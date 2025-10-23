Bombardements israéliens sur les régions de la Békaa et du Hermel, au moins deux morts | Direct

Annexion de la Cisjordanie : Trump prévient qu'Israël perdrait « le soutien des Etats-Unis »
Le président américain Donald Trump prévient qu'Israël perdrait « le soutien des Etats-Unis » en cas d'annexion de la Cisjordanie, dans une interview au magazine Time diffusée jeudi.
Interrogé sur ces projets d'annexion dans cette interview que le journal dit avoir réalisé le 15 octobre par téléphone, il a répondu: « Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas parce que j'ai donné ma parole aux pays arabes », dans le cadre des négociations d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
« Et vous ne pouvez pas faire cela maintenant. Israël perdrait tout le soutien des Etats-Unis si cela se produisait », a-t-il ajouté.
Une bombe lancée par un drone israélien à Khiam (Marjeyoun), a provoqué un incendie, selon notre correspondant au Liban-Sud.
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont entamé leur réunion dans le bureau de ce dernier à Jérusalem, selon le Haaretz.
L'aide humanitaire entrant à Gaza est « insuffisante » selon l'OMS
L'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza est « insuffisante » et n'a pas permis une amélioration de la situation dans ce territoire palestinien en proie à la famine, a alerté l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).
« La faim est toujours présente car il n'y a pas assez de nourriture » qui parvient à la bande de Gaza depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et « la situation reste catastrophique », a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse en ligne depuis le siège de l'OMS à Genève.
Depuis l'entrée en vigueur le 10 octobre du cessez-le-feu négocié par les États-Unis entre Israël et le Hamas, « la famine n'a pas reculé car il n'y a pas assez de nourriture », a-t-il averti.
Des pays arabes et musulmans condamnent des projets de loi israéliens visant à annexer la Cisjordanie
Plusieurs pays arabes et musulmans, dont l'Arabie saoudite, ont condamné jeudi dans un communiqué conjoint l'examen par le parlement israélien de deux propositions de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie.
« L'Arabie saoudite, la Jordanie, l'Indonésie, le Pakistan, la Turquie, Djibouti, Oman, la Gambie, la Palestine, le Qatar, le Koweït, la Libye, la Malaisie, l'Egypte, le Nigéria, la Ligue arabe et l'Organisation de coopération islamique condamnent avec la plus grande fermeté l'adoption par la Knesset israélienne de deux projets de loi visant à imposer une soi-disant +souveraineté israélienne+ sur la Cisjordanie occupée et sur les colonies illégales israéliennes », affirme le communiqué relayé par l'agence de presse saoudienne, SPA.
Israël déjoue une tentative de contrebande d'armes sur le mont Hermon
Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avhichay Adraee, a écrit sur X que l'armée israélienne « avait déjoué une tentative de contrebande d'armes sur le mont Hermon, en territoire syrien ». « Au cours d'une opération nocturne menée hier (mercredi), les forces [de l'armée israélienne] de la brigade de montagne (810), en coopération avec des membres de l'unité 504, ont arrêté plusieurs suspects qui tentaient de faire passer clandestinement des armes de Syrie au Liban, dans la région du mont Hermon en Syrie. »
Adraee a déclaré que « pendant l'opération, les forces (israéliennes) ont détecté des mouvements suspects et ont immédiatement arrêté les suspects qui tentaient de faire passer les armes en contrebande. Les armes ont été confisquées et les suspects ont été transférés pour une enquête plus approfondie ». Il a conclu que les forces de l'armée israélienne « restent déployées dans la région pour protéger la sécurité des citoyens israéliens, en particulier les habitants du plateau du Golan ».
L'armée israélienne affirme avoir éliminé un commandant du Radwan et non un « musulman ordinaire » mercredi
Commentant l'opération qui a tué mercredi matin un membre du Hezbollah dans le village de Aïn Cana (Nabatiyé), le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avhichay Adraee, a affirmé sur X que « les médias du Hezbollah ont publié une photo du terroriste qui a été pris pour cible il y a quelques jours, le montrant tenant un enfant dans ses bras, affirmant qu'il n'était qu'un musulman ordinaire qui emmenait son fils à l'école lorsqu'il a été frappé par une attaque israélienne. »
Adraee a affirmé que les déclarations du Hezbollah étaient « fausses » et ont été rapidement démenties, tandis que les médias du groupe ont commencé à diffuser une autre photo de lui peu après, le décrivant cette fois-ci comme un combattant. « L'armée israélienne n'a pas pris pour cible ce terroriste parce qu'il était Libanais, mais parce qu'il était commandant au sein de la force terroriste Radwan. Point final », a conclu Adraee.
La Turquie envisage de participer au maintien de la paix à Gaza
Des discussions autour d'une participation de l'armée turque à une mission de maintien de la paix dans la bande de Gaza sont en cours, a annoncé une source au sein du ministère turc de la Défense.
« Nous sommes en contact avec nos homologues au sujet de notre participation à la mission qui sera créée à Gaza », a dit ce responsable, précisant qu' « un centre de coordination militaro-civil a été créé en vue de la mise en place d'une force opérationnelle à Gaza ».
« Dans le cadre de cette structure, il est prévu de créer une Force internationale de stabilisation chargée des patrouilles de sécurité, de la protection des infrastructures civiles, de l'aide humanitaire, de la sécurité des frontières, de la formation des forces de sécurité locales et du contrôle du cessez-le-feu », a-t-il ajouté.
Inauguration de la caserne Mohammad Farhat dans le caza de Bint Jbeil
Une cérémonie a été organisée aujourd’hui à Kfardounine (Bint Jbeil) pour l’inauguration de la caserne Mohammad Farhat, en présence du commandant en chef de l’armée, le général Rodolphe Haykal, du commandant de la FINUL, le général Diodato Abagnara, de la gouverneure de Nabatiyé, Hwaida Turk, et de la famille du militaire tué.
Le commandant Mohammad Farhat avait été tué le 23 octobre 2024 par l’armée israélienne lors d’une opération d’évacuation de blessés à Yater. Le général Haykal a salué sa bravoure et réaffirmé l’engagement de l’armée « à protéger chaque pouce du territoire libanais ».
La sœur de Mohammad Farhat, Rana Farhat, a rappelé que « l’institution militaire reste le garant de la sécurité de tous les Libanais ».
Smotrich présente ses excuses après ses propos « malheureux » sur l'Arabie saoudite
Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a présenté ses excuses pour avoir conseillé jeudi à l'Arabie saoudite de continuer « à monter à chameau », plutôt que d'exiger la création d'un Etat palestinien en échange d'une normalisation des relations entre les deux pays.
Le Hamas accuse Israël d’imposer un black-out médiatique à Gaza
Dans une déclaration publiée sur Telegram, le Hamas a affirmé que la poursuite par Israël de l’interdiction d’accès à la presse étrangère « révèle clairement la volonté de cette entité de maintenir un black-out médiatique sur les crimes atroces et les destructions massives provoqués par la machine de guerre sioniste dans la bande de Gaza ».
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a atterri en Israël
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a atterri en Israël, a constaté un journaliste de l'AFP, dans le cadre d'une visite qui fait suite à celle du vice-président américain JD Vance. M. Rubio doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu jeudi soir, selon un responsable américain.
Un drone israélien a largué une bombe sonore en périphérie du village de Kfarchouba, dans le caza de Hasbaya, rapporte notre correspondant au Liban-Sud.
Au moins 7 milliards de dollars sont nécessaires pour reconstruire le système de santé de Gaza, selon l'OMS.
Frappes israéliennes à Janta et Chmestar : deux victimes originaires du Liban-Sud
Les deux personnes tuées dans les frappes israéliennes à Janta et Chmestar sont originaires du Liban-Sud, selon notre correspondant dans la région. Il s’agit de Mohammad Haïdar Jazini, originaire du village de Aïn Bousouar, dans la région d’Iqlim al-Touffah (caza de Nabatiyé), et de Hicham Khalil, du village de Maarakeh (caza de Tyr).
Guerre de Gaza : Le bilan de Palestiniens tués par l’armée israélienne s’élève à au moins 68 280 morts
Un Palestinien a été tué et deux autres blessés au cours des dernières 24 heures lors d’attaques israéliennes menées à travers la bande de Gaza, tandis que 13 corps ont été retrouvés durant la même période, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza.
