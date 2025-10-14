Une association caritative proche du Hezbollah affirme que Whish Money a suspendu son compte

Wa Taawanou (Aidez-vous les uns les autres), une « association caritative » connue pour sa proximité avec le Hezbollah, a annoncé lundi que la société financière Whish Money avait suspendu samedi son compte permettant de recevoir des dons. Des donations qui « ont permis d’élargir le filet de sécurité sociale de familles en difficulté dans diverses régions, leur assurant protection et stabilité », souligne l’association dans un communiqué.Après un « avertissement » vendredi et après que l’association eut envoyé « tous les documents » prouvant sa légalité, comme requis par la société, « Whish Money a tout de même fermé le compte », affirmant que la décision « provenait de la banque centrale », affirme le président de l’association, Afif Choumane, à L’Orient-Le Jour. Contactée, Whish Money...

