Abdullah Al-Sheikh, décédé en septembre dernier après un quart de siècle passé dans la peau du grand mufti du royaume saoudien : Cheikh Saleh ben Fawzan ben Abdullah Al-Fawzan a été nommé à ce poste mercredi 22 octobre par décret royal, sur proposition du prince héritier et Premier ministre saoudien, Mohammad ben Salmane (MBS), précise l’agence de presse officielle SPA, et devient ainsi président du Conseil des grands érudits d’Arabie saoudite. L’homme représente donc désormais le plus haut dignitaire religieux du royaume, Gardien des deux lieux saints, La Mecque et Médine, où se sont rendus près de 1,7 million de pèlerins pour le pèlerinage du Hajj cette année, selon les données de l’autorité saoudienne des statistiques. À 90 ans, Saleh ben Fawzan est « un des religieux les plus...
