Dernières Infos - Soudan

Trente morts dans une attaque de drone à el-Facher, selon une organisation locale


AFP / le 11 octobre 2025 à 11h57

Des habitants soudanais se rassemblent pour recevoir des repas gratuits à el-Fasher, une ville assiégée depuis plus d'un an par les Forces de soutien rapide (FSR) dans la région du Darfour, le 11 août 2025. Photo AFP

Une frappe de drone contre un centre de déplacés a fait au moins 30 morts samedi à el-Facher, une ville assiégée du Darfour, dans l'ouest du Soudan, a annoncé une organisation locale.

Selon la Coordination des comités de résistance, un groupe de civils qui documente les exactions du conflit, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre avec l'armée, ont mené une attaque de drone contre le centre de déplacés Dar al-Arqam, situé dans une université. Des corps sont restés coincés dans des abris souterrains, a ajouté la même source dans un communiqué, faisant état d'un « massacre ».

