Mo Amer : de Netflix aux planches de Beyrouth, les deux facettes d’un humoriste lucide

« Je ne vis pas au Liban, je ne peux donc pas prétendre savoir ce que vous ressentez, déclare Mo Amer, comédien et acteur palestino-américain. Mais mon cœur le ressent parfaitement. Et il se brise avec vous. »Ces mots ne sont pas prononcés à la légère. Dans une conversation sincère à quelques jours de son spectacle le 17 octobre à Beyrouth, Mo Amer, les yeux plissés, presque au bord des larmes, parle de connexion, d'identité et de l'importance pour lui de présenter son spectacle au Liban. « Je suis avec vous, dit-il aux Libanais. Je ne peux pas décrire à quel point je ressens ce que vous ressentez. Il est temps pour nous de créer des liens, d'être ensemble, d'être là les uns pour les autres. »Amer, surtout connu pour sa série Netflix Mo, vient au Liban non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que « frère ». « Je suis...

