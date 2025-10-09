Deux ans après, la vie en suspens des déplacés du Liban-Sud

Abou Ali fait défiler sur son smartphone les photos des meubles en bois qu’il s’est mis à confectionner pour remplir ses longues journées creuses au Montana. « Je fais des tables basses, des petites étagères, des bancs aussi », montre-t-il. C’est le membre d’une association qui lui a enseigné le b.a.-ba de la menuiserie, à l’époque où les déplacés des villages frontaliers installés dans cet hôtel désaffecté situé à Merouaniyé, dans la région de Zahrani, recevaient encore la visite d’organisations humanitaires. Puis, elles ont progressivement cessé de venir. Ce jeune grand-père se souvient encore des premiers mois durant lesquels il n’avait pas une minute à lui. « Je me levais à 6h et terminais souvent pas loin de minuit, éreinté de travail », dit-il. Car l’ancien conducteur d’excavatrice...

