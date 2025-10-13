Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Moyen-Orient - FOCUS

Les enjeux du sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza

Alors que la première phase du cessez-le-feu avance, les dirigeants du monde se réunissent pour discuter du plan Trump pour l’enclave... sans Israélien ni Palestinien autour de la table.

Par Dany MOUDALLAL, le 13 octobre 2025 à 00h00

Les enjeux du sommet de Charm el-Cheikh sur Gaza

Un employé municipal répare un panneau à Charm el-Cheikh, alors que la station balnéaire égyptienne se prépare à accueillir un sommet de paix sur Gaza organisé par les États-Unis, le 12 octobre 2025. Khaled Desouki/AFP

Alors que la première phase de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se met en place avec un retrait militaire partiel israélien et un échange de prisonniers attendu lundi matin, l’attention diplomatique se tourne désormais vers l’Égypte. Le président américain Donald Trump, attendu lundi en Israël où il doit rencontrer des familles d’otages israéliens et s’exprimer à la Knesset, se rendra ensuite à Charm el-Cheikh pour coprésider, aux côtés du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, une conférence internationale sur Gaza. De son côté, la présidence égyptienne a annoncé que plus d’une vingtaine de pays participeront à cette rencontre, dont l’objectif est « de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, renforcer les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient et ouvrir une nouvelle ère de sécurité...
Alors que la première phase de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se met en place avec un retrait militaire partiel israélien et un échange de prisonniers attendu lundi matin, l’attention diplomatique se tourne désormais vers l’Égypte. Le président américain Donald Trump, attendu lundi en Israël où il doit rencontrer des familles d’otages israéliens et s’exprimer à la Knesset, se rendra ensuite à Charm el-Cheikh pour coprésider, aux côtés du président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, une conférence internationale sur Gaza. De son côté, la présidence égyptienne a annoncé que plus d’une vingtaine de pays participeront à cette rencontre, dont l’objectif est « de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, renforcer les efforts visant à instaurer la paix et la stabilité au...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut