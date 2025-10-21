Les Etats-Unis n'enverront pas de troupes à Gaza, déclare JD Vance | Direct

Merci d'avoir suivi notre direct, nous nous retrouvons dès demain matin.
L'armée israélienne annonce que deux cercueils d'otages ont été remis à la Croix-Rouge à Gaza.
Le Royaume-Uni déploie un petit contingent militaire en Israël à la demande des États-Unis
Un petit contingent d’officiers britanniques chargés de la planification militaire a été envoyé en Israël pour rejoindre une force opérationnelle dirigée par les États-Unis, dans le but de soutenir les efforts de stabilisation à Gaza, a annoncé le ministère britannique de la Défense dans un communiqué repris par Reuters.
La Croix-Rouge en chemin pour récupérer des dépouilles d'otages à Gaza
L'armée israélienne a indiqué mardi que la Croix-Rouge était en chemin pour récupérer dans le sud de la bande de Gaza des dépouilles d'otages, dont le Hamas avait annoncé plus tôt la restitution.
« Selon les informations reçues, la Croix-Rouge est en chemin vers le point de rencontre dans le sud de la bande de Gaza, où des cercueils d'otages lui seront remis », indique l'armée dans un communiqué. Treize corps d'otages détenus à Gaza ont été pour l'heure restitués sur les 28 que le mouvement islamiste s'est engagé à rendre à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Le Hamas dit avoir infligé « un coup sévère » à un groupe qui menace la sécurité de Gaza
Une force de sécurité du Hamas affirme avoir infligé « un coup sévère » dans le sud de la bande de Gaza à un groupe armé qui menace la sécurité du territoire palestinien, rapporte l'AFP.
La « Force dissuasive », entité sécuritaire récemment créée par Hamas, écrit dans un communiqué avoir visé « tôt mardi matin dans la bande de Gaza » la milice de Yasser Abou Chabab, qui « cherchait à déstabiliser la sécurité intérieure et à mener des activités suspectes, hors de la loi ».
Elle précise en outre que « l'opération a conduit à l'arrestation de plusieurs membres de la milice et à la confiscation de matériel militaire et d'outils utilisés dans leurs activités subversives, après une surveillance attentive de leurs mouvements au cours des derniers jours ».
Selon des médias israéliens et palestiniens, un groupe armé appelé Forces populaires et rassemblant des membres d'une tribu bédouine dirigée par Yasser Abou Chabab, opère dans cette région du sud, sans que ne soit connu officiellement la taille ou l'arsenal de ce groupe.
Israël: le conseiller à la sécurité nationale annonce avoir été limogé par Netanyahu
Le conseiller à la sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi, a annoncé avoir été limogé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, rapporte l'AFP.
« Le Premier ministre Netanyahu m'a informé aujourd'hui de son intention de nommer un nouveau chef du Conseil national de sécurité », déclare M. Hanegbi dans un communiqué transmis à l'AFP, ajoutant que son mandat prenait fin par conséquent « aujourd'hui ».
Israël: le conseiller à la sécurité nationale annonce avoir été limogé par Netanyahu
Le conseiller à la sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi, a annoncé avoir été limogé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, rapporte l'AFP.
« Le Premier ministre Netanyahu m'a informé aujourd'hui de son intention de nommer un nouveau chef du Conseil national de sécurité », déclare M. Hanegbi dans un communiqué transmis à l'AFP, ajoutant que son mandat prenait fin par conséquent « aujourd'hui ».
Les Etats-Unis n'enverront pas de troupes à Gaza, déclare JD Vance
Les Etats-Unis n'enverront pas de troupes à Gaza pour surveiller l'application du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a affirmé le vice-président américain JD Vance en visite en Israël.
« Il n'y aura pas de troupes américaines sur le terrain à Gaza », a affirmé M. Vance, lors d'une conférence de presse tenue en présence de l'émissaire américain Steve Witkoff et du gendre du président américain Jared Kushner.
Le village de Khiam visé par un ratissage israélien
L’armée israélienne a ratissé le village de Khiam (caza de Marjeyoun), à la mitrailleuse depuis la colline occupée de Tallet Hamames, au sud de Khiam, selon notre correspondant dans le Liban-Sud.
Washington n'a pas fixé de date butoir pour le désarmement du Hamas, dit Vance
Washington n'a pas fixé de date butoir pour le désarmement du Hamas dans le cadre du cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis à Gaza et n'a pas l'intention de lancer un ultimatum sur ce point pour l'instant, a déclaré le vice-président JD Vance en visite en Israël.
« Le Hamas doit se conformer à l'accord et si le Hamas ne se conforme pas à l'accord, de très mauvaises choses vont se produire, mais je ne vais pas faire ce que le président des États-Unis a refusé de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire fixer une date butoir explicite, car [...] ces choses-là sont difficiles », a commenté M. Vance.
JD Vance « très optimiste » sur le maintien du cessez-le-feu à Gaza
Le vice-président américain JD Vance, en visite en Israël, s'est dit « très optimiste » sur le maintien du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le troisième après plus de deux ans de guerre, rapporte l'AFP.
« Ce qu'on a vu durant la semaine écoulée me rend très optimiste sur le fait que le cessez-le-feu » en vigueur depuis le 10 octobre entre Israël et le Hamas « va durer », a déclaré M. Vance depuis Kiryat Gat dans le sud d'Israël.
Le prince héritier saoudien rencontrera Trump à Washington en novembre
Le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, Mohammad ben Salmane, rencontrera Donald Trump le 18 novembre à Washington, a déclaré à l'AFP une source proche du gouvernement saoudien.
Il arrivera le 17 novembre aux Etats-Unis et s'entretiendra avec le président américain le lendemain, a indiqué cette source sous couvert de l'anonymat.
Le Hamas rendra les corps de deux des quinze otages encore détenus à Gaza
La branche armée du Hamas a annoncé qu'elle rendrait mardi à 18h00 GMT les dépouilles de deux otages sur les 15 qui sont encore détenus dans la bande de Gaza, selon un communiqué.
Dans le cadre de l'échange entre otages et prisonniers convenu dans l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre, « les Brigades Ezzedine al-Qassam remettront les corps de deux prisonniers israéliens qui ont été exhumés aujourd'hui (mardi, ndlr) dans la bande de Gaza », dit le communiqué.
Trump affirme que ses alliés sont prêts à intervenir à Gaza pour « redresser » le Hamas
Donald Trump a assuré que ses alliés au Moyen-Orient et autour étaient prêts à envoyer, à sa demande, des troupes dans la bande de Gaza pour « redresser » le Hamas si le mouvement palestinien ne mettait pas fin à ses violations de l'accord de cessez-le-feu.
« Nombre de nos désormais grands alliés au Moyen-Orient, et dans les zones alentour, m'ont explicitement et fermement (...) informé qu'ils accueilleraient favorablement l'occasion, à ma demande, d'entrer à Gaza en force et +redresser+ le Hamas s'il continuait à mal se conduire, en violation de leur accord avec nous », a indiqué le président américain sur sa plateforme Truth Social.
Witkoff et Kushner rencontrent les otages israéliens libérés
Les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont rencontré les otages israéliens qui ont été libérés lundi dernier après 738 jours de captivité par le Hamas à Gaza, rapporte Haaretz.
Les approvisionnements vers Gaza encore loin de l'objectif quotidien de 2000 tonnes, dit le PAM
Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a déclaré que les approvisionnements vers Gaza augmentaient après le cessez-le-feu négocié par les États-Unis, mais qu'ils étaient encore loin de l'objectif quotidien de 2 000 tonnes, car seuls deux points de passage sont ouverts, et aucun vers le nord de l'enclave, frappé par la famine.
Le coût de la reconstruction de la Syrie pourrait dépasser 216 milliards de dollars, selon la BM
Le coût de la reconstruction de la Syrie, ravagée par une guerre de 13 ans qui a détruit ses infrastructures, pourrait dépasser 216 milliards de dollars, a estimé la Banque mondiale dans un rapport.
« Les défis à venir sont immenses, mais la Banque mondiale est prête à travailler aux côtés du peuple syrien et de la communauté internationale pour soutenir la reprise et la reconstruction », a déclaré Jean-Christophe Carret, directeur de la Division Moyen-Orient de la BM.
Selon le rapport, « les coûts de la reconstruction sont estimés à plus de 216 milliards USD (186 milliards d'euros, ndlr) après plus de 13 ans de conflit » qui a « dévasté l'économie syrienne, avec un PIB réel en baisse de près de 53 % entre 2010 et 2022 ».
