Une affaire de fraude à la faculté de droit de Hadath éclabousse l’Université libanaise

Depuis début octobre, la faculté de droit de l’Université libanaise (UL) à Hadath, en banlieue de Beyrouth, est secouée par une affaire de fraude, venant plomber un peu plus la seule université publique du pays, mise à mal par les crises successives depuis 2019. Une affaire - révélée par l'UL elle-même par « souci de transparence » - qui a eu un retentissement tel, dans la presse et sur les réseaux sociaux, que le directeur de la faculté concernée (section 1), Mojtaba Mortada, a été suspendu de ses fonctions - à sa demande - le temps de l’enquête par le recteur de l’UL, Bassam Badran, et que la Sécurité de l’État, chargée d’enquêter sur la corruption dans l’administration publique et relevant de la présidence du gouvernement, s’est invitée dans les investigations menées par...

