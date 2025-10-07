Le Saint-Siège confirme les dates de la visite du pape Léon XIV au Liban, du 30 novembre au 2 décembre
Courant septembre, des sources vaticanes avaient indiqué que des préparatifs étaient en cours pour ce voyage.
OLJ /
le 07 octobre 2025 à 13h35
Le pape Léon XIV lors de la messe inaugurale de son pontificat, sur la place Saint-Pierre du Vatican, le 18 mai 2025. Photo Alberto PIZZOLI /AFP/Getty Images
Le Saint-Siège a confirmé, dans une annonce officielle publiée à 13h, heure de Beyrouth, les dates de la visite du pape Léon XIV au Liban, qui aura lieu du 30 novembre au 2 décembre.
« En réponse à l’invitation de Son Excellence le président de la République et des autorités ecclésiastiques libanaises, le Saint-Père effectuera une visite apostolique au Liban du 30 novembre au 2 décembre. Le programme de la visite apostolique sera annoncé en temps voulu », peut-on lire, selon le message relayé par l’Agence nationale d’information (Ani, officielle). Selon l’AFP, le pape américain de 70 ans est attendu du 27 au 30 novembre à Iznik (nord-ouest de la Turquie).
Courant septembre, des sources vaticanes avaient indiqué que des préparatifs étaient en cours pour ce voyage, sans plus de détails.
Selon ce projet, déjà à l’étude depuis plusieurs semaines, Robert Francis Prevost prévoyait d’effectuer son premier déplacement papal à l’étranger en deux étapes : en Turquie, pour le 1 700ᵉ anniversaire du Concile de Nicée, événement majeur de l’histoire de la chrétienté, puis au Liban.
Le Saint-Siège a confirmé, dans une annonce officielle publiée à 13h, heure de Beyrouth, les dates de la visite du pape Léon XIV au Liban, qui aura lieu du 30 novembre au 2 décembre. « En réponse à l’invitation de Son Excellence le président de la République et des autorités ecclésiastiques libanaises, le Saint-Père effectuera une visite apostolique au Liban du 30 novembre au 2 décembre. Le programme de la visite apostolique sera annoncé en temps voulu », peut-on lire, selon le message relayé par l’Agence nationale d’information (Ani, officielle). Selon l’AFP, le pape américain de 70 ans est attendu du 27 au 30 novembre à Iznik (nord-ouest de la Turquie).Courant septembre, des sources vaticanes avaient indiqué que des préparatifs étaient en cours pour ce voyage, sans plus de détails.Selon ce projet,...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.