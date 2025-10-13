Shaden Fakih : Venez discuter de mes idées, pas de mes gros mots !
Régulièrement, nous soumettons une personnalité au jeu de l’interview décalée. L’idée : répondre à des questions légères, inattendues, en lien ou non avec son domaine de prédilection. Et c’est Shaden Fakih, symbole corrosif du stand-up libanais, qui s’y est pliée… entre rires et colères.
Chez Shaden Fakih, la frontière entre blague et coup de gueule est toujours fine. Photo Raphaël Abdelnour
Une grande affiche vous toise du regard dès l’entrée. L’actrice Souad Hosni dessinée dans une pose lascive, les cheveux au vent et les seins tombant avec insolence, pour le film al-Moutawahicha, « la Sauvage »… Le choix était évident pour la plus indomptable des humoristes libanais.Shaden Fakih semble presque recluse dans cet appartement du 19e arrondissement de Paris, comme une ermite ayant recréé sa bulle libanaise. Ce départ, il y a un an et demi, était tout sauf décidé. Les menaces violentes de mort, de viol et d’atteinte à sa famille à la suite d’un sketch filmé et diffusé à son insu auront poussé la femme de 33 ans à l’exil, armée de sa colérique ambition.Perchée dans sa barre d’immeubles, loin de sa moitié restée sur l’autre rive de la Méditerranée, Shaden Fakih poursuit son combat tous azimuts. Multiplication des scènes en...
