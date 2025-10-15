Sous la coupole du théâtre Gulbenkian, l’italien s’est mis à parler arabe

L'actrice Rita Hayek et l'acteur Rodney el'Haddad sous la direction de Hanane Hajj Ali dans « Philomèle » de Fulvia Cipollari. Photo L'OLJ
Sous la houlette de son directeur Angelo Gioè, l’Institut culturel italien a choisi de présenter, au théâtre Gulbenkian, le 14 octobre, pour la première fois dans le monde arabe, la « Nouvelle scène italienne dans le monde ». Porté par le ministère italien des Affaires étrangères et issu du prestigieux prix Riccione, ce projet met à l’honneur la jeune génération de dramaturges italiens. Depuis 1947, ce prix distingue les meilleures écritures dramatiques du pays – année où un certain Italo Calvino remportait le tout premier « Premio Riccione per il Teatro » pour La corona di stelle (La Couronne d’étoiles), une courte pièce radiophonique.Présenté dans le cadre de la XXVe Semaine de la langue italienne dans le monde, placée sous le haut patronage du président de la République italienne, l’événement a pris des allures de carrefour entre deux...
