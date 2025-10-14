Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Reconstruction

Une association caritative proche du Hezbollah affirme que Whish Money a suspendu son compte

Wa Taawanou affirme y recevoir des dons afin d’aider les habitants du Liban-Sud en soutenant des projets éducatifs et d’infrastructures.

L'OLJ / Malek Jadah, avec Mountasser ABDALLAH, le 14 octobre 2025 à 19h48

Une association caritative proche du Hezbollah affirme que Whish Money a suspendu son compte

Des maisons préfabriquées ont été offertes à Tayr Harfa (Tyr) avec l’aide de Wa Taawanou. Photo fournie par Mountasser Abdallah

Wa Taawanou (Aidez-vous les uns les autres), une « association caritative » connue pour sa proximité avec le Hezbollah, a annoncé lundi que la société financière Whish Money avait suspendu samedi son compte permettant de recevoir des dons. Des donations qui « ont permis d’élargir le filet de sécurité sociale de familles en difficulté dans diverses régions, leur assurant protection et stabilité », souligne l’association dans un communiqué.Après un « avertissement » vendredi et après que l’association eut envoyé « tous les documents » prouvant sa légalité, comme requis par la société, « Whish Money a tout de même fermé le compte », affirmant que la décision « provenait de la banque centrale », affirme le président de l’association, Afif Choumane, à L’Orient-Le Jour. Contactée, Whish Money n’a pas souhaité commenter, soulignant être «...
Wa Taawanou (Aidez-vous les uns les autres), une « association caritative » connue pour sa proximité avec le Hezbollah, a annoncé lundi que la société financière Whish Money avait suspendu samedi son compte permettant de recevoir des dons. Des donations qui « ont permis d’élargir le filet de sécurité sociale de familles en difficulté dans diverses régions, leur assurant protection et stabilité », souligne l’association dans un communiqué.Après un « avertissement » vendredi et après que l’association eut envoyé « tous les documents » prouvant sa légalité, comme requis par la société, « Whish Money a tout de même fermé le compte », affirmant que la décision « provenait de la banque centrale », affirme le président de l’association, Afif Choumane, à L’Orient-Le Jour. Contactée, Whish Money...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut