Ce que l’on sait de la proposition de loi visant à remplacer le terme « israélite » dans les textes officiels libanais

La synagogue Maghen Abraham de Beyrouth, construite en 1926, est aujourd’hui fermée au public. Photo d'archives Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour
La députée Paula Yacoubian (contestation) a déposé jeudi dernier auprès du Parlement une proposition de loi pour remplacer le terme « israélite » par « juif » dans les documents officiels libanais « comme les textes législatifs et les documents d’identité », explique-t-elle à L’Orient-Le Jour. Aujourd’hui, les membres de la communauté juive au Liban sont nommés comme étant issus de la « communauté israélite », un terme résultant de l’influence historique française sur le territoire libanais. Le qualificatif « israélite », désormais suranné, était ainsi utilisé durant les XIXe et XXe siècles en France pour désigner les citoyens juifs.« C’est une honte de garder cette dénomination pour les juifs du Liban, qui sont des citoyens libanais comme les autres », estime Paula Yacoubian, qui avait présenté cette même proposition en février 2019,...
"Falastin bladna wal yahoud klabna": les hurlements histériques d'une foule enaragée qui manifestait dans notre quartier à Beyrouth...! Drôle que le Liban se soucie - maintenant que nous sommes tous partis - de la "Communauté Juive du Liban"! Cette magnifique synagogue Maghen Abraham où mes parents se sont mariés et où j'ai célébré ma Bar Mitzvah, avait été saccagée et vandalisée. Elle a été remise à neuf pour des raisons de propagande! Nous avons refait nos vies dans des pays d'acceuil qui nous respectent. Sans regrets.
