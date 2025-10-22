Négociations avec Israël : pas de feu vert iranien avant un accord avec Washington

Des Iraniens assistent, le 2 octobre 2025, à Téhéran, à une cérémonie marquant le premier anniversaire de la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Photo AFP
On ne le dira jamais assez : le Liban ne peut être dissocié du contexte régional, avec ses transformations, ses évolutions et ses négociations qui tracent la voie d’une nouvelle ère notamment au niveau des relations des pays arabes avec Israël. Il ne peut non plus être dissocié d’un autre processus : celui des négociations entre l’Iran et les États-Unis sur de multiples dossiers – levée des sanctions, accord nucléaire, missiles balistiques et influence régionale et rôle des alliés. Certes le Liban a exprimé sa disposition à négocier avec Israël – la forme de ces pourparlers, directs ou indirects, politiques ou techniques, devient un détail. Mais la question principale est de savoir ce que veut Israël et comment il conçoit ces négociations. Premier élément de réponse : Tel-Aviv souhaite discuter depuis la position du vainqueur qui entend...
Mais le tandem chiite est le SERVITEUR de l,Iran.
19 h 21, le 22 octobre 2025