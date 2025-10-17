Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Industrie

Ciment : le gouvernement sous pression

Face au lobbying des cimentiers et de plusieurs ministres, le ministère de l’Environnement reste sur sa position.

Par Mounir YOUNES, le 18 octobre 2025 à 00h00

Ciment : le gouvernement sous pression

Une vue des carrières de Chekka desservant les cimenteries. Photo d’archives Live Love Beirut/L’OLJ

Un nouveau bras de fer en vue au Conseil des ministres ? Face à l’interruption, depuis plusieurs mois, de la production de ciment au Liban, plusieurs ministres exercent un lobbying interne afin de suspendre, voire d’annuler, une décision gouvernementale de mai dernier qui a mis de fait les carrières des trois entreprises de ciment du pays – Holcim Liban, Cimenterie nationale et Ciments de Sibline – à l’arrêt, a appris L’Orient-Le Jour de sources ministérielles.Le 2 mai dernier, le gouvernement avait annulé, sur requête du ministère de l’Environnement, une décision prise le 4 décembre 2024 par le précédent cabinet, accordant aux cimenteries de Chekka un délai exceptionnel de deux ans pour l’exploitation de leurs carrières situées dans la même région. La suspension des licences tient à des infractions environnementales et à l’exploitation,...
Un nouveau bras de fer en vue au Conseil des ministres ? Face à l’interruption, depuis plusieurs mois, de la production de ciment au Liban, plusieurs ministres exercent un lobbying interne afin de suspendre, voire d’annuler, une décision gouvernementale de mai dernier qui a mis de fait les carrières des trois entreprises de ciment du pays – Holcim Liban, Cimenterie nationale et Ciments de Sibline – à l’arrêt, a appris L’Orient-Le Jour de sources ministérielles.Le 2 mai dernier, le gouvernement avait annulé, sur requête du ministère de l’Environnement, une décision prise le 4 décembre 2024 par le précédent cabinet, accordant aux cimenteries de Chekka un délai exceptionnel de deux ans pour l’exploitation de leurs carrières situées dans la même région. La suspension des licences tient à des infractions...
commentaires (0) Commenter

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut