Chaïbani est arrivé à Beyrouth, première visite d'un haut responsable depuis la chute d'Assad

Le chef de la diplomatie syrienne, Assaad Chaïbani, est arrivé à à Beyrouth jeudi peu avant 11h et s'entretient avec son homologue libanais, Joe Raggi, selon l'Agence nationale d'Information (Ani officielle) et le Palais Bustros. Il s'agit de la première visite d'un haut responsable au Liban depuis la chute de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024, et elle doit principalement permettre d'évoquer la question des détenus syriens dans les prisons libanaises, ainsi que d'autres questions diplomatiques.

La délégation syrienne comprend également le ministre syrien de la Justice, Mazhar el-Louais, le chef des services de renseignement syriens, Hassan el-Salamé, le secrétaire adjoint au ministère de l’Intérieur, le général Abdel Qader Tahan, ainsi qu’un délégation politique. Cette visite d'une journée a lieu à l'invitation de M. Raggi. La délégation syrienne doit également rencontrer le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam au Grand Sérail.





La fin du Haut conseil libano-syrien

Peu avant l'atterrissage de M. Chaïbani, le ministère libanais des Affaires étrangères a été informé par l’ambassade de Syrie au Liban de la décision de suspendre les activités du Haut conseil libano-syrien et de limiter tous les échanges entre les deux pays aux seules voies diplomatiques officielles. Le Haut conseil avait été créé avec la signature, en 1991, au début de la tutelle syrienne sur le Liban, de l'accord dit de fraternité et de coopération entre le Liban et la Syrie, sous le mandat du président Élias Hraoui. Le retrait des troupes syriennes du Liban, en 2005, suivi de l'assassinat du Premier ministre Rafic Hariri puis de l'inauguration, en 2008, de l'ambassade syrienne à Beyrouth ont peu à peu eu raison des activités du Haut Conseil, bien qu'il continuait d'exister et que son secrétaire général, Nasri Khoury, effectuait de temps à autre des réunions avec les leaders libanais au sujet de questions d'actualité.

Cette visite, repoussée à plusieurs reprises avait été précédé de visites de délégations des ministères syriens des Affaires étrangères et de la Justice afin d’examiner les moyens d’améliorer et de développer les relations entre les deux pays. Elle est particulièrement importante alors que, pour entamer un processus de normalisation des relations entre les deux pays, Damas veut clôturer le dossier des détenus syriens dans les prisons libanaises. Un premier mécanisme proposé par Beyrouth sur ce plan avait été rejeté, et les autorités syriennes estiment que le dossier n'aurait pas du faire l'objet de tractations dès le départ. Le Liban continue toutefois de plaider pour la mise en place d'un mécanisme judiciaire pour justifier la libération des détenus, notamment à travers la signature d’un accord judiciaire conjoint permettant le transfert de détