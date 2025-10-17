Ciment : le gouvernement sous pression

Un nouveau bras de fer en vue au Conseil des ministres ? Face à l’interruption, depuis plusieurs mois, de la production de ciment au Liban, plusieurs ministres exercent un lobbying interne afin de suspendre, voire d’annuler, une décision gouvernementale de mai dernier qui a mis de fait les carrières des trois entreprises de ciment du pays – Holcim Liban, Cimenterie nationale et Ciments de Sibline – à l’arrêt, a appris L’Orient-Le Jour de sources ministérielles.Le 2 mai dernier, le gouvernement avait annulé, sur requête du ministère de l’Environnement, une décision prise le 4 décembre 2024 par le précédent cabinet, accordant aux cimenteries de Chekka un délai exceptionnel de deux ans pour l’exploitation de leurs carrières situées dans la même région. La suspension des licences tient à des infractions...

