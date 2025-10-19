Joseph et Neemat Aoun assistent à la cérémonie de canonisation de l’archevêque Ignace Maloyan

Le président libanais Joseph Aoun et son épouse Neemat ont assisté dimanche à la cérémonie de canonisation de l'évêque Ignace Maloyan sur la place Saint-Pierre, au Vatican.

A l’occasion de la Journée mondiale des missions 2025, le pape Léon XIV a procédé à la canonisation de sept bienheureux de l’Église catholique : Ignace Chekrallah Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni, Maria Troncatti, Carmen Rendiles Martínez, Bartolo Longo et José Gregorio Hernández Cisneros.

Avant de se rendre au Vatican, Joseph Aoun avait reçu en son lieu de résidence à Rome le patriarche maronite Béchara Raï, accompagné du député Farid el-Khazen, de Mgr Georges Abi Saad, nouveau procureur patriarcal et recteur de l’Institut maronite de Rome, de Mgr Joseph Sfeir, vicaire patriarcal à Rome, précise l'Agence nationale d'information (ANI, Officielle). Au cours de leur rencontre, le patriarche Raï a informé le chef de l’État du « contenu de son entretien la veille avec le pape Léon XIV, notamment au sujet de sa visite pastorale prévue au Liban à la fin du mois prochain ». L’échange entre Joseph Aoun et le patriarche maronite a également porté sur « la situation actuelle au Liban et les développements récents dans la région ».

Le président libanais a reçu aussi l'ambassadeur du Liban auprès du Saint-Siège Fadi Assaf, ainsi que l'ambassadrice du Liban à Rome Carla Jazzar.

Ancien archevêque catholique arménien de Mardin (Turquie), Mgr Ignace Chekrallah Maloyan a été tué par les forces ottomanes à Istanbul le 11 juin 1915, durant le génocide arménien, en même temps que d'autres figures religieuses. Il est considéré comme l'une des personnalités les plus importantes de l'Église arménienne orientale. Sa canonisation avait été approuvée par le pape François à l'issue d'une session ordinaire des cardinaux et évêques tenue fin mars. Sous un grand soleil, des milliers de fidèles se sont rassemblées sur la place. L'évêque Maloyan a passé les premières années de son sacerdoce au Liban, où il avait été envoyé au couvent de Bzoummar, au Kesrouan, à l'âge de 14 ans. Il est resté dans ce couvent pendant près de quinze ans, devenant finalement membre de l'Institut de Bzoummar, avant d'être nommé en 1897 prêtre de la paroisse d'Alexandrie et du Caire.

Mi-juillet, le Patriarche de Cilicie des Arméniens catholiques, Raphaël Bedros XXI Minassian, avait transmis à Joseph Aoun une invitation officielle à assister à la cérémonie de canonisation.