Pourquoi les drones israéliens survolent sans cesse Beyrouth à basse altitude
Les anciens généraux de l'armée libanaise Élias Hanna et Maroun Hitti analysent les développements des derniers jours pour « L'Orient Today ».
L'Orient Today / Par Malek Jadah,
le 21 octobre 2025 à 19h49
Un drone israélien survolant Beyrouth, le 21 octobre 2025. Photo Mohammad Yassine/L'Orient Today
Depuis lundi matin, des drones israéliens survolent presque sans interruption Beyrouth et sa banlieue sud à basse altitude, provoquant l'inquiétude d'habitants qui redoutent un retour de la guerre ouverte de l'automne dernier durant laquelle, pendant 66 jours, le ciel de la capitale était constamment violé par ces engins.Le bruit des drones a semé la panique chez de nombreux riverains, d'autant que c'est la première fois que ces appareils survolent la capitale avec une telle intensité et pendant une période aussi longue depuis l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024. Malgré cette trêve fragile qui a mis fin à plus de 13 mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, ce dernier continue de mener des frappes quasi quotidiennes au Liban-Sud et occasionnellement sur la plaine de la Békaa. Israël a également attaqué...
Depuis lundi matin, des drones israéliens survolent presque sans interruption Beyrouth et sa banlieue sud à basse altitude, provoquant l'inquiétude d'habitants qui redoutent un retour de la guerre ouverte de l'automne dernier durant laquelle, pendant 66 jours, le ciel de la capitale était constamment violé par ces engins.Le bruit des drones a semé la panique chez de nombreux riverains, d'autant que c'est la première fois que ces appareils survolent la capitale avec une telle intensité et pendant une période aussi longue depuis l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024. Malgré cette trêve fragile qui a mis fin à plus de 13 mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, ce dernier continue de mener des frappes quasi quotidiennes au Liban-Sud et occasionnellement sur la plaine de la Békaa. Israël a...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Bah le barbu -stagiaire en chef est encore en train de lever le doigt et il croit faire peur aux israéliens…( oui le gag) bon en face, ils seraient sans doute, en train de lui répondre… qu’ils sont au dessus de sa tête alors qu’il voulait aller à Jerusalem. Le GPS du barbu s’est arrêté au dessus du LITANI c’est tout. :) :) ils auraient mieux la fermer ce maudit 8 octobre où ils ont embarqué notre pays et les libanais chiites surtout dans la misère, la destruction, l’exil et le refuge sans parler des décédés qui ont suivi A CAUSE DE LEUR ARROGANCE et AUTOSUFFISANCE alors qu’ils ont fait PCHIIT
20 h 26, le 22 octobre 2025