Ce que l’on sait de la proposition de loi visant à remplacer le terme « israélite » dans les textes officiels libanais

La députée Paula Yacoubian (contestation) a déposé jeudi dernier auprès du Parlement une proposition de loi pour remplacer le terme « israélite » par « juif » dans les documents officiels libanais « comme les textes législatifs et les documents d’identité », explique-t-elle à L’Orient-Le Jour. Aujourd’hui, les membres de la communauté juive au Liban sont nommés comme étant issus de la « communauté israélite », un terme résultant de l’influence historique française sur le territoire libanais. Le qualificatif « israélite », désormais suranné, était ainsi utilisé durant les XIXe et XXe siècles en France pour désigner les citoyens juifs.« C’est une honte de garder cette dénomination pour les juifs du Liban, qui sont des citoyens libanais comme les autres », estime Paula Yacoubian, qui avait...

Économisez 54% sur votre abonnement ! Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ . Je me connecte