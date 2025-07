La grotte de Jeïta rouvre ses portes le 15 juillet, après huit mois de fermeture

La grotte de Jeïta, site naturel emblématique du Liban fermé depuis novembre 2024, rouvrira ses portes aux visiteurs à partir du 15 juillet, ont annoncé lundi le ministère du Tourisme et la municipalité de Jeïta (Kesrouan) dans un communiqué conjoint. Cette réouverture intervient « à la suite d’un accord à l’amiable » conclu entre les deux parties, après des « efforts soutenus », et fait suite au lancement par la municipalité de travaux de maintenance et de remise en état des installations, y compris le téléphérique reliant l’entrée au site. Le ministère du Tourisme avait annoncé le mois dernier que son département des études juridiques avait élaboré un accord consensuel de gré à gré avec la municipalité de Jeïta, fondé sur les dispositions du cinquième paragraphe de l'article 46 de la loi sur les marchés publics. Cet accord vise à permettre à la municipalité d’assurer temporairement la gestion et l’exploitation de la grotte. L’inauguration officielle est prévue pour le 21 juillet, sous le patronage du président de la République, le général Joseph Aoun, représenté à cette occasion par la ministre du Tourisme, Laura el-Khazen Lahoud. Les autorités soulignent que cette réouverture confirme l’importance de la grotte de Jeïta en tant que « repère touristique national et trésor naturel ». Fermée depuis le décès du PDG de Mapas-Liban, Nabil Haddad, en novembre dernier, la grotte ne disposait plus de gestionnaire officiel. La société Mapas, filiale d’une entreprise allemande, exploitait le site depuis 1993. Bien que son dernier contrat ait expiré en 2022, il avait été prolongé à titre exceptionnel, les autorités étant dans l’incapacité de lancer un nouvel appel d’offres en pleine crise économique. La disparition du gérant a contraint l’État à envisager une nouvelle formule de gestion. Ces derniers mois, de nombreuses voix se sont élevées dans les médias pour dénoncer la lenteur du processus décisionnel et la fermeture prolongée du site. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

