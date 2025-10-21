Menu
Politique - Focus

Pourquoi les drones israéliens survolent sans cesse Beyrouth à basse altitude

Les anciens généraux de l'armée libanaise Élias Hanna et Maroun Hitti analysent les développements des derniers jours pour « L'Orient Today ».

L'Orient Today / Par Malek Jadah, le 21 octobre 2025 à 19h49

Pourquoi les drones israéliens survolent sans cesse Beyrouth à basse altitude

Un drone israélien survolant Beyrouth, le 21 octobre 2025. Photo Mohammad Yassine/L'Orient Today

Depuis lundi matin, des drones israéliens survolent presque sans interruption Beyrouth et sa banlieue sud à basse altitude, provoquant l'inquiétude d'habitants qui redoutent un retour de la guerre ouverte de l'automne dernier durant laquelle, pendant 66 jours, le ciel de la capitale était constamment violé par ces engins.Le bruit des drones a semé la panique chez de nombreux riverains, d'autant que c'est la première fois que ces appareils survolent la capitale avec une telle intensité et pendant une période aussi longue depuis l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024. Malgré cette trêve fragile qui a mis fin à plus de 13 mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, ce dernier continue de mener des frappes quasi quotidiennes au Liban-Sud et occasionnellement sur la plaine de la Békaa. Israël a également attaqué...
Depuis lundi matin, des drones israéliens survolent presque sans interruption Beyrouth et sa banlieue sud à basse altitude, provoquant l'inquiétude d'habitants qui redoutent un retour de la guerre ouverte de l'automne dernier durant laquelle, pendant 66 jours, le ciel de la capitale était constamment violé par ces engins.Le bruit des drones a semé la panique chez de nombreux riverains, d'autant que c'est la première fois que ces appareils survolent la capitale avec une telle intensité et pendant une période aussi longue depuis l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024. Malgré cette trêve fragile qui a mis fin à plus de 13 mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, ce dernier continue de mener des frappes quasi quotidiennes au Liban-Sud et occasionnellement sur la plaine de la Békaa. Israël a également attaqué...
Bah le barbu -stagiaire en chef est encore en train de lever le doigt et il croit faire peur aux israéliens…( oui le gag) bon en face, ils seraient sans doute, en train de lui répondre… qu’ils sont au dessus de sa tête alors qu’il voulait aller à Jerusalem. Le GPS du barbu s’est arrêté au dessus du LITANI c’est tout. :) :) ils auraient mieux la fermer ce maudit 8 octobre où ils ont embarqué notre pays et les libanais chiites surtout dans la misère, la destruction, l’exil et le refuge sans parler des décédés qui ont suivi A CAUSE DE LEUR ARROGANCE et AUTOSUFFISANCE alors qu’ils ont fait PCHIIT

LE FRANCOPHONE

20 h 26, le 22 octobre 2025

  • Bah le barbu -stagiaire en chef est encore en train de lever le doigt et il croit faire peur aux israéliens…( oui le gag) bon en face, ils seraient sans doute, en train de lui répondre… qu’ils sont au dessus de sa tête alors qu’il voulait aller à Jerusalem. Le GPS du barbu s’est arrêté au dessus du LITANI c’est tout. :) :) ils auraient mieux la fermer ce maudit 8 octobre où ils ont embarqué notre pays et les libanais chiites surtout dans la misère, la destruction, l’exil et le refuge sans parler des décédés qui ont suivi A CAUSE DE LEUR ARROGANCE et AUTOSUFFISANCE alors qu’ils ont fait PCHIIT

    LE FRANCOPHONE

    20 h 26, le 22 octobre 2025

  • Et dire que les israéliens n'ont pas le droit de faire ça est grave ? Ce n'est pas Trump ni barrack qui vont favoriser le renouveau du Liban.

    TrucMuche

    20 h 08, le 22 octobre 2025

  • Tant que l’état dans son ( état léthargique ) ne désarme pas les islamistes iraniens sur notre sol, notre voisin du sud contrôle la situation sans rien lâcher, point barre . La paix a un prix à payer.

    Wow

    16 h 19, le 22 octobre 2025

  • Résumé de l'histoire: liban=(théâtre de confrontation entre l'iran et le reste du monde)×(nombre de libanais vendus agissant contre leur pays même). CQFD

    Wlek Sanferlou

    15 h 34, le 22 octobre 2025

  • Les drones sont là pour répondre aux provocations de ce parti de malheur qui ne cesse de répéter qu’il est en voie de se remplumer pour une nouvelle guerre, cette fois-ci générale, pour en finir avec l’arrogance mal placée et la naïveté qu’on lui connaît. Il a essayé et a échoué. Il ne veut va se rendre à l’évidence et n’a pas les moyens de désobéir à ses maîtres ni de vaincre son prétendu ennemi, et ce sont les libanais qui paient la lâcheté de leurs gouvernants. Plus il menace, plus le pouvoir tremble comme si ce menteur était à la hauteur de ses menaces alors qu’il est cerné et exsangue

    Sissi zayyat

    11 h 34, le 22 octobre 2025

  • La milice iranienne ne veut pas la paix, car la « résistance » n’aurait plus de raison d’exister. Si c’est vrai qu’elle se reconstitue comme elle le répète , elle ne devrait surtout pas l’avouer, puisqu’elle a accepté de livrer sa panoplie guerrière illégale ! Sauf si elle le fait justement pour pousser Israël à reprendre ses attaques et permettre à l’Iran de récupérer ses cartes, à nos dépens comme toujours. Quant aux drônes, c’est la technologie de pointe contre l’ignorance et la bêtise. A ce jeu on devine qui va écraser l’autre. Et les honnêtes gens vont encore payer le prix.

    Goraieb Nada

    07 h 51, le 22 octobre 2025

  • Music to my ears

    Zampano

    23 h 49, le 21 octobre 2025

  • Il a raison:C'est juste une question de temps.Personne ne l'a compris? Soit ils demandent à l'armée de mettre au pas le hezbollah en récupérant ses armes,ses infrastructures, ses logistiques.Soit ce sera l'étranger qui pourrait peut être le faire ce nettoyage? Ce qui fera mal et sera destructeur.Le pire? L'armée n'aura pas profité de ces armes.Mais bon.Au liban,on laisse pourrir jusqu'à la dernière minute.Moins ils prennent des décisions, plus ils sont fiers de " cette unité de façade" et ce,pour éviter des disputes.Faut pas pleurnicher, ensuite s'ils laissent pourrir sans décision.

    LE FRANCOPHONE

    22 h 24, le 21 octobre 2025

  • Mais c’est clair: une nouvelle confrontation avec Israel n’est qu’une question de temps…Ils réalisent que le gouvernement libanais n’osera pas confronter le HB de front de peur d’engendrer un conflit civil et continuent d’agir en toute impunité tel un vainqueur qui a totalement décimé son ennemi et veut une capitulation totale et inconditionnelle ayant bien appris leur leçon de 2006…et ces survols de drones ne sont que la reconnaissance et l’évaluation du terrain actuel avant de se lancer dans un nouveau baroud d’honneur! Qui pensez-vous va les arrêter? Sûrement pas un certain Trump!

    Saliba Nouhad

    22 h 12, le 21 octobre 2025

