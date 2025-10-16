Enquête sur l'incendie d'une affiche de soutien à l'armée dans la banlieue sud de Beyrouth

La principale affiche publicitaire en soutien à l'armée libanaise sur la route de l’Aéroport international de Beyrouth (AIB) a été incendiée dans la nuit de mercredi à jeudi, selon des images circulant en ligne. Au petit matin jeudi, ce panneau, sur lequel est inscrit « Tous avec vous », avec une image du drapeau du Liban et un soldat au garde à vous, était en partie brûlé.

Contactées, les Forces de sécurité intérieure (FSI) ont précisé que seul ce panneau a été endommagé dans la nuit, tandis que d'autres relevant de la même campagne bordent cette route reliant l'AIB au centre-ville, qui fut ornée à l'effigie de figures de «l’axe de la résistance» pro-iranien, au premier rang desquelles l'ancien secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Selon une source sécuritaire, une enquête est conduite par les services de renseignement de l'armée afin de traduire en justice les auteurs de ce délit. Ces services n'étaient pas immédiatement disponibles pour répondre à nos sollicitations.

Cet incident intervient à l'heure où l'armée libanaise est chargée par le gouvernement de désarmer le Hezbollah, en premier lieu au sud du fleuve Litani d'ici fin décembre, selon le plan présenté au Conseil des ministres le 5 septembre dernier. Le parti chiite, quant à lui, refuse catégoriquement d'évoquer son désarmement tant que l'armée israélienne reste présente sur huit points qu'elle occupe près de la frontière, et qu'elle bombarde presque quotidiennement le territoire. Israël affirme pour sa part vouloir empêcher la reconstitution des forces pro-iraniennes, conformément à l'accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2024 .

Il s'agit du deuxième incident de ce type cette année. Deux panneaux publicitaires - qui donnaient à voir une vue aérienne de la baie de Jounieh (Kesrouan), surmontée d’un grand drapeau libanais, accompagnée du slogan «Une nouvelle ère pour le Liban»- tout juste érigés sur cette même route, avaient été incendiés courant avril.