Les enjeux du sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza

Alors que la première phase de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se met en place avec un retrait militaire partiel israélien et un échange de prisonniers attendu lundi matin, l’attention diplomatique se tourne désormais vers l’Égypte. Le président américain Donald Trump, attendu lundi en Israël où il doit rencontrer des familles d’otages israéliens et s’exprimer à la Knesset, se rendra ensuite à Charm el-Cheikh pour coprésider, aux côtés du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, une conférence internationale sur Gaza. De son côté, la présidence égyptienne a annoncé que plus d’une vingtaine de pays participeront à cette rencontre, dont l’objectif est « de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, renforcer les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité au...