Le ministère a précisé que 32 corps supplémentaires ont été identifiés depuis hier, portant le nombre total de morts confirmés depuis le début de la guerre d’Israël contre Gaza, le 7 octobre 2023, à 68 280, tandis que 170 375 personnes ont été blessées.
Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas le 11 octobre, 89 Palestiniens ont été tués, 317 ont été blessés et 449 corps ont été récupérés, selon la même source.
Trump sur l’annexion israélienne de la Cisjordanie : « Cela n’arrivera pas »
Le président américain Donald Trump a affirmé, dans un entretien accordé au magazine Time, que la politique des États-Unis restait fermement opposée à toute annexion israélienne de la Cisjordanie occupée, indique al-Jazeera.
« Cela n’arrivera pas. Cela n’arrivera pas parce que j’ai donné ma parole aux pays arabes. Et on ne peut pas faire ça maintenant », a-t-il déclaré. « Nous avons reçu un grand soutien du monde arabe. Israël perdrait tout le soutien des États-Unis si cela se produisait. »
La veille, le Parlement israélien avait adopté en première lecture un projet de loi appelant formellement à l’annexion de la Cisjordanie occupée.
⚡Attaque contre des reporters au Liban: l'AFP exige une « enquête transparente » d'Israël
L’Agence France-Presse a exigé jeudi une « enquête complète et transparente d'Israël » sur l'attaque contre des journalistes il y a deux ans dans le sud du Liban, qui a tué un journaliste de Reuters et en a blessé d'autres dont deux de l'AFP.
Le 13 octobre 2023, une frappe a tué le vidéaste de l'agence Reuters, Issam Abdallah, et blessé six autres reporters, dont deux de l'AFP, Dylan Collins et Christina Assi, amputée de la jambe droite.
Nucléaire: une nouvelle attaque contre l'Iran serait « un nouvel échec », avertit Téhéran
Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti que toute nouvelle attaque contre son pays constituerait « un nouvel échec », après que le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a évoqué un « nouveau recours à la force » en cas d'impasse des efforts diplomatiques avec Téhéran, rapporte l'AFP.
Mercredi, Rafael Grossi, directeur de l'AIEA a mis en garde contre un possible recours à la force contre Téhéran en cas d'échec des efforts diplomatiques. « L’Iran aurait suffisamment de combustible pour une dizaine de bombes atomiques. Mais nous n'avons pas la preuve que Téhéran cherchait à se doter de l'arme nucléaire », a également déclaré M. Grossi.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a réagi : « J’ignore s'il a exprimé ces propos par inquiétude ou par menace, mais ceux qui profèrent de telles menaces doivent savoir que répéter une expérience échouée ne fera qu'engendrer un nouvel échec », a-t-il indiqué.
Turquie : discussions sur une participation de l'armée à une mission à Gaza
Des discussions autour d'une participation de l'armée turque à une mission de maintien de la paix dans la bande de Gaza sont en cours, a indiqué une source au sein du ministère turc de la Défense.
« Nous sommes en contact avec nos homologues au sujet de notre participation à la mission qui sera créée à Gaza », a indiqué ce responsable, précisant qu’« un centre de coordination militaro-civil a été créé en vue de la mise en place d'une force opérationnelle à Gaza ».
« Dans le cadre de cette structure, il est prévu de créer une Force internationale de stabilisation chargée des patrouilles de sécurité, de la protection des infrastructures civiles, de l'aide humanitaire, de la sécurité des frontières, de la formation des forces de sécurité locales et du contrôle du cessez-le-feu », a-t-il ajouté. « Le niveau de participation de la Turquie à ces structures reste à déterminer », a affirmé ce responsable, précisant que des détails pourraient être communiqués la semaine prochaine.
Interrogé sur une éventuelle opposition d'Israël à une présence militaire turque à Gaza, ce responsable a indiqué qu’ « un accord (de cessez-le-feu, NDLR) existe et la Turquie en est un des garants ».
Rima Karamé condamne les bombardements israéliens à proximité d'écoles
La ministre de l'Éducation, Rima Karamé a condamné les bombardements israéliens qui ont touché jeudi les environs du lycées officiels de Chemstar et de Taraya dans le caza de Baalbeck, brisant leurs vitres, endommageant leurs façades et semant la panique parmi les élèves et leurs parents, rapporte notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah. Plusieurs élèves ont été légèrement blessés par des éclats de verre, selon notre correspondante.
La ministre Karamé a appelé les grandes puissances à faire pression sur l’Etat hébreu pour mettre fin à cette agression incessante qui touche les écoles et les civils, faisant morts et blessés, terrorisant les populations.
Rima Karamé a dans ce cadre contacté le responsable du secteur éducatif de Baalbek-Hermel, Hussein Abdel Sater, et le directeur de l'enseignement secondaire, Khaled Fayed, afin de s’assurer que le personnel enseignant, les élèves et les employés des établissements publics touchés sont tous sains et saufs.
Elle a aussi salué les administrations scolaires, les enseignants, les élèves et les parents, évoquant leur courage et leur détermination malgré le danger de l'agression. Elle leur a également exprimé son soutien, assurant que rien ne « détournera de l'éducation et de la poursuite du progrès ».
Vance dit que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël
« La Cisjordanie ne va pas être annexée par Israël », a affirmé le vice-président américain JD Vance, au lendemain d’un vote préliminaire au parlement israélien sur deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée, rapporte l’AFP.
« Si c’était un coup politique, c’était un coup politique très stupide, et je le prends personnellement comme une insulte », a réagi M. Vance.
« La politique de l’administration Trump est que la Cisjordanie ne sera pas annexée par Israël ; cela continuera d’être notre politique », a-t-il ajouté à la fin de sa visite en Israël jeudi.
Les frappes israéliennes font deux morts à Janta et Chmestar
Les frappes israéliennes sur la chaîne montagneuse de l'Anti-Liban, à l'est du pays, ont fait deux tués dans la région de Baalbeck-Hermel, l'un dans la localité de Janta et l'autre dans celle de Chmestar, selon un bilan préliminaire du ministère de la Santé.
Le vice-président américain JD Vance a rencontré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, lors de sa visite en Israël.
« Le vice-président Vance est un véritable ami de l’État d’Israël et, sous la direction du président [Donald] Trump, il a largement contribué à la sécurité d’Israël », a déclaré Katz dans un communiqué publié par le ministère et relayé par Haaretz.
Accord de cessez-le-feu entre jihadistes français et forces armées syriennes
Les autorités syriennes et les jihadistes français dirigés par Oumar Diaby sont parvenus à un accord pour mettre fin à leurs combats dans le nord-ouest de la Syrie, ont indiqué des sources concordantes mercredi à l'AFP. L'accord prévoit un cessez-le-feu entre les jihadistes retranchés dans un camp de la région de Harem, dan la province d'Idleb, près de la frontière turque, et les forces gouvernementales, selon le texte obtenu par l'AFP.
Le cessez-le-feu est respecté mercredi, selon un responsable local de la sécurité et une source des jihadistes français, contactés par l'AFP. Mardi, les forces de sécurité syriennes avaient encerclé le camp, accusant Oumar Diaby, alias Omar Omsen, d'avoir enlevé une fillette et de refuser de se livrer aux autorités.
Au moins une personne a été tuée dans une frappe israélienne sur Chmestar, a rapporté notre correspondante dans la Békaa.
Un drone a été aperçu en train de voler à basse altitude au-dessus de la ville de Nabatiyé et de ses villages environnants, selon notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.
« Continuez à chevaucher vos chameaux dans le désert saoudien », lance Smotrich à l’adresse de Riyad
Le ministre israélien des Finances a déclaré qu’Israël devrait rejeter toute normalisation avec l’Arabie saoudite si celle-ci était conditionnée à l’établissement d’un État palestinien, rapporte le Haaretz.
« Si l’Arabie saoudite nous dit que la normalisation est en échange d’un État palestinien, alors non merci, mes amis. Continuez à chevaucher vos chameaux dans le désert saoudien », a-t-il ajouté, selon les propos rapporté par le quotidien. Ynet a rapporté la même phrase, également traduite en anglais.
