Lancement de la stratégie de développement social au Grand sérail : de l’assistance à l’intégration

La ministre des Affaires sociales Hanine el-Sayyed a lancé vendredi, au Grand sérail, la nouvelle stratégie de son ministère doublée d’un plan exécutif. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du Premier ministre Nawaf Salam et d’un grand nombre de ministres, députés, hauts fonctionnaires et représentants d’organisations internationales.

Dans un discours, Mme Sayyed a fait état d’un changement radical d’orientation de son ministère et de la politique sociale du gouvernement, qui ne devrait plus se contenter de l’assistance, mais se diriger vers le développement et la capacitation des plus vulnérables, d’où son nouveau nom de « Ministère du Développement social ». « Ce ministère ne se contentera plus de distribuer des fonds, mais sera une administration qui réfléchit, planifie, élabore des politiques et coordonne entre les différents ministères, parce que les besoins de l’homme sont complémentaires », a-t-elle affirmé.

« Une responsabilité nationale »

La ministre a assuré que l’intégration sociale dans le monde du travail sera l’une de ses grandes préoccupations, assurant que « la pauvreté ne se règle pas que par les aides, mais par le renforcement des capacités et les opportunités ».

Mme Sayyed a précisé que le renforcement des capacités a commencé par les fonctionnaires mêmes du ministère, notamment ceux qui tiennent les centres de service dans les régions, afin de s’assurer qu’ils sont en état de soutenir les populations. « Il ne s’agit pas que d’une mission humanitaire, mais d’une responsabilité nationale », a poursuivi la ministre, détaillant sa collaboration avec ses différents collègues.

Elle a également rappelé le rôle de son ministère dans les différentes crises, notamment le retour des déplacés dans les régions bombardées par les Israéliens durant la dernière guerre avec le Hezbollah, et le retour « digne et sûr » des déplacés syriens chez eux après le changement de régime en Syrie.

Salam : 40% d’augmentation de budget

Pour sa part, M. Salam a rappelé que le budget de ce ministère a été augmenté de 40% dans le budget de l'État de 2026 par rapport à l’année précédente, ce qui en dit long sur l’importance accordée à ce dossier par ce gouvernement, a-t-il insisté. « Nous sommes ici aujourd’hui non pour lancer simplement une nouvelle stratégie, mais pour réitérer notre engagement dans ce domaine, car la politique sociale n’est pas un détail dans le travail public, mais une partie essentielle du projet d’un État moderne », a-t-il dit.

M. Salam a salué le travail du ministère du Développement social, dans sa stratégie qui « s’inscrit dans les efforts pour bâtir un État de droit et non pas d’assistance, de développement et non pas d’urgence ». Le Premier ministre a évoqué « le défi de transformer l’administration en un service public et les programmes en politiques dont les résultats sont quantifiables ». « Cette stratégie n’est pas la propriété de ce ministère, mais un cadre national rassembleur, dans lequel se complètent les institutions d’État », a-t-il conclu.