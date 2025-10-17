Tabac, diesel, impunité : enrayer la flambée des cancers au Liban

Le Liban vient de grimper en tête d’un palmarès que personne ne souhaite mener : la plus forte hausse de la mortalité par cancer, standardisée sur l’âge, depuis 1990 – environ 80 % en 2023. C’est ce que montre les analyses de la Global Burden of Disease publié par The Lancet. Le graphique du tabloïd britannique Daily Mail qui a déclenché un tollé au Liban est basé sur des données produites par l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) accessible à tous.

Verdict d’un échec politique

Contrairement à ce que prétend le ministre de la Santé Rakan Nassereddine, le « +80 % » ne relève ni d’une « exagération » ni d’une confusion : il s’agit de la hausse du taux de mortalité par cancer standardisé sur l’âge (ASDR en anglais) entre 1990 et 2023. Autrement dit, à structure d’âge égale, la mortalité par cancer a fortement augmenté au Liban – un signal de politiques et d’expositions qui se dégradent, pas d’un artefact statistique.

En 1990, le taux de mortalité en France (≈ 184,7 pour 100 000 habitants) par exemple dépassait largement celui du Liban (≈ 66 pour 100 000). Cependant, en 2023, la France s’est améliorée (≈ 136,8), tandis que le Liban s’est dégradé (≈ 118,5). L’ASDR absolu plus élevé de la France reflète une incidence plus forte et un passé d’expositions (tabac, alcool, etc.), malgré un système de soins performant. L’ASDR plus faible du Liban ne signifie pas qu’il s’en sort bien : la hausse d’environ +80 % signale des risques qui s’aggravent et des parcours de soins fragiles. La France reste donc plus élevée en valeur absolue, mais c’est la trajectoire du Liban qui est alarmante.

Sur le plan des politiques publiques, le Liban a besoin d’une intervention immédiate, alors qu’en France l’enjeu central demeure le renforcement des stratégies de prévention (lutte contre le tabac et l’alcool). En effet, le taux au Liban est corroboré par de nombreuses études qui associent les émissions des générateurs diesel et la mauvaise qualité de l’air à une hausse du risque de cancer, notamment à Beyrouth depuis 2019 . La crise du cancer au Liban, ce n’est pas seulement plus de cas : ce sont des cas plus meurtriers. L’incidence a légèrement augmenté, mais la mortalité a explosé .

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il ne s’agit ni d’un mirage statistique ni d’une exagération – malgré ce qu’en pense le ministre de la Santé –, mais bien du verdict de nos échecs en matière de politiques publiques. Quand un pays enregistre l’augmentation la plus marquée parmi plus de 200 pays, la question n’est plus de savoir si nous avons un problème de cancers – nous le savons, nous le voyons dans nos familles et dans nos communautés. La question à laquelle le ministre aurait dû répondre est pourquoi n’avons-nous pas agi ? Et surtout nous n’agissons pas ?

Qu’est-ce qui a changé depuis 1990 ? Pour être directe et simple, c’est l’impunité, l’absence de politiques et l’état lamentable de notre environnement : la qualité de l’air que nous respirons, celle de l’eau qui irrigue nos terres agricoles et des sols de plus en plus pollués, comme l’attestent de nombreuses recherches scientifiques.

Depuis deux décennies, nous avons normalisé un tabac bon marché et omniprésent (cigarettes et narguilé), toléré le tabagisme intérieur et vidé de toute substance la loi 174. Puis l’effondrement économique de 2019 a empiré la toxicité de l’air produit par des générateurs diesel fonctionnant en continu – exactement le type de particules fines liées aux maladies cardio-pulmonaires et au risque de cancer. La parlementaire et experte environnementale Najat Saliba a sonné l’alarme à plusieurs reprises, en vain. Entre-temps, les chaînes de dépistage et de soins se sont rompues : cherté de vie, coupures d’électricité, ruptures de médicaments, radiothérapie interrompue par manque d’argent ou de couverture médicale. La situation du Liban actuel est l’archétype du désastre.

Leviers majeurs

La bonne nouvelle, malgré tout, c’est que cette flambée est sensible aux politiques. L’analyse de la Global Burden of Disease montrent qu’une large part des décès de cancer est attribuable à des risques modifiables – or nos deux leviers majeurs sont précisément ceux sur lesquels nous n’agissont pas : le tabac et la pollution.

