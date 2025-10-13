Loyers non résidentiels : pour les locataires comme pour les propriétaires, c’est encore le flou

Deux mois après son entrée en vigueur, un certain flou persiste sur l’application de la loi des loyers non résidentiels signés avant juillet 1992. Les multiples modifications et corrections apportées à ce texte au cours de l’année 2025 ont perturbé à la fois les anciens locataires et les propriétaires des milliers de locaux commerciaux – commerces, restaurants, bureaux, usines etc. –concernés. Désormais chacun s’épie, s’observe et attend le premier pas de l’autre.Gérant d’une épicerie de 40 m2 proche de l’hôtel Commodore, Ramzi* est encore perdu.« Mon père loue cette boutique depuis 1967. Le nouveau loyer sera-t-il basé sur 8 % de la valeur de vente du local ? demande t-il, alors que la dernière version du texte fixe ce ratio de réference à 5 % (voir encadré) . J’avoue ne pas connaître...

