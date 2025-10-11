Trente morts dans une attaque de drone à el-Facher, selon une organisation locale

Une frappe de drone contre un centre de déplacés a fait au moins 30 morts samedi à el-Facher, une ville assiégée du Darfour, dans l'ouest du Soudan, a annoncé une organisation locale.

Selon la Coordination des comités de résistance, un groupe de civils qui documente les exactions du conflit, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre avec l'armée, ont mené une attaque de drone contre le centre de déplacés Dar al-Arqam, situé dans une université. Des corps sont restés coincés dans des abris souterrains, a ajouté la même source dans un communiqué, faisant état d'un « massacre ».