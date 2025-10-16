Noor Alyacoubi depuis Gaza : Après le cessez-le-feu, Abou Houssam a arrêté de sourire

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme confie à L’Orient-Le Jour l’histoire d’Abou Houssam, compagnon d’infortune que les derniers instants de la guerre ont transformé. À même pas 45 ans, il est déjà grand-père. Impossible de le deviner en le rencontrant. Il est porté par l’énergie de la vingtaine, drôle, bruyant, toujours en mouvement. Extraverti de nature, c’est le genre de personne qui emplit l’espace de chaleur, même quand tout paraît froid et brisé. Parent et joyeux compagnon d’infortune, Abou Houssam est l’une des figures inoubliables qui ont traversé avec nous la période la plus sombre de notre vie : notre déplacement à...

Économisez 70% sur votre abonnement ! Offre flash valable jusqu'au vendredi 17 octobre. Je me connecte