Une affaire de fraude à la faculté de droit de Hadath éclabousse l’Université libanaise

L’Université libanaise de Hadath, section 1, en banlieue de Beyrouth. Photo tirée du site de l'Université libanaise
Depuis début octobre, la faculté de droit de l’Université libanaise (UL) à Hadath, en banlieue de Beyrouth, est secouée par une affaire de fraude, venant plomber un peu plus la seule université publique du pays, mise à mal par les crises successives depuis 2019. Une affaire - révélée par l'UL elle-même par « souci de transparence » - qui a eu un retentissement tel, dans la presse et sur les réseaux sociaux, que le directeur de la faculté concernée (section 1), Mojtaba Mortada, a été suspendu de ses fonctions - à sa demande - le temps de l’enquête par le recteur de l’UL, Bassam Badran, et que la Sécurité de l’État, chargée d’enquêter sur la corruption dans l’administration publique et relevant de la présidence du gouvernement, s’est invitée dans les investigations menées par l’université. Contactée, la Sécurité de l’État nous a...
Depuis début octobre, la faculté de droit de l’Université libanaise (UL) à Hadath, en banlieue de Beyrouth, est secouée par une affaire de fraude, venant plomber un peu plus la seule université publique du pays, mise à mal par les crises successives depuis 2019. Une affaire - révélée par l'UL elle-même par « souci de transparence » - qui a eu un retentissement tel, dans la presse et sur les réseaux sociaux, que le directeur de la faculté concernée (section 1), Mojtaba Mortada, a été suspendu de ses fonctions - à sa demande - le temps de l’enquête par le recteur de l’UL, Bassam Badran, et que la Sécurité de l’État, chargée d’enquêter sur la corruption dans l’administration publique et relevant de la présidence du gouvernement, s’est invitée dans les investigations menées par...
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
J'abonde dans le même sens que M. Renno... De la même façon que L'OLJ censure parfois certains propos, supposés hors contexte et/ou portant à l'intégrité, pareils propos diffamatoires devraient être vérifiés avant de les éditer...
18 h 11, le 23 octobre 2025