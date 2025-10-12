Un Casque bleu légèrement blessé par une grenade larguée par un drone israélien

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a annoncé qu’un de ses Casques bleus a été légèrement blessé samedi après qu’un drone israélien a largué une grenade, qui a explosé près d’une de ses positions dans le village de Kfar Kila (caza de Marjeyoun).

« Juste avant midi hier, un drone israélien a largué une grenade qui a explosé près d’une position de la Finul à Kfar Kila. Un Casque bleu a été légèrement blessé et a reçu une assistance médicale », indique le communiqué publié sur le compte X de la force de maintien de la paix.

C’est la deuxième fois ce mois qu’un drone israélien largue une grenade près ou sur une position de la Finul. « Cela représente une nouvelle violation grave de la résolution 1701 et un mépris inquiétant pour la sécurité des Casques bleus exécutant leur mandat du Conseil de sécurité », déplorent les auteurs du communiqué.

La Finul, dont le mandat a été prolongé pour une dernière fois en août jusqu’à fin 2026, a de nouveau appelé l’armée israélienne à « cesser toute attaque sur les Casques bleus, qui travaillent à reconstruire la stabilité que tant Israël que le Liban se sont engagés à restaurer ».

Malgré l’accord de cessez-le-feu conclu en novembre 2024 après plus de 13 mois de conflit entre le Hezbollah et Israël, ce dernier continue de bombarder le Liban presque quotidiennement et reste présent dans six zones au sud du pays. Samedi à l’aube, l’État hébreu a lancé de violentes frappes aériennes sur un site abritant du matériel de construction, suscitant une large condamnation des responsables libanais.

L’armée israélienne a aussi tué le même jour un responsable du Hezbollah dans une frappe sur une voiture entre Khirbet Selm et Qalaouiyé. Dans la nuit de samedi a dimanche, elle a fait exploser une maison dans le village de Adaïssé (caza de Marjeyoun), selon notre correspondant dans le Sud Mountasser Abdallah.