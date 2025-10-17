Brigitte Bardot « hospitalisée dans un état préoccupant » selon « Nice-Matin »

Les nouvelles sont inquiétantes pour les amoureux du cinéma et du glamour. Dans la nuit du jeudi 16 octobre, le site du quotidien régional français Nice-Matin révélait l’hospitalisation de Brigitte Bardot depuis pas moins de trois semaines. Dans un établissement de Toulon où elle essaye tant bien que mal de reprendre ses forces, la mythique actrice de 91 ans, qui a connu plusieurs frayeurs de santé ces dernières années, explique pourtant à ses intimes vouloir rejoindre sa propriété de Saint-Tropez pour retrouver ses animaux et son espace de vie. En 2023, l'azuréenne avait déjà fait les gros titres après une passage très médiatisée dans un hôpital en raison d'une insuffisance respiratoire. Recluse depuis des décennies dans cette Madrague qu’elle a rendue presque aussi célèbre qu’elle, la muse de Vadim et de Gainsbourg a cette fois subi une « intervention chirurgicale dans le cadre d’une maladie grave » dont la nature n'a pas été précisée, au sein du centre hospitalier privé Saint-Jean.

Si nombre de publications et de médias la disent « fatiguée », « fragilisée », dans un « état très préoccupant », Nice-Matin poursuit en annonçant le départ de Brigitte Bardot pour sa maison varoise au ras de l’eau « dans quelques jours ».

Rare dans les médias depuis 1973 et son renoncement au cinéma au sommet de sa gloire à seulement trente-neuf ans – pour se consacrer à la protection animale et à sa fondation éponyme dès 1986 –, la légende nonagénaire a publié le 1er octobre un BBcédaire – ouvrage en forme de carnet de bord, écrit entre 2020 et début 2025 – aux Éditions Fayard, dont elle n’a pu assurer la promotion.