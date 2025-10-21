Pourquoi les drones israéliens survolent sans cesse Beyrouth à basse altitude

Depuis lundi matin, des drones israéliens survolent presque sans interruption Beyrouth et sa banlieue sud à basse altitude, provoquant l'inquiétude d'habitants qui redoutent un retour de la guerre ouverte de l'automne dernier durant laquelle, pendant 66 jours, le ciel de la capitale était constamment violé par ces engins.Le bruit des drones a semé la panique chez de nombreux riverains, d'autant que c'est la première fois que ces appareils survolent la capitale avec une telle intensité et pendant une période aussi longue depuis l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024. Malgré cette trêve fragile qui a mis fin à plus de 13 mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, ce dernier continue de mener des frappes quasi quotidiennes au Liban-Sud et occasionnellement sur la plaine de la Békaa. Israël a...

