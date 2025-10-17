Une bombe explose sous la voiture d'un journaliste renommé, resté indemne

Une bombe a explosé et détruit dans la nuit de jeudi à vendredi, sans faire de victime, la voiture de Sigfrido Ranucci, un journaliste italien renommé, a annoncé sur X l'émission d'investigation Report qu'il dirige sur la télévision publique.

La voiture de sa fille et la façade de sa maison ont également été endommagés par l'explosion qui s'est produite à une vingtaine de kilomètres au sud de Rome, selon la même source.

« La puissance de l'explosion a été telle qu'elle aurait pu tuer si quelqu'un était passé à ce moment précis à côté », précise Report, ajoutant qu'une enquête a été ouverte. Cette explosion a suscité un déluge de condamnations de la part de nombreux responsables politiques de tout bord.

La cheffe du gouvernement ultraconservateur Giorgia Meloni a exprimé sa « pleine solidarité » au journaliste et a « fermement condamné le grave acte d'intimidation ».

« La liberté et l'indépendance de l'information sont des valeurs de notre démocratie auxquelles on ne peut pas renoncer et que nous continuerons à défendre », a-t-elle ajouté dans un communiqué. L'émission hebdomadaire Report, diffusée sur la troisième chaîne de la RAI, est une des dernières émissions d'enquête à la télévision italienne.

« Sigfrido Ranucci et l'équipe de Report sont encore une fois en première ligne avec des enquêtes et approfondissements sur la politique, l'économie et la société », écrit l'équipe de Report sur son site.

Protection renforcée

Dans le classement 2025 de Reporters sans frontières (RSF) sur la liberté de la presse, l'Italie occupe une peu reluisante 49e place.

Les journalistes qui enquêtent sur le crime organisé et la corruption sont systématiquement menacés et parfois victimes de violences physiques en raison de leur travail d'investigation, ajoute RSF.

Leurs voitures ou leurs domiciles sont parfois détruits par des incendies criminels. Des campagnes d'intimidation en ligne sont orchestrées contre ceux qui traitent ces sujets. Une vingtaine de journalistes vivent actuellement sous protection policière permanente après avoir été la cible d'intimidations et d'agressions, précise l'ONG.

Dans une émission télévisée de 2021, M. Ranucci raconte comment un ex-détenu lui a raconté que des chefs mafieux incarcérés « avaient donné l'ordre de te tuer (...) mais ça été stoppé ».

« J'ai donné l'ordre de renforcer au maximum toutes les mesures concernant sa protection », a écrit sur X le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi, ajoutant que la police fera « le maximum pour identifier rapidement les auteurs ». Le parquet anti-mafia de Rome s'est saisi de l'enquête.

M. Ranucci, 64 ans, travaille pour la RAI depuis 1989 et a été aussi bien envoyé dans les Balkans pendant les conflits en 1999 qu'à New York après les attentats de septembre 2001. Il a réalisé de nombreuses enquêtes sur la mafia et le trafic illégal de déchets et il a remplacé en 2017 à la tête de Report la créatrice de l'émission, Milena Gabanelli.

M. Ranucci avait récemment annoncé la nouvelle saison de Report, annoncée pour le dimanche 26 octobre. « Ce sera l'habituel Report, nous parlerons de comment vont les choses dans le monde de la culture, des financements, nous parlerons de l'école, de la recherche, de l'université (...) puis nous reviendrons sur les banques », avait-il dit sur le site d'information de la RAI, Rainews.