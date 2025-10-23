Bombardements israéliens sur les régions de la Békaa et du Hermel, au moins deux morts | Direct

Les principaux propos du secrétaire d’État Marco Rubio avant son départ pour Israël

Voici les principaux propos tenus par le secrétaire d’État américain Marco Rubio devant des journalistes, juste avant d’embarquer pour le vol l’emmenant en Israël, selon la séquence filmée et diffusée par plusieurs médias américains, dont Forbes Breaking News :

* Certains volets le plan de cessez-le-feu négocié par les États-Unis à Gaza progressent plus rapidement que prévu. « Il y a une différence entre le fait que des pays signent un document pour dire qu’ils sont prêts à aider, et le fait qu’ils s’engagent réellement », a-t-il expliqué. Selon lui, plusieurs États ont désormais formulé des engagements concrets.

* Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner avaient tenu des rencontres très positives en Arabie saoudite, au Qatar et qu’ils devaient prochainement se rendre aux Émirats arabes unis. Ces échanges, a-t-il souligné, ont également concerné des pays en dehors de la région, qui ont manifesté leur volonté de contribuer activement à la mise en œuvre du plan de paix.

* Marco Rubio et son équipe vont « visiter le Centre de coordination civil-militaire » de Kiryat Gat, situé à une dizaine de kilomètres au nord-est de Gaza, et « assigner du personnel expérimenté du département d’État afin d’aider à coordonner tous ces efforts ».

* Marco Rubio juge « important (…) particulièrement au cours des prochaines semaines » de maintenir la trêve. « Le vice-président (JD Vance) est actuellement sur place, il reviendra demain et a fait de très bons comptes rendus sur les progrès réalisés. Mais il reste du travail à faire, et nous en sommes conscients. Les premières semaines seront donc cruciales », a ajouté le haut responsable américain.

* « Ensuite commencera le travail de mise en place du processus permanent… éventuellement aller à l’ONU pour obtenir le mandat international, constituer les forces de défense et de sécurité internationales. Il y a donc beaucoup de travail à accomplir, mais nous voulions nous assurer d’être présents et d’avoir les bonnes personnes en place au centre de coordination, ce qui est essentiel pour maintenir l’ensemble », a-t-il poursuivi.

* Marco Rubio a aussi affirmé qu'il s'entretiendrait avec le Président au Qatar en se rendant au Moyen-Orient, sans plus de détail, jugeant que ce sera « probablement la dernière opportunité » qu’il aura de le faire « au cours des dix prochains jours ».

* Au sujet du centre de coordination, le secrétaire d’État a prévu une « annonce demain » à ce sujet : « Nous aurons quelqu’un sur place en tant qu’homologue de l’Amiral (Brad) Cooper (le commandant du CENTCOM) au Département d’État, un diplomate de carrière expérimenté et très respecté, qui sera présent demain et après-demain, vendredi, pour lancer cette initiative. » », a-t-il ajouté.

* L’accord de trêve à Gaza « est une priorité majeure » pour l’administration Trump, a insisté Marco Rubio. « Il s’agissait d’un accord de paix historique que le président Trump avait conclu, et maintenant nous devons nous assurer qu’il se poursuit et que nous continuons à le développer. Ce n’est que la première phase. Il y a plusieurs phases, et elles doivent toutes réussir pour que nous atteignions nos objectifs », a-t-il conclu.