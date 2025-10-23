Menu
Société - Enseignement public supérieur

Une affaire de fraude à la faculté de droit de Hadath éclabousse l’Université libanaise

Six étudiants koweïtiens et deux libanais ont obtenu des notes supérieures à celles qu'ils méritaient lors de la deuxième session des examens de l'année 2024-2025.

L'OLJ / Par Anne-Marie El-HAGE, le 23 octobre 2025 à 10h52

Une affaire de fraude à la faculté de droit de Hadath éclabousse l'Université libanaise

L’Université libanaise de Hadath, section 1, en banlieue de Beyrouth. Photo tirée du site de l'Université libanaise

Depuis début octobre, la faculté de droit de l’Université libanaise (UL) à Hadath, en banlieue de Beyrouth, est secouée par une affaire de fraude, venant plomber un peu plus la seule université publique du pays, mise à mal par les crises successives depuis 2019. Une affaire - révélée par l'UL elle-même par « souci de transparence » - qui a eu un retentissement tel, dans la presse et sur les réseaux sociaux, que le directeur de la faculté concernée (section 1), Mojtaba Mortada, a été suspendu de ses fonctions - à sa demande - le temps de l’enquête par le recteur de l’UL, Bassam Badran, et que la Sécurité de l’État, chargée d’enquêter sur la corruption dans l’administration publique et relevant de la présidence du gouvernement, s’est invitée dans les investigations menées par l’université. Contactée, la Sécurité de l’État nous a...
commentaires (3)

J'abonde dans le même sens que M. Renno... De la même façon que L'OLJ censure parfois certains propos, supposés hors contexte et/ou portant à l'intégrité, pareils propos diffamatoires devraient être vérifiés avant de les éditer...

Christian Samman

18 h 11, le 23 octobre 2025

  • J'abonde dans le même sens que M. Renno... De la même façon que L'OLJ censure parfois certains propos, supposés hors contexte et/ou portant à l'intégrité, pareils propos diffamatoires devraient être vérifiés avant de les éditer...

    Christian Samman

    18 h 11, le 23 octobre 2025

  • Dans son commentaire à cet article, un de vos lecteurs prétend qu'à la tête de l'UL se trouve "un individu qui porte un faux diplôme". Le recteur de l'UL, le Prof Bassam Badran est titulaire d'un doctorat de l'Université Libre de Bruxelles et y a exercé l'immunologie en tant que directeur de laboratoire pendant de longues années. L'accuser à tort de la sorte porte plus atteinte à l'intégrité de l'auteur de la calomnie qu'à celle de sa victime.

    Renno Toufic

    13 h 36, le 23 octobre 2025

  • On a écarté le grand Dr Issam Khalifé pour le remplacer à la tête de U.L par un individu qui porte un faux diplôme et voilà où on est de l’état de l’U. Libanaise

    Gebran Eid

    12 h 06, le 23 octobre 2025