Békaa : L’armée israélienne dit avoir frappé « un camp d’entraînement et un site de production de missiles du Hezbollah »
Peu après les frappes menées dans la Békaa, l’armée israélienne a indiqué avoir mené « un raid aérien contre un camp et un site de production de missiles de précision appartenant au Hezbollah », situés dans les régions de la Békaa et du Liban-Nord.
Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a précisé que plusieurs « cibles du Hezbollah dans la Békaa, notamment un camp d’entraînement où des combattants du parti chiite ont été aperçus », ont été bombardées.
Selon le porte-parole, ce camp aurait été utilisé pour « former et préparer les membres du Hezbollah en vue de planifier et superviser des opérations contre l’armée israélienne et l’État d’Israël ».
L’armée israélienne a également affirmé avoir frappé des « infrastructures militaires au sein d’un site de production de missiles de précision du Hezbollah », ainsi que des « installations terroristes situées dans un site militaire du parti à Cherbine », sur les hauteurs du Hermel.
La Turquie annonce qu’elle contribuera à renforcer les capacités de l’armée libanaise dans le cadre de son mandat de déploiement
Les forces turques de maintien de la paix continueront de contribuer au renforcement des capacités de l’armée libanaise, dans le cadre d’un mandat renouvelé de déploiement au Liban, a annoncé le ministère turc de la Défense.
Le Parlement turc a adopté mardi une loi prolongeant de trois ans les mandats de déploiement militaire en Syrie et en Irak, ainsi que de deux ans celui de la participation turque à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).
« Les efforts se poursuivront afin d’améliorer les conditions de sécurité dans la région, de garantir la stabilité et d’appuyer le renforcement des capacités des forces armées libanaises, dans le but d’établir et de préserver la paix au Liban », précise le communiqué du ministère.
Membre de l’OTAN, la Turquie, qui a participé à la médiation ayant conduit à l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, a par ailleurs condamné les offensives israéliennes dans l’enclave palestinienne et dans plusieurs pays de la région, dont le Liban, estimant que les politiques israéliennes « génocidaires » et « expansionnistes » constituent la plus grande menace pour la paix régionale.
Nouveaux raids israéliens au Liban
L'armée israélienne a mené une série de raids aériens intensifs visant plusieurs régions de la Békaa, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. En début d'après-midi, l'aviation israélienne a d'abord mené des frappes sur l'Anti-Liban, touchant les hauteurs du village de Janta (Békaa-Est) sur la chaîne orientale, avant de s’étendre sur le jurd de Chmestar sur la chaîne occidentale, provoquant de puissantes explosions entendues dans l’ensemble de la région.
Un autre raid aérien a visé les hauteurs de Ali al-Tawil, dans la région montagneuse du Hermel.
La justice israélienne reporte l'examen d'un recours de la presse étrangère pour un accès à Gaza
Un juge de la Cour suprême israélienne a demandé un délai supplémentaire pour examiner le recours déposé par l'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) pour un accès des journalistes dans la bande de Gaza. Le juge a estimé que la situation sur le terrain était toujours délicate et difficile à analyser, en disant qu'il « espère » qu'elle sera claire d'ici 30 jours. Il n'a pas fixé de date pour une prochaine audience.
L'audience devant la plus haute juridiction israélienne, la première depuis le dépôt du recours il y a deux ans, a eu lieu ce matin pour examiner le recours déposé par la FPA, qui représente les médias internationaux en Israël et dans les territoires palestiniens. Les choses auraient pu être réévaluées à plusieurs autres moments auparavant, a fait valoir l'avocat de la FPA, Gilead Sher, évoquant les deux précédents cessez-le-feu en novembre 2023 et début 2025, et des périodes de « réductions des combats »
Le député du Hezbollah, Hassan Ezzeddine, a déclaré lors d'une cérémonie organisée en l'honneur de chefs de municipalité à Deir Qanoun el-Nahr, dans le caza de Tyr, que la « résistance » à Israël, incarnée par son parti, « continuera d’exister et d’agir » et « a le droit de se défendre, surtout en l’absence de capacité de l’armée libanaise et des autres forces à assurer la protection du pays ».
« C’est un droit humain fondamental, qui ne nécessite l’autorisation de personne, ni du gouvernement, ni de l’État, ni des Nations unies, ni d’aucune institution », a-t-il ajouté.
