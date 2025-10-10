Un attentat déjoué à Beyrouth ? Deux personnes arrêtées en possession de batteries de scooters piégées

Deux personnes ont été arrêtées au Liban dans le cadre d'une enquête sur un potentiel projet d'attentat qui aurait été réalisé avec des « batteries de scooters piégées », selon des informations obtenues par L'Orient-Le Jour auprès d'une source sécuritaire. Les deux personnes arrêtées étaient en possession de telles batteries, selon cette source, tandis que plusieurs médias affirment que la Sûreté générale (SG) est à l'origine de ces arrestations.

Contactée, la Sûreté générale a décliné tout commentaire.

L'enquête en cours tourne autour de la façon dont les batteries ont été piégées, et la seconde se concentre sur la cible potentielle d'une telle attaque et la possibilité que les explosifs soient soit détonés de manière aléatoire, comme lors de l'attaque des bipeurs piégés du Hezbollah en septembre 2024, ou concentrée sur un lieu précis, notamment le mausolée de l'ex-chef du parti chiite Hassan Nasrallah, dans la banlieue sud de Beyrouth. La source assure que l'enquête se poursuit.

En juillet, la SG avait confirmé à notre publication un document interne appelant à redoubler de prudence face à « l'intention de groupes terroristes » de faire passer en contrebande au Liban des batteries, cette fois de voitures, piégées. Une source au sein de l'institution avait toutefois confirmé que ces batteries n'étaient pas entrées au Liban.

La menace terroriste au Liban avait refait surface au début de l'été après l’attentat-suicide du 22 juin à l’église Saint-Élie de Damas qui a fait au moins 25 morts. Cet attentat, le plus meurtrier visant des chrétiens en Syrie depuis la guerre de 2011-2024, a été revendiqué par un groupe jihadiste obscur du nom de « Saraya Ansar el-Sunna ». Après cette attaque, les services de sécurité libanais avaient annoncé une série d’arrestations liées à des cellules terroristes présumées opérant dans le pays, sans toutefois établir de lien avec l’attentat de Damas. Les craintes d'un attentat, notamment de groupes en provenance de Syrie, avaient également été alimentées par l'arrivée au pouvoir à Damas d'Ahmad el-Chareh, ex-chef du groupe jihadiste Hay'at Tahrir el-Cham, issu d'une branche d'el-Qaëda. Certains opposants au Hezbollah et des experts affirment que le parti utilise le prétexte de risque d’attaques terroristes au Liban pour justifier le maintien de ses armes, d’autant plus que la pression internationale et interne pour désarmer la formation s’accroît, après la guerre meurtrière qui a opposé le Hezbollah à Israël.

La banlieue sud de Beyrouth avait été ciblée, en 2013 et 2015, par plusieurs attentats revendiqués par l'État islamique ou le front al-Nosra. En novembre 2015, le double-attentat de Bourj el-Brajné avait fait 44 morts et 240 blessés.