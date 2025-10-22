Menu
Politique - Éclairage

Négociations avec Israël : pas de feu vert iranien avant un accord avec Washington

Téhéran pourrait être prêt à concéder davantage, mais préfère des discussions « au cas par cas » à un « package deal ».

OLJ / Par Mounir RABIH, le 22 octobre 2025 à 00h00

Des Iraniens assistent, le 2 octobre 2025, à Téhéran, à une cérémonie marquant le premier anniversaire de la mort du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Photo AFP

On ne le dira jamais assez : le Liban ne peut être dissocié du contexte régional, avec ses transformations, ses évolutions et ses négociations qui tracent la voie d’une nouvelle ère notamment au niveau des relations des pays arabes avec Israël. Il ne peut non plus être dissocié d’un autre processus : celui des négociations entre l’Iran et les États-Unis sur de multiples dossiers – levée des sanctions, accord nucléaire, missiles balistiques et influence régionale et rôle des alliés. Certes le Liban a exprimé sa disposition à négocier avec Israël – la forme de ces pourparlers, directs ou indirects, politiques ou techniques, devient un détail. Mais la question principale est de savoir ce que veut Israël et comment il conçoit ces négociations. Premier élément de réponse : Tel-Aviv souhaite discuter depuis la position du vainqueur qui entend...
Mais le tandem chiite est le SERVITEUR de l,Iran.

La Libre Expression. La Patrie en peril.

19 h 21, le 22 octobre 2025

  • Mais le tandem chiite est le SERVITEUR de l,Iran.

    La Libre Expression. La Patrie en peril.

    19 h 21, le 22 octobre 2025

  • L’état libanais , trop passif sur tous les plans nous déçoit énormément. Tant que tous ces islamistes iraniens ne se désarment pas bon gré ou malgré eux, les libanais ne vont pas retrouver un minimum de paix stable ni récupérer leurs économies dans les banques. C’est le cash économie que tout le monde mafieux souhaite et à leur tête, le duo chiite.

    Wow

    16 h 45, le 22 octobre 2025

  • Des circonvolutions pour cacher une impuissance du Liban Officiel qui est soumis au hezballah : Le hezballah est perdant et son jeu à tous les points de vue (militaire, financier, social, trafics...) est dévoilé. Le hezballah se couvre en exigeant du Liban Officiel de défendre l'indéfendable à sa place. C'est mission impossible. Au mieux le Liban pourrit au pire la guerre reprend.

    Moi

    12 h 53, le 22 octobre 2025

  • Kassem vient de déclarer que les libanais ne sont pas les employés des américains? Qu’en est il alors de sa milice vendue qui ne s’est jamais cachée pour déclamer haut et fort sa loyauté aux mollahs et qui leur obéit au doigt et à l’œil pour anéantir notre pays? Il nous prend pour ses partisans qui croient à toutes ses balivernes et espère nous convaincre de son patriotisme pendant que lui et sa milice vendue détruisent notre pays?

    Sissi zayyat

    12 h 03, le 22 octobre 2025

  • Alors les mollahs déclarent officiellement que le Liban, notre pays n’est pas libre de ses choix tant que son feu vert n’est pas donné. Ces derniers font comme si leur protégés n’étaient pas aux abois et pouvaient encore représenter un danger pour notre pays. Non, vous êtes vaincus. Le Yémen est réduit au silence, le HB idem, alors pourquoi continuer à menacer pendant que vous aussi êtes humiliés et votre régime menacé de disparition? Il faut être dupe pour prendre leurs menaces au sérieux. Notre président a le devoir de rappeler à ces intrus que le liban est libre de ses choix puisque démocra

    Sissi zayyat

    11 h 52, le 22 octobre 2025

  • Pendant que tous les voyant sont oranges et virent au rouge sang, notre état représenté par un président frileux qu’on croyait déterminé à sauver notre pays, préfère prendre son temps en négociant avec une milice qui œuvre pour les mollahs en sacrifiant ses partisans et bientôt tout notre pays. Les mollahs ne cachent plus leur stratégie de se servir de notre pays pour se faire entendre et le HB continue de nous vendre sa résistance simulée pour sauver un régime dictatorial qui lui a donné la possibilité de trôner sur un pays dépourvu d’hommes de caractère pour lui montrer ses limites. Point

    Sissi zayyat

    11 h 12, le 22 octobre 2025

  • Dans 20 ans ou 100 ans nous aurons un état peut être ... mais vu les bouleversements climatiques nous pouvons être serin il n'y en aura pas. Comme disait ma grand mère : Ntore ya kdish ta ynbat elhachich...

    Zeidan

    08 h 05, le 22 octobre 2025

  • Israël ne va pas nous faire des cadeaux, il a été attaqué et il a vaincu et il va sûrement réclamer sa récompense. Trump a raté son prix nobel et recourir de nouveau à ses bombardiers pour s’imposer ne pourrait plus l’indisposer. Si les négociations ne mènent à rien ce serait de nouveau la guerre et les messages ne cessent de nous parvenir. Tant que la milice iranienne sera armée c’est tout le Liban qui est en danger. Continuer à la ménager est devenu mortel pour nous, et lui donner des compensations pour le mal qu’elle nous fait depuis toutes ces années serait un crime impardonnable.

    Goraieb Nada

    06 h 04, le 22 octobre 2025