Une position qui s’inscrit dans la ligne de droit au refus de la milice de remettre ses armes à l’armée libanaise, comme le lui demande le gouvernement et l’exigent notamment Israël et son allié américain.
Le Hezbollah et ses alliés exigent de leur côté qu’Israël se retire des positions que son armée occupe encore au Liban-Sud et cesse ses bombardements quasi-quotidiens avant d’envisager un désarmement.
Les principaux propos du secrétaire d’État Marco Rubio avant son départ pour Israël
Voici les principaux propos tenus par le secrétaire d’État américain Marco Rubio devant des journalistes, juste avant d’embarquer pour le vol l’emmenant en Israël, selon la séquence filmée et diffusée par plusieurs médias américains, dont Forbes Breaking News :
* Certains volets le plan de cessez-le-feu négocié par les États-Unis à Gaza progressent plus rapidement que prévu. « Il y a une différence entre le fait que des pays signent un document pour dire qu’ils sont prêts à aider, et le fait qu’ils s’engagent réellement », a-t-il expliqué. Selon lui, plusieurs États ont désormais formulé des engagements concrets.
* Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner avaient tenu des rencontres très positives en Arabie saoudite, au Qatar et qu’ils devaient prochainement se rendre aux Émirats arabes unis. Ces échanges, a-t-il souligné, ont également concerné des pays en dehors de la région, qui ont manifesté leur volonté de contribuer activement à la mise en œuvre du plan de paix.
* Marco Rubio et son équipe vont « visiter le Centre de coordination civil-militaire » de Kiryat Gat, situé à une dizaine de kilomètres au nord-est de Gaza, et « assigner du personnel expérimenté du département d’État afin d’aider à coordonner tous ces efforts ».
* Marco Rubio juge « important (…) particulièrement au cours des prochaines semaines » de maintenir la trêve. « Le vice-président (JD Vance) est actuellement sur place, il reviendra demain et a fait de très bons comptes rendus sur les progrès réalisés. Mais il reste du travail à faire, et nous en sommes conscients. Les premières semaines seront donc cruciales », a ajouté le haut responsable américain.
* « Ensuite commencera le travail de mise en place du processus permanent… éventuellement aller à l’ONU pour obtenir le mandat international, constituer les forces de défense et de sécurité internationales. Il y a donc beaucoup de travail à accomplir, mais nous voulions nous assurer d’être présents et d’avoir les bonnes personnes en place au centre de coordination, ce qui est essentiel pour maintenir l’ensemble », a-t-il poursuivi.
* Marco Rubio a aussi affirmé qu'il s'entretiendrait avec le Président au Qatar en se rendant au Moyen-Orient, sans plus de détail, jugeant que ce sera « probablement la dernière opportunité » qu’il aura de le faire « au cours des dix prochains jours ».
* Au sujet du centre de coordination, le secrétaire d’État a prévu une « annonce demain » à ce sujet : « Nous aurons quelqu’un sur place en tant qu’homologue de l’Amiral (Brad) Cooper (le commandant du CENTCOM) au Département d’État, un diplomate de carrière expérimenté et très respecté, qui sera présent demain et après-demain, vendredi, pour lancer cette initiative. » », a-t-il ajouté.
* L’accord de trêve à Gaza « est une priorité majeure » pour l’administration Trump, a insisté Marco Rubio. « Il s’agissait d’un accord de paix historique que le président Trump avait conclu, et maintenant nous devons nous assurer qu’il se poursuit et que nous continuons à le développer. Ce n’est que la première phase. Il y a plusieurs phases, et elles doivent toutes réussir pour que nous atteignions nos objectifs », a-t-il conclu.
L’Indonésie défend sa décision d’empêcher des gymnastes israéliens de participer à un championnat du monde organisé à Jakarta
L’Indonésie défend sa décision d’empêcher des gymnastes israéliens de participer à un championnat du monde organisé à Jakarta et en mesure les conséquences, a déclaré jeudi son ministre des Sports, selon Reuters.
Erick Thohir réagissait après que le Comité international olympique (CIO) a exhorté toutes les fédérations sportives internationales à ne pas organiser d’événements sportifs en Indonésie.
