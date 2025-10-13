Shaden Fakih : Venez discuter de mes idées, pas de mes gros mots !

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Une grande affiche vous toise du regard dès l’entrée. L’actrice Souad Hosni dessinée dans une pose lascive, les cheveux au vent et les seins tombant avec insolence, pour le film al-Moutawahicha, « la Sauvage »… Le choix était évident pour la plus indomptable des humoristes libanais.Shaden Fakih semble presque recluse dans cet appartement du 19e arrondissement de Paris, comme une ermite ayant recréé sa bulle libanaise. Ce départ, il y a un an et demi, était tout sauf décidé. Les menaces violentes de mort, de viol et d’atteinte à sa famille à la suite d’un sketch filmé et diffusé à son insu auront poussé la femme de 33 ans à l’exil, armée de sa colérique ambition.Perchée dans sa barre d’immeubles, loin de sa moitié restée sur l’autre rive de la Méditerranée, Shaden Fakih poursuit son combat tous azimuts. Multiplication des scènes en...