Netanyahu rencontre le chef des renseignements égyptiens à Jérusalem
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré à Jérusalem le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rachad, indique le bureau du Premier ministre.
Au cours de la réunion, les deux responsables ont discuté de la mise en œuvre du plan du président américain Donald Trump, des relations entre Israël et l’Égypte, ainsi que du renforcement de la paix entre les deux pays.
Négociations sur Gaza : le chef des renseignements égyptiens se rend en Israël
Le chef des renseignements égyptiens, Hassan Rachad, se rend aujourd’hui en Israël, pour rencontrer des officiels israéliens et l'émissaire américain Steve Witkoff, sur fond d'efforts diplomatiques pour maintenir le cessez-le-feu à Gaza, a rapporté Extra News, une télévision égyptienne liée à l'Etat.
Le rôle de M. Rachad dans les négociations ayant conduit au cessez-le feu, en vigueur depuis le 10 octobre, entre Israël et le Hamas avait été publiquement loué par le président américain Donald Trump, lors du sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza le 12 octobre, indique l’AFP.
Macron : le cessez-le-feu reste « très fragile » à Gaza
Le président français Emmanuel Macron a estimé que le cessez-le-feu restait « très fragile » à Gaza et appelé à la réouverture des points d'entrée vers le territoire, « une urgence absolue », pour faire entrer l'aide humanitaire.
« La situation demeure très fragile et nous le savons. Il importe que le Hamas respecte pleinement les engagements qu'il a pris (...) et que la pression demeure pour que le cessez-le-feu soit pleinement observé », a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Ljubljana. Il faut « passer tout de suite, et c'est l'urgence absolue, à la réouverture des ponts humanitaires et des différentes routes humanitaires pour que l'aide, l'alimentation et les soins de première nécessité puissent être apportés à la population », a-t-il ajouté.
Israël restitue les corps de 15 Palestiniens morts en détention
Les corps de quinze Palestiniens supplémentaires ont été remis par Israël et transférés au complexe médical Nasser, il s’agit de la sixième remise de dépouilles, rapporte al-Jazeera, citant une source médicale.
Vance est arrivé en Israël
Le vice-président américain JD Vance est arrivé à l’aéroport Ben-Gourion à Lod, près de Tel-Aviv, rapporte le Haaretz.
Comme nous l'avions mentionné plus tôt ce matin, des sources de l'administration américain avaient indiqué au New York Times que la visite de deux jours de M. Vance en Israël viserait notamment à s’assurer que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ne viole pas le cessez-le-feu et ne relance pas une nouvelle offensive à Gaza.
Un drone de l’armée israélienne a largué une bombe assourdissante en direction de civils qui récoltaient des olives dans la localité de Blida, dans le caza de Marjeyoun, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.
Début octobre, plusieurs municipalités des villages frontaliers, dont Blida, avaient appelé les habitants à s'inscrire auprès d'elles avant de se rendre dans leurs champs, afin que les forces israéliennes soient informées de leurs déplacements. La municipalité de Blida avait fixé la période allant du 16 octobre au 20 octobre inclus, pour autoriser l'accès aux terres situées à l'est du village, afin de procéder entre autres à la récolte des olives sous la surveillance de patrouilles de l'armée libanaise et des Casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).
Le maintien du cessez-le-feu à Gaza est « vital » pour acheminer de l'aide, exhorte le PAM
Le maintien du cessez-le feu est « vital » pour apporter de l'aide « et sauver des vies » à Gaza, a exhorté le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU, appelant de nouveau à l'ouverture de tous les points de passage vers le territoire palestinien.
« Le maintien du cessez-le-feu est vital. C'est vraiment le seul moyen de sauver des vies et de lutter contre la famine dans le nord de Gaza. », a annoncé devant la presse à Genève Abeer Etefa, porte-parole du PAM, après les violences de dimanche dans le territoire palestinien, les plus importantes depuis l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu le 10 octobre.
Des drones israéliens à nouveau observés au-dessus de Beyrouth et ses environs
Des drones israéliens ont une nouvelle fois été observés à basse altitude au-dessus de Beyrouth et de ses banlieues, selon des habitants. Ces appareils avaient déjà survolé intensément la capitale lundi.
L'émir du Qatar condamne la « poursuite des violations » du cessez-le-feu à Gaza
L'émir du Qatar, dont le pays est un médiateur clé pour la trêve en cours à Gaza, a accusé Israël de continuer à violer le cessez-le-feu après une série de frappes meurtrières israéliennes visant le Hamas dans le territoire palestinien, rapporte l’AFP.
« Nous réaffirmons notre condamnation de toutes les violations et pratiques israéliennes en Palestine, en particulier la transformation de la bande de Gaza en une zone impropre à la vie humaine, (et) la poursuite des violations du cessez-le-feu », a déclaré Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani dans son discours annuel devant le Conseil législatif à Doha.
Otages israéliens : la dépouille rendue lundi identifiée comme celle de Tal Haïmi
Israël a indiqué que la treizième dépouille d'otage rendue la veille à Gaza par le Hamas a été identifiée comme celle de Tal Haïmi, un sous-officier tué le 7 octobre 2023.
« À l’issue du processus d’identification mené par l'Institut national de médecine légale [...] des représentants de [l'armée] ont informé la famille de l’otage, le sergent-chef Tal Haïmi que leur proche avait été ramené en Israël et que son identification avait été achevée », indique le bureau du Premier ministre dans un communiqué. Tal Haïmi, âgé de 41 ans, commandant de la milice de défense du kibboutz Nir Yitzhak, a été tué lors de l’attaque du Hamas sur Israël, le 7 octobre 2023. Son corps avait été emmené ce jour là dans Gaza pour servir d’otage.
Gaza : « inquiétude » de l'administration US quant à un retrait de Netanyahu de l'accord
La réunion entre MM. Vance et Netanyahu va avoir lieu alors que plusieurs responsables de l’administration Trump, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont indiqué qu’il existe au sein de l’administration Trump « une inquiétude quant à la possibilité que M. Netanyahu se retire de l’accord », selon le New York Times.
La stratégie désormais, selon ces responsables, consiste pour MM. Vance, Witkoff et Kushner à tenter d’empêcher M. Netanyahu de reprendre une offensive totale contre le Hamas.
Netanyahu : Nous ne ferons aucune concession sur la restitution des corps d'otages
« Nous ne ferons aucune concession et ne ménagerons aucun effort jusqu'à ce que tous les otages décédés, sans exception, nous soient rendus », a réaffirmé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur X. Il doit rencontrer dans la journée le vice-président américain JD Vance après s'être entretenu lundi avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner. « Nous discuterons de deux choses (...). Les défis de sécurité auxquels nous faisons face et les opportunités diplomatiques qui s'offrent à nous. Nous surmonterons les défis et saisirons les opportunités », a affirmé M. Netanyahu, sans préciser quand il doit rencontrer le N°2 de son allié américain.
Gaza : Hayyé affirme que l'accord « tiendra »
Le négociateur en chef du Hamas, Khalil Hayyé, a déclaré ce matin à la chaîne égyptienne Al-Qahera News que l'organisation reste engagée dans l'accord de cessez-le-feu. « Nous avons beaucoup de difficultés à extraire les corps, mais nous sommes déterminés et nous travaillons dur pour y parvenir », a-t-il assuré. « L'accord pour Gaza tiendra, car nous le voulons et que notre volonté de le respecter est forte », selon lui.
Gaza : Trump menace à nouveau le Hamas, qui sera « éradiqué » s'il ne respecte pas le cessez-le-feu
Donald Trump a assuré hier soir que le Hamas serait « éradiqué » s'il ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après qu'Israël a dénoncé dimanche des violations de la trêve par le mouvement palestinien, qui les a démenties. « Nous avons passé un accord avec le Hamas selon lequel ils vont bien se tenir et si ce n'est pas le cas, nous allons les éradiquer, si nécessaire », a déclaré le président américain à des journalistes, aux côtés du Premier ministre australien Anthony Albanese qu'il recevait à la Maison Blanche. « Ils seront éradiqués et ils le savent », a-t-il ajouté.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de l'actualité au Moyen-Orient, notamment à Gaza, dix jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hamas, et au Liban, où l'armée israélienne continue de mener des attaques, visant notamment le Sud.
Économisez 54% sur votre abonnement !
Restez informés en vous abonnant à notre offre exclusive : 99$/an au lieu de
215$.
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.