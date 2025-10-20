Une frappe sur un pétrolier au large du Yémen relance les soupçons sur une guerre de l’ombre

Des partisans des houthis au Yémen brandissent un portrait du général de division Mohammad al-Ghamari, chef militaire des houthis, lors d'un rassemblement condamnant Israël, au lendemain de l'annonce par le groupe soutenu par l'Iran de la mort de Ghamari dans une attaque israélienne plus tôt cette année, à Sanaa, le 17 octobre 2025. Mohammad Huwais/AFP
Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, le calme était revenu dans les eaux de la mer Rouge et du golfe d’Aden. Les houthis, qui ont régulièrement tiré depuis le 7 octobre 2023 des drones et lancé des missiles contre des navires marchands et contre Israël, ont suspendu leur campagne de « soutien » envers les Palestiniens. Mais cette accalmie a été interrompue durant le week-end écoulé lorsqu’un pétrolier commercial a pris feu au large des côtes yéménites, suite à une attaque qui semblait reprendre les modes opératoires du groupe yéménite.La société britannique de sécurité maritime Ambrey a indiqué que le MV Falcon, navire transportant du gaz de pétrole liquéfié (GPL), « avait été touché par un projectile » samedi 18 octobre, à environ 60 milles nautiques (110 km) au sud d’Ahwar, sur la côte sud du Yémen. La mission navale...
