Le Hezbollah appelle l'État à « adopter une position officielle unifiée » face aux attaques israéliennes

Le député du Hezbollah Hassan Ezzeddine a appelé mardi l'État libanais à « adopter une position officielle unifiée » suite aux frappes israéliennes massives de samedi sur Msayleh au Liban-Sud, les plus violentes après près d’un an de trêve, qui ont fait un mort et détruit de nombreux engins de chantier.

Dimanche, le président Joseph Aoun avait dénoncé l'attaque d' « installations civiles », estimant qu'elle soulève des « défis fondamentaux » pour le pays. Le Premier ministre Nawaf Salam a demandé qu’une plainte soit officiellement déposée au Conseil de sécurité de l’ONU. De son côté, le président du Parlement Nabih Berry a estimé que ces raids reflétaient la volonté d’Israël d’empêcher toute reconstruction des villages frontaliers.

« Nous entrons aujourd'hui dans notre troisième année de guerre, dont l'issue reste incertaine, car l'ennemi (israélien) ne respecte ni les accords ni traités ni lois », a souligné M. Ezzeddine au cours d'une cérémonie à Adaïssé (Nabatiyé). Il a dans ce cadre estimé que ce qui s'est passé à Msayleh est « un crime contre les civils, l’économie et la souveraineté nationale, ainsi qu’une violation flagrante du territoire libanais ». « Où sont ceux qui brandissent le slogan de la souveraineté pour le moindre détail, puis se taisent lorsqu'Israël la viole avec une telle insolence ? », s'est-il demandé.

Une position décisive et une condamnation claire

Le député a dans ce cadre appelé l’État libanais à « assumer ses responsabilités nationales et à adopter une position officielle unifiée, courageuse et ferme, en commençant par le dépôt d'une plainte auprès du Conseil de sécurité, en convoquant les ambassadeurs des grandes puissances pour leur communiquer une position décisive et une condamnation claire, et en exerçant des pressions sur l’ennemi afin qu’il cesse ses agressions ». Il a également insisté sur « la nécessité pour les forces politiques et populaires de se tenir aux côtés de l’État et de soutenir sa position face à l’arrogance israélienne et à son allié, les États-Unis », estimant que « l’unité nationale et l'entente entre Libanais constituent l’un des aspects de la force dans la confrontation, aux côtés de la résistance et de l’armée nationale ».

Pour l'élu du Hezbollah, « dire qu’Israël peut passer outre les États-Unis et ne pas les écouter est contraire à la réalité : c’est un mensonge et une hypocrisie. Lorsque Donald Trump a décidé d'un cessez-le-feu à Gaza, Benjamin Netanyahu s’y est immédiatement conformé, ce qui signifie que la pression américaine sur Israël est possible si une décision politique est prise ».

Israël « a échoué » à atteindre ses objectifs

M. Ezzeddine a par ailleurs noté qu'« après deux années de massacres, de destructions et d’extermination, l’ennemi a échoué à atteindre le moindre de ses objectifs. Il n’a réussi ni à éliminer le Hamas ni à récupérer ses otages ni à déplacer les Palestiniens ». « La résistance est restée ferme et fière, imposant le cessez-le-feu depuis une position de force, ce qui constitue en soi une victoire importante malgré les lourds sacrifices », a-t-il ajouté.

Malgré l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 après plus de 13 mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, ce dernier continue de bombarder le Liban presque quotidiennement et reste présent dans six zones au sud du pays. Israël affirme faire respecter « par la force » l'accord de cessez-le-feu, qui prévoit le désarmement du Hezbollah au moins au sud du fleuve Litani.