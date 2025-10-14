Les recettes publiques ont augmenté après la réouverture de la grotte de Jeïta, affirme la ministre du Tourisme

La ministre libanaise du Tourisme Laura el-Khazen Lahoud a affirmé mardi au président de la République Joseph Aoun que les « recettes publiques ont augmenté suite à la réouverture de la grotte de Jeïta en juillet dernier et la réorganisation de son exploitation », après huit mois de fermeture.

Fermée depuis le décès du PDG de Mapas-Liban Nabil Haddad en novembre dernier, la grotte, qui était finaliste en 2011 pour les « sept nouvelles merveilles du monde », ne disposait plus de gestionnaire officiel. La société Mapas, filiale d’une entreprise allemande, exploitait le site depuis 1993. Bien que son dernier contrat ait expiré en 2022, il avait été prolongé à titre exceptionnel, les autorités étant dans l’incapacité de lancer un nouvel appel d’offres en pleine crise économique. La disparition du gérant a contraint l’État à envisager une nouvelle formule de gestion. De nombreuses voix s'étaient élevées dans les médias pour dénoncer la lenteur du processus décisionnel et la fermeture prolongée du site. Ce lieu a pu rouvrir suite à un accord consensuel de gré à gré entre le ministère du Tourisme et la municipalité de Jeïta, visant à permettre à la municipalité d’assurer provisoirement la gestion et l’exploitation de la grotte.

Laura Khazen Lahoud a en outre évoqué avec le président les « préparatifs » de la visite du Pape Léon XIV au Liban, qui aura lieu du 30 novembre au 2 décembre et dont le programme n'est pas encore annoncé.

Plus généralement, la ministre a informé Joseph Aoun de « l’activité touristique soutenue qu’a connue le Liban durant la saison estivale, ainsi que de la situation actuelle du secteur à l’automne et des préparatifs en cours pour la saison hivernale ». Après une saison estivale qui s’annonçait prometteuse, notamment en raison du retour prévu des vacanciers venus du Golfe après des années d’absence, celle-ci s'est finalement avérée être en-deçà des attentes du secteur touristique, la faute incombant à des événements sécuritaires dans la région durant le mois de juin.