Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - Lettre de Gaza

Noor Alyacoubi depuis Gaza : Après le cessez-le-feu, Abou Houssam a arrêté de sourire

Alors que le cessez-le-feu reste fragile et que l’avenir de Gaza n’est pas encore déterminé, de nombreux déplacés se retrouvent sans rien vers quoi revenir.

Noor ALYACOUBI et L'OLJ, le 16 octobre 2025 à 16h41

Noor Alyacoubi depuis Gaza : Après le cessez-le-feu, Abou Houssam a arrêté de sourire

Des Palestiniens poussent un chariot rempli de leurs affaires devant les ruines de bâtiments détruits par l’armée israélienne, le 15 octobre 2025, cinq jours après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu. Ebrahim Hajjaj/Reuters

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme confie à L’Orient-Le Jour l’histoire d’Abou Houssam, compagnon d’infortune que les derniers instants de la guerre ont transformé. À même pas 45 ans, il est déjà grand-père. Impossible de le deviner en le rencontrant. Il est porté par l’énergie de la vingtaine, drôle, bruyant, toujours en mouvement. Extraverti de nature, c’est le genre de personne qui emplit l’espace de chaleur, même quand tout paraît froid et brisé. Parent et joyeux compagnon d’infortune, Abou Houssam est l’une des figures inoubliables qui ont traversé avec nous la période la plus sombre de notre vie : notre déplacement à al-Zawaydé, dans le sud de Gaza. Pour mémoire Noor...
Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme confie à L’Orient-Le Jour l’histoire d’Abou Houssam, compagnon d’infortune que les derniers instants de la guerre ont transformé. À même pas 45 ans, il est déjà grand-père. Impossible de le deviner en le rencontrant. Il est porté par l’énergie de la vingtaine, drôle, bruyant, toujours en mouvement. Extraverti de nature, c’est le genre de personne qui emplit l’espace de chaleur, même quand tout paraît froid et brisé. Parent et joyeux compagnon d’infortune, Abou Houssam est l’une des figures inoubliables qui ont traversé avec nous la période la plus sombre de notre vie : notre déplacement à...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut