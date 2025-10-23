L’Arabie saoudite nomme un nouveau grand mufti, cheikh Saleh ben Fawzan

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Le nonagénaire prend la place du cheikh Abdulaziz ben Abdullah Al-Sheikh, décédé en septembre dernier après un quart de siècle passé dans la peau du grand mufti du royaume saoudien : Cheikh Saleh ben Fawzan ben Abdullah Al-Fawzan a été nommé à ce poste mercredi 22 octobre par décret royal, sur proposition du prince héritier et Premier ministre saoudien, Mohammad ben Salmane (MBS), précise l’agence de presse officielle SPA, et devient ainsi président du Conseil des grands érudits d’Arabie saoudite. L’homme représente donc désormais le plus haut dignitaire religieux du royaume, Gardien des deux lieux saints, La Mecque et Médine, où se sont rendus près de 1,7 million de pèlerins pour le pèlerinage du Hajj cette année, selon les données de l’autorité saoudienne des statistiques. À 90 ans, Saleh ben Fawzan est « un des religieux les plus...

Le nonagénaire prend la place du cheikh Abdulaziz ben Abdullah Al-Sheikh, décédé en septembre dernier après un quart de siècle passé dans la peau du grand mufti du royaume saoudien : Cheikh Saleh ben Fawzan ben Abdullah Al-Fawzan a été nommé à ce poste mercredi 22 octobre par décret royal, sur proposition du prince héritier et Premier ministre saoudien, Mohammad ben Salmane (MBS), précise l’agence de presse officielle SPA, et devient ainsi président du Conseil des grands érudits d’Arabie saoudite. L’homme représente donc désormais le plus haut dignitaire religieux du royaume, Gardien des deux lieux saints, La Mecque et Médine, où se sont rendus près de 1,7 million de pèlerins pour le pèlerinage du Hajj cette année, selon les données de l’autorité saoudienne des statistiques. À 90 ans, Saleh ben Fawzan...

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte