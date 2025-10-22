Un membre du Hezbollah tué dans une frappe de drone israélienne à Aïn Cana

Un membre du Hezbollah a été tué mercredi matin dans une frappe de drone israélienne dans le village de Aïn Cana, dans l’Iqlim al-Touffah, caza de Nabatiyé, au Liban-Sud. La victime, qui s'appelait Issa Karbalaï, circulait à moto dans son village d'origine au moment de la frappe, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.

L'armée israélienne a indiqué avoir tué dans la frappe sur Aïn Cana un « commandant » de la force d'élite du Hezbollah al-Radwan, « impliqué dans le transfert d'armes vers le Liban. » Il était également, selon la troupe, chargé de la « planification d'opérations terroristes » contre Israël. Le Hezbollah a de son côté indiqué que l’homme faisait effectivement partie de ses rangs et que ses funérailles auront lieu jeudi à 16h. Issa Ahmad Karbalaï a été tué alors qu'il venait de déposer son fils Ali, âgé de six ans et élève en première année de l'enseignement primaire à l’école al-Mahdi de Kfar Fila, rapporte l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Il voulait ensuite se rendre au cimetière du village pour visiter la tombe de son autre fils, Mahdi, décédé il y a quelques mois dans un accident.

Par ailleurs, en fin de matinée, un drone israélien a largué une bombe sonore sur le village de Naqoura (Tyr), toujours selon notre correspondant. Un autre engin de l’armée israélienne a mené un tir similaire dans le quartier dans le sud de Kfarchouba (Hasbaya).

Malgré la trêve qui avait mis fin à plus de treize mois de conflit entre le Hezbollah et l'armée israélienne, l’État hébreu occupe toujours plusieurs positions militaires au Liban-Sud et y mène des attaques quasi quotidiennes, affirmant cibler des combattants du parti chiite. L’armée israélienne avait annoncé dimanche le lancement de vastes manœuvres d'exercice militaire le long de la frontière avec le Liban, dans la région de la Galilée, prévues jusqu’à jeudi et couvrant l’ensemble des frontières avec le Liban. Selon son porte-parole arabophone, Avichay Adraee, les exercices s’étendent « à l’intérieur des villages, dans la zone du littoral et sur le front intérieur ».