Mercredi, le CIO avait en effet appelé les fédérations sportives internationales à ne pas accueillir de compétitions en Indonésie, après que le pays a interdit la participation de gymnastes israéliens à un championnat du monde qui s’y tient ce mois-ci. Le CIO a également annoncé qu’il suspendait toute discussion sur une éventuelle candidature de l’Indonésie aux Jeux olympiques, tant que le gouvernement n’aurait pas donné de garanties que tous les athlètes, quelle que soit leur nationalité, seraient autorisés à y concourir à l’avenir.
Le ministère des Affaires étrangères saodueien a « condamné » et « dénoncé » mercredi soir l’approbation, en première lecture, par la Knesset israélienne de deux projets de loi visant à imposer la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie occupée et à légitimer la souveraineté israélienne sur une colonie illégale, a indiqué le Royaume d’Arabie saoudite dans un message publié sur X.
« Le Royaume souligne son rejet total de toutes les violations liées à la colonisation et à l’expansion commises par les autorités israéliennes. Il réaffirme son soutien au droit légitime et historique du peuple palestinien d’établir son État indépendant dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux résolutions internationales pertinentes », pouvait-on.
Au Liban-Sud, aucun incident majeur impliquant l’armée israélienne n’a été rapporté depuis la frappe de lundi matin, qui a tué un membre du Hezbollah se déplaçant en scooter.
Des drones israéliens ont continué à survoler la région. D’autres ont également été aperçus au-dessus de Beyrouth et de ses environs mercredi.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’armée israélienne a mené une opération de ratissage à l’aide de mitrailleuses depuis le site de Roueissat el-Alam, visant les hauteurs contestées et les abords du village de Kfarchouba (caza de Hasbaya), rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.
Autre information importante ce matin : la Cour suprême israélienne examine une requête d'accès à Gaza déposée par la presse étrangère
L'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) a dit espérer, avant une audience jeudi devant de la Cour suprême, que la plus haute juridiction israélienne approuve sa demande d'un accès immédiat pour les journalistes dans la bande de Gaza assiégée par Israël.
Une audience est prévue aujourd’hui à 06h00 GMT devant la Cour suprême israélienne pour examiner le recours déposé par la FPA, qui représente les médias internationaux en Israël et dans les territoires palestiniens.
« Nous sommes ravis d'avoir enfin » une audience et « nous espérons que les juges approuveront rapidement notre demande d'entrée à Gaza », a déclaré Tania Kraemer, présidente de la FPA, dans un communiqué publié en amont de l'audience. « Il est grand temps qu'Israël lève le blocus et nous laisse faire notre travail aux côtés de nos collègues palestiniens », dit-elle.
Depuis le début de la guerre à Gaza les autorités israéliennes ont empêché les journalistes de médias étrangers d'entrer de manière indépendante dans le territoire dévasté. Elles n'ont autorisé qu'au cas par cas qu'une poignée de reporters accompagne leurs troupes dans le territoire palestinien sous blocus israélien.
L'information principale de ce matin :
Attendu en Israël, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a prévenu hier que les projets israéliens d’annexion en Cisjordanie « menacent » la trêve à Gaza.
Les responsables de l’administration Trump se succèdent à Jérusalem pour tenter de consolider le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après deux ans de guerre dévastatrice. Leurs efforts ont été ébranlés mercredi par un vote du Parlement israélien ouvrant la voie à une extension de la souveraineté israélienne à une colonie située à l’est de Jérusalem, et plus largement à l’ensemble de la Cisjordanie.
Un tel projet « menacerait » le cessez-le-feu à Gaza et serait « contre-productif », a déclaré le chef de la diplomatie américaine avant de quitter Washington. « Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons soutenir pour le moment », a-t-il souligné.
Précédant M. Rubio à Jérusalem, le vice-président américain JD Vance a reconnu la veille, après un entretien avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu que les prochaines étapes de l'accord de cessez-le-feu, dont le désarmement du Hamas et la reconstruction de la bande de Gaza seraient « très difficiles ».
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Proche et Moyen-Orient, et notamment au Liban, où l'armée israélienne continue de frapper quotidiennement le Sud malgré la trêve.
Nous couvrirons également la situation à Gaza et en Israël, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, et au lendemain de l'entretien entre le vice-président américain JD Vance et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
