Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Économie - Immobilier

Loyers non résidentiels : pour les locataires comme pour les propriétaires, c’est encore le flou

Perturbés par les multiples amendements apportés à la loi avant son adoption en août, beaucoup privilégient, à ce stade, un accord à l’amiable.

Par Guillaume Boudisseau, le 13 octobre 2025 à 00h00

Loyers non résidentiels : pour les locataires comme pour les propriétaires, c’est encore le flou

Un commerce à louer à Beyrouth. Magaly Abboud/L'Orient-Le Jour

Deux mois après son entrée en vigueur, un certain flou persiste sur l’application de la loi des loyers non résidentiels signés avant juillet 1992. Les multiples modifications et corrections apportées à ce texte au cours de l’année 2025 ont perturbé à la fois les anciens locataires et les propriétaires des milliers de locaux commerciaux – commerces, restaurants, bureaux, usines etc. –concernés.  Désormais chacun s’épie, s’observe et attend le premier pas de l’autre.Gérant d’une épicerie de 40 m2 proche de l’hôtel Commodore, Ramzi* est encore perdu.« Mon père loue cette boutique depuis 1967. Le nouveau loyer sera-t-il basé sur 8 % de la valeur de vente du local ? demande t-il, alors que la dernière version du texte fixe ce ratio de réference à 5 % (voir encadré) . J’avoue ne pas connaître exactement tous les détails de la dernière version...
Deux mois après son entrée en vigueur, un certain flou persiste sur l’application de la loi des loyers non résidentiels signés avant juillet 1992. Les multiples modifications et corrections apportées à ce texte au cours de l’année 2025 ont perturbé à la fois les anciens locataires et les propriétaires des milliers de locaux commerciaux – commerces, restaurants, bureaux, usines etc. –concernés.  Désormais chacun s’épie, s’observe et attend le premier pas de l’autre.Gérant d’une épicerie de 40 m2 proche de l’hôtel Commodore, Ramzi* est encore perdu.« Mon père loue cette boutique depuis 1967. Le nouveau loyer sera-t-il basé sur 8 % de la valeur de vente du local ? demande t-il, alors que la dernière version du texte fixe ce ratio de réference à 5 % (voir encadré) . J’avoue ne pas connaître...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut