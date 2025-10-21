Les Etats-Unis n'enverront pas de troupes à Gaza, déclare JD Vance | Direct

Le Hamas dit avoir infligé « un coup sévère » à un groupe qui menace la sécurité de Gaza

Une force de sécurité du Hamas affirme avoir infligé « un coup sévère » dans le sud de la bande de Gaza à un groupe armé qui menace la sécurité du territoire palestinien, rapporte l'AFP.

La « Force dissuasive », entité sécuritaire récemment créée par Hamas, écrit dans un communiqué avoir visé « tôt mardi matin dans la bande de Gaza » la milice de Yasser Abou Chabab, qui « cherchait à déstabiliser la sécurité intérieure et à mener des activités suspectes, hors de la loi ».

Elle précise en outre que « l'opération a conduit à l'arrestation de plusieurs membres de la milice et à la confiscation de matériel militaire et d'outils utilisés dans leurs activités subversives, après une surveillance attentive de leurs mouvements au cours des derniers jours ».

Selon des médias israéliens et palestiniens, un groupe armé appelé Forces populaires et rassemblant des membres d'une tribu bédouine dirigée par Yasser Abou Chabab, opère dans cette région du sud, sans que ne soit connu officiellement la taille ou l'arsenal de ce groupe.