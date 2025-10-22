Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Législatif

Ce que l’on sait de la proposition de loi visant à remplacer le terme « israélite » dans les textes officiels libanais

Ce n’est pas la première fois que la députée Paula Yacoubian fait cette démarche.

L'OLJ / Par Lisa GOURSAUD, le 22 octobre 2025 à 18h23

Ce que l’on sait de la proposition de loi visant à remplacer le terme « israélite » dans les textes officiels libanais

La synagogue Maghen Abraham de Beyrouth, construite en 1926, est aujourd’hui fermée au public. Photo d'archives Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

La députée Paula Yacoubian (contestation) a déposé jeudi dernier auprès du Parlement une proposition de loi pour remplacer le terme « israélite » par « juif » dans les documents officiels libanais « comme les textes législatifs et les documents d’identité », explique-t-elle à L’Orient-Le Jour. Aujourd’hui, les membres de la communauté juive au Liban sont nommés comme étant issus de la « communauté israélite », un terme résultant de l’influence historique française sur le territoire libanais. Le qualificatif « israélite », désormais suranné, était ainsi utilisé durant les XIXe et XXe siècles en France pour désigner les citoyens juifs.« C’est une honte de garder cette dénomination pour les juifs du Liban, qui sont des citoyens libanais comme les autres », estime Paula Yacoubian, qui avait présenté cette même proposition en février 2019,...
La députée Paula Yacoubian (contestation) a déposé jeudi dernier auprès du Parlement une proposition de loi pour remplacer le terme « israélite » par « juif » dans les documents officiels libanais « comme les textes législatifs et les documents d’identité », explique-t-elle à L’Orient-Le Jour. Aujourd’hui, les membres de la communauté juive au Liban sont nommés comme étant issus de la « communauté israélite », un terme résultant de l’influence historique française sur le territoire libanais. Le qualificatif « israélite », désormais suranné, était ainsi utilisé durant les XIXe et XXe siècles en France pour désigner les citoyens juifs.« C’est une honte de garder cette dénomination pour les juifs du Liban, qui sont des citoyens libanais comme les autres », estime Paula Yacoubian, qui avait...
commentaires (9)

"Falastin bladna wal yahoud klabna": les hurlements histériques d'une foule enaragée qui manifestait dans notre quartier à Beyrouth...! Drôle que le Liban se soucie - maintenant que nous sommes tous partis - de la "Communauté Juive du Liban"! Cette magnifique synagogue Maghen Abraham où mes parents se sont mariés et où j'ai célébré ma Bar Mitzvah, avait été saccagée et vandalisée. Elle a été remise à neuf pour des raisons de propagande! Nous avons refait nos vies dans des pays d'acceuil qui nous respectent. Sans regrets.

Camilo Romano

17 h 19, le 23 octobre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (9)

  • "Falastin bladna wal yahoud klabna": les hurlements histériques d'une foule enaragée qui manifestait dans notre quartier à Beyrouth...! Drôle que le Liban se soucie - maintenant que nous sommes tous partis - de la "Communauté Juive du Liban"! Cette magnifique synagogue Maghen Abraham où mes parents se sont mariés et où j'ai célébré ma Bar Mitzvah, avait été saccagée et vandalisée. Elle a été remise à neuf pour des raisons de propagande! Nous avons refait nos vies dans des pays d'acceuil qui nous respectent. Sans regrets.

    Camilo Romano

    17 h 19, le 23 octobre 2025

  • Donner à chaque Libanais le respect qui lui est dû, quelle que soit sa religion.

    Sfeir walid

    17 h 15, le 23 octobre 2025

  • Inch Allah

    Zampano

    16 h 44, le 23 octobre 2025

  • J'avais aussi fait la même proposition de loi, en tant que représentant des "minoritaires" ,et le Ministre de l'intérieur Ziad Baroud était d'accord. Les parlementaires ont jugé que la proposition était juste mais que ça coûterait trop cher à l'Etat de tout changer dans les registres et autres... et ils ont reporté la décision, ce qui veut dire qu'ils l'ont refusé. J'espère que le projet de Paula sera voté et surtout appliqué. Nabil de Freige.

    De Freige Nabil

    13 h 09, le 23 octobre 2025

  • Oui PaulaYacoubian a parfaitement raison. Juif réfère à une appartenance religieuse. Israélite comporte une possible confusion avec israélien. D’autre part un libanais juif est libanais comme un libanais musulman est libanais ou un libanais chrétien est libanais. Il n’est pas « israélite et libanais » mais libanais de confession juive. Voire libanais tout court…

    Kamel EL YAFI

    12 h 12, le 23 octobre 2025

  • vu qu'il n'y a probablement + aucun "israelite" libanais qui voterait pour elle, je me demande a quoi rime ce besoin de proposer cette loi MAINTENANT- surtout ss le caractere du "double urgence " ????? tres curieux ca !

    L’acidulé

    10 h 17, le 23 octobre 2025

  • Très bonne initiative

    Paul KAIKATI

    07 h 34, le 23 octobre 2025

  • Bravo pour cette initiative en tout cas…et vivement le retour de nos compatriotes libanais juifs ayant fui le liban surtout que leur quartier WADI ABOU JMIL était en pleine zone de combats durant la guerre de 75. D’où leur fuite à l’étranger ou dans les régions libres durant la guerre ( libre des organisations terroristes palestiniennes et libre de l’armée d’Assad)

    LE FRANCOPHONE

    20 h 09, le 22 octobre 2025

  • STOP ! El Nebghates 3amal tektar ktir 3enna bhal eyyam. Ils sont Israelites ou Hebreux. Le Juif se refere a la religion et inclus tous les Juifs repandus dans le monde. Appelle-t-on MESLIM tous les peuples des pays Islamiques... OU... 3iraqi, Souri, Lybie, etc... Que Paula nous disent comment appelerait-on les Libanais bhal fekra el te7fe taba3a !

    La Libre Expression. La Patrie en peril.

    19 h 16, le 22 octobre 2025

Retour en haut