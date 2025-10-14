Sur la trace des 16,5 milliards de dollars réclamés par la BDL aux Libanais

C’est l’un de ces « chiffres mystères » qui reviennent par intermittence dans le débat sans que le public n’y comprenne grand-chose. L’une de ces querelles locales qui renvoient à l’extérieur l’image de responsables se déchirant sur des questions techniques, au risque de faire capoter l’essentiel… Resté en sourdine pendant des années, le différend entre la banque centrale et le ministère des Finances sur une créance de 16,5 milliards de dollars que le premier détiendrait sur le second est désormais sur toutes les lèvres. Aussi bien au moment de dessiner les contours de la restitution des dépôts que de tenter d’afficher, à Washington, une volonté intacte de réforme lors des réunions annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale.Depuis des mois, le gouverneur de la BDL,...

