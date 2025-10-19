Vastes manœuvres israéliennes à la frontière avec le Liban à partir de ce soir

L’armée israélienne commence dimanche en soirée de vastes manœuvres dans la région de la Galilée, a annoncé son porte-parole arabophone Avichay Adraee, sur son compte X. Ces manœuvres, a-t-il ajouté, dureront jusqu’à jeudi prochain et s’étendront sur tout le long des frontières avec le Liban, « à l’intérieur des villages, dans la zone du littoral et sur le front intérieur ». « Durant ces manœuvres, l’armée s’entraînera à la coopération multilatérale en vue de faire face à des scénarios divers, entre autres la protection de cette zone et la confrontation de menaces sécuritaires immédiates », a-t-il ajouté.

Il a précisé que « des bruits d’explosions seront entendus durant les exercices, des méthodes de combat avec l’ennemi seront utilisées, et des drones et bâtiments militaires navals et aériens seront impliqués auprès des forces de sécurité ». Et le porte-parole de poursuivre : « Ces manœuvres ont été planifiées précédemment dans le cadre d’un plan d’entraînement annuel pour l’année 2025 ».

Le dernier conflit entre le Hezbollah et Israël avait pris officiellement fin le 27 novembre 2024 avec la signature d’un accord de cessez-le-feu, mais les attaques israéliennes en territoire libanais, notamment contre des combattants et cadres du Hezbollah au Liban-Sud, sont quotidiennes.

« Assassiner Nasrallah c’était briser l’axe du mal »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a donné de son côté, dans une interview sur la chaîne 14 israélienne samedi soir, quelques nouveaux détails sur le front ouvert avec le parti chiite à partir du 8 octobre 2023, et qui s’est soudainement enflammé le 23 septembre 2024, menant à une guerre totale avant le cessez-le-feu.

« Le déplacement de la confrontation avec le Hezbollah sur le front nord (d’Israël) était la bonne décision stratégique, car si nous avions attaqué le nord dès le début de la guerre (qui avait commencé à Gaza le 7 octobre 2023, ndlr), nous nous serions embourbés, et nous n’aurions pas pu réaliser ce qui a été fait au sud », a-t-il déclaré.

Sur l’assassinat de l’ancien secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, le 27 septembre 2024, après des frappes israéliennes massives sur la banlieue-sud de Beyrouth, Benjamin Netanyahu a précisé « avoir lu un rapport secret qui montrait que cet assassinat pourrait briser l’axe du mal, voilà pourquoi j’ai décidé de mener cette opération sans même en notifier les Américains », estimant que Nasrallah en aurait eu connaissance à temps. Il a également confié qu'il s'attendait « à des frappes massives iraniennes après la mort de Nasrallah, qui n’ont en fait jamais eu lieu ».

Évoquant ensuite « la menace iranienne », le Premier ministre israélien s’est dit convaincu que « ce pays allait envoyer deux brigades en Syrie », ajoutant que « nombre de grands cadres iraniens ont été supprimés ». Israël a mené des frappes contre l’Iran en juin dernier, surtout contre les sites nucléaires de ce pays, ce qui a ouvert la voie à une guerre intense de douze jours. Il a par ailleurs tué plusieurs cadres du régime iranien en Syrie, au Liban et en Iran même durant ces deux ans. La République islamique a aussi été privée d’un allié précieux après de la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie en décembre 2024, ainsi que par l’affaiblissement du Hezbollah au Liban.

Benjamin Netanyahu a enfin revendiqué « une victoire totale » à Gaza, affirmant avoir décidé « de rebaptiser ce front de ‘guerre du redressement’ ». Pour lui, l’État hébreu est passé en deux ans d’une menace existentielle à « une puissance que certains qualifient de mondiale ».