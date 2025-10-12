Netanyahu: Israël a remporté d'"immenses victoires" mais "la lutte n'est pas terminée"

Israël a remporté d'"immenses victoires" en deux ans d'une guerre contre le Hamas à Gaza ayant largement débordé de ses frontières, mais "la lutte n'est pas terminée", a déclaré dimanche soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"Ensemble, nous avons accompli d'immenses victoires, des victoires qui ont stupéfié le monde entier. Et je veux vous le dire: partout où nous avons combattu, nous avons remporté la victoire, mais en même temps, je dois vous dire que la lutte n'est pas terminée", a dit le Premier ministre dans une allocution à la nation à la veille du retour attendu des otages encore détenus à Gaza.

"Nous avons encore de très grands défis sécuritaires devant nous. Certains de nos ennemis tentent de se rétablir pour nous attaquer de nouveau, et comme on dit chez nous, on s'en occupe", a ajouté M. Netanyahu sans plus de précisions.

