Société - Reportage

Deux ans après, la vie en suspens des déplacés du Liban-Sud

Dans un hôtel abandonné perché sur une colline, des centaines d’habitants de villages frontaliers détruits par Israël vivent sans horizon de retour. 

Par Emmanuel HADDAD, le 09 octobre 2025 à 00h00

Deux ans après, la vie en suspens des déplacés du Liban-Sud

Sur le toit de l'hôtel Montana, un hôtel abandonné de la région de Zahrani reconverti en centre d’accueil pour les déplacés du Liban-Sud. Photo João Sousa/L'Orient-Le Jour

Abou Ali fait défiler sur son smartphone les photos des meubles en bois qu’il s’est mis à confectionner pour remplir ses longues journées creuses au Montana. « Je fais des tables basses, des petites étagères, des bancs aussi », montre-t-il. C’est le membre d’une association qui lui a enseigné le b.a.-ba de la menuiserie, à l’époque où les déplacés des villages frontaliers installés dans cet hôtel désaffecté situé à Merouaniyé, dans la région de Zahrani, recevaient encore la visite d’organisations humanitaires. Puis, elles ont progressivement cessé de venir. Ce jeune grand-père se souvient encore des premiers mois durant lesquels il n’avait pas une minute à lui. « Je me levais à 6h et terminais souvent pas loin de minuit, éreinté de travail », dit-il. Car l’ancien conducteur d’excavatrice originaire de Adaïssé l’assure : « Je ne sais pas...
