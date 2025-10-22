Le chef de l'armée israélienne appelle à « se préparer à la guerre sur tous les fronts »

Le chef d’état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a exhorté ses commandants à « reprendre l’entraînement et à améliorer la préparation à la guerre sur tous les fronts », dans une vidéo publiée mercredi par l’armée israélienne sur X.

L’armée a ajouté que, « conformément à la directive du chef d’état-major, la 91e division a mené cette semaine un exercice afin de tester la préparation opérationnelle, la condition physique et l’entraînement des forces dans divers scénarios, première manœuvre d’ampleur divisionnaire depuis deux ans de combats ».

La 91e division, également appelée division de Galilée, relève du Commandement Nord de l’armée et constitue l’unité opérationnelle principale stationnée le long de la frontière avec le Liban.

L’annonce intervient alors qu’Israël poursuit de vastes exercices militaires à sa frontière nord avec le Liban, en particulier dans la région de Galilée et les zones côtières. Parallèlement, des drones israéliens survolent à basse altitude Beyrouth et sa banlieue sud de façon quasi continue ces derniers jours.

L’armée israélienne avait entamé ces manœuvres dimanche soir, a annoncé son porte-parole arabophone, Avichay Adraee, sur son compte X, et elles doivent durer jusqu’à jeudi. « Durant ces manœuvres, l’armée s’entraînera à la coopération multilatérale afin de faire face à divers scénarios, incluant la protection de cette zone et la réponse à des menaces sécuritaires immédiates », a-t-il écrit.

« Les manœuvres à la frontière sud suscitent des inquiétudes »

Plus tôt cette semaine, l’envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie et le Liban, Tom Barrack, avait averti que si le désarmement du Hezbollah continuait d’être retardé, Israël pourrait relancer sa guerre au Liban.

Dans un entretien mercredi à Télé Liban, le vice-Premier ministre Tarek Mitri a fait part de ses inquiétudes à la suite de ces déclarations, soulignant qu’il « redoute une escalade des hostilités israéliennes contre le Liban, qui pourraient s’étendre et prendre de nouvelles formes ». « Les manœuvres militaires israéliennes à la frontière sud sont préoccupantes », a-t-il affirmé.

« De plus, la presse israélienne a exhorté les responsables politiques à ne pas se contenter de ces manœuvres, mais à passer rapidement à l’élimination du Hezbollah », a-t-il indiqué. « Je le prends au sérieux, car cela reflète des sentiments émanant du cœur même de la société israélienne », ajoute le vice-Premier ministre.

Tarek Mitri a également demandé que le Liban « renforce (son) action politique et diplomatique afin de défendre (ses) droits, insister sur la mise en œuvre de toutes les résolutions, la dernière en date étant l’accord de cessez-le-feu, et en exiger l’application. » « Il est du devoir du Liban de défendre ses droits par la politique et la diplomatie, et il n’est pas en mesure de se défendre par la force des armes » a-t-il précisé.

Le dernier conflit entre le Hezbollah et Israël s’est officiellement achevé le 27 novembre 2024 par un accord de cessez-le-feu, après près de treize mois de conflit, dont une offensive israélienne d'ampleur à l'automne 2024. Depuis, l'armée israélienne bombarde presque quotidiennement le territoire libanais et continue d'occuper au moins six points près de la frontière, en territoire libanais. Elle affirme appliquer l'accord en empêchant le parti chiite de reconstituer ses forces.