Que faut-il faire ? D’abord il faut appliquer intégralement la loi antitabac sans délai. La loi 174 interdit déjà le tabagisme dans des espaces clos, la publicité et le parrainage. Elle n’est efficace que si elle est appliquée. Pourquoi ne l’est-elle pas ? C’est à la fois une défaillance du ministère de la Santé en matière de sensibilisation et une défaillance du gouvernement à faire respecter une politique de santé publique d’une simplicité élémentaire. Qu’impliquerait l’application de la loi ? Des contrôles visibles, des amendes dissuasives, une tolérance zéro pour les « salles VIP » ou les « espaces fumeurs optionnels » : ces ingénieries n’ont aucun fondement scientifique. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait aussi associer cette application de la loi à une hausse des taxes d’accise sur le tabac – c’est la mesure la plus efficace et la plus favorable au budget. Partout où la fiscalité et l’application ont été prises au sérieux, le tabagisme a reculé, et des vies ont été sauvées. Pourquoi pas au Liban ? Si ce n’est pas avec un gouvernement qui se dit et se veut réformateur, alors quand ?

Deuxièmement, il faut à tout prix assainir l’air. Personne ne prétend se débarrasser du secteur des générateurs du jour au lendemain, tant qu’il n’existe pas de feuille de route claire pour stabiliser l’approvisionnement en électricité et passer à une énergie verte. Cependant, nous pouvons réglementer les émissions (en imposant des filtres et des normes de carburant), arrêter les unités les plus polluantes et publier des données en temps réel sur la qualité de l’air afin de déclencher des actions locales. Nous avons l’expertise et les moyens ; il s’agit désormais d’appliquer la loi et de démanteler ces réseaux mafieux qui paraissent influer sur des choix de vie et de mort. Les hôpitaux, les écoles et les quartiers denses doivent être prioritaires dans cet assainissement de l’air. Un air plus propre n’est pas qu’une affaire de cancer : il réduit aussi les accidents cardiovasculaires, les infarctus et l’asthme chez l’enfant – des gains rapides que la population ressentira.





Troisièmement, protéger de bout en bout le parcours oncologie de prise en charge. En temps de crise, prévention et traitement doivent survivre. Cela veut dire maintenir les dépistages du cancer du sein, du cancer colorectal et du col de l’utérus, et surtout dans le cas du Liban chez les hommes le cancer de la vessie, garantir la continuité des médicaments et de la thérapie. Où sont passées les campagnes de prévention ? Au lieu d’informer et de prévenir, l’espace public est saturé des portraits des politiciens qui nous ont menés à la ruine – financière, environnementale et morale. La mise en place d’un « fonds de continuité oncologique », partiellement financé par l’augmentation des taxes sur le tabac, offrirait un mécanisme durable de stabilisation. C’est moins coûteux que de soigner des cancers à un stade tardif, et infiniment moins cher que de perdre des vies productives. Oui, il nous faut de la créativité dans un État exsangue dont le budget a été divisé par quatre, mais il nous faut surtout refonder un État de droit où l’impunité ne sévit pas.

Certains diront : « Ce n’est pas le moment, la sécurité est la priorité. » Mais attendre le « bon moment », c’est souvent renoncer. Chaque jour perdu aggrave la souffrance et retarde le changement. Les hausses de taxes sur le tabac génèrent des recettes immédiates. L’application des lois coûte peu. Le contrôle des émissions des générateurs est ciblé. Ce ne sont pas des luxes, mais bien la voie la plus rationnelle pour inverser une tendance à la fois mortelle et suicidaire.

C’est aussi une question de crédibilité. Nous vantons un nouveau modèle économique fondé sur le tourisme, les services et la connaissance. Ce modèle meurt dans une brume toxique de diesel et de fumée. Un pays qui laisse ses citoyens inhaler des cancérogènes au restaurant, dans la rue et au bureau ne peut se vendre comme pôle de santé, d’éducation ou d’innovation. Qui voudrait investir, a fortiori vivre, dans un pays qui favorise le cancer ?

La flambée des cancers au Liban est souvent présentée comme une fatalité. Elle ne l’est pas : c’est le résultat prévisible de choix faits par les gouvernements précédents – et que nous pouvons défaire. Appliquons la loi 174. Augmentons les taxes sur le tabac. Démantelons la mafia du diesel. Publions chaque jour des données de qualité de l’air. Protégeons dépistage et traitements pour qu’un diagnostic de cancer ne soit pas une condamnation. Une hausse de 80 % de mortalité par cancer, ce n’est pas un titre : c’est un verdict. L’appel est encore possible – si nous agissons.

Par Joëlle M. Abi-Rached

Professeure associée et directrice du programme « Histoire, éthique et politique de la médecine » à la faculté de médecine de l’Université américaine de Beyrouth (AUB) .