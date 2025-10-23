Smotrich présente ses excuses après ses propos « malheureux » sur l'Arabie saoudite

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a présenté ses excuses pour avoir conseillé jeudi à l'Arabie saoudite de continuer « à monter à chameau », plutôt que d'exiger la création d'un Etat palestinien en échange d'une normalisation des relations entre les deux pays.

S'exprimant lors d'un colloque sur une éventuelle annexion de la Cisjordanie par Israël, qui mettrait fin à la possibilité de création d'un Etat palestinien, M. Smotrich a déclaré que « si l'Arabie saoudite nous dit: normalisation en échange d'un Etat palestinien, mes amis, non merci ».

En 2020, les accords d'Abraham, parrainés par le président américain Donald Trump lors de son premier mandat, ont conduit à la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes.

En revanche, les pourparlers en vue d'une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël ont été gelés après l'attaque du Hamas, qui a déclenché le 7 octobre 2023 la guerre à Gaza. Riyad conditionne toute normalisation à la création d'un Etat palestinien. « Continuez à monter à chameau sur le sol du désert saoudien et nous, nous continuerons à nous développer --avec une économie, une société, un Etat et toutes les grandes et merveilleuses choses que nous savons faire », a-t-il ajouté, suscitant de vives réactions en Israël.

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a réagi sur X en arabe: « A nos amis du royaume d'Arabie saoudite et du Moyen-Orient, Smotrich ne représente pas l'Etat d'Israël ». Il a ensuite appelé le ministre à présenter ses excuses. L'ancien ministre de la Défense, Benny Gantz, a estimé que les propos de M. Smotrich « témoignent d'ignorance et d'un manque de conscience de sa responsabilité en tant que ministre de haut rang au sein du gouvernement ».

M. Smotrich est connu pour ses déclarations incendiaires, souvent en décalage avec la ligne officielle du gouvernement de Benjamin Netanyahu, dont il est l'un des membres les plus radicaux. « L'entité appelée Etat d'Israël est l'Etat d'Israël dans toutes ses frontières, et elle ne créera jamais d'Etat palestinien », a-t-il lancé jeudi. Ministre d'extrême droite, M. Smotrich plaide depuis longtemps pour l'annexion de la Cisjordanie occupée, où il réside.

Estimant que ces propos n'étaient pas « appropriés », M. Smotrich a présenté jeudi après-midi sur X des excuses publiques dans une courte vidéo. « Ma déclaration concernant l'Arabie saoudite n'était certainement pas appropriée, et je regrette l'offense qu'elle a pu causer », a-t-il reconnu. « Cela dit, j'attends également des Saoudiens qu'ils ne nous portent pas atteinte et qu'ils ne renient pas l'héritage, la tradition et les droits du peuple juif sur sa patrie historique en Judée-Samarie (nom donné par Israël à la Cisjordanie, NDLR), afin d'établir avec nous une paix véritable », a-t-il ajouté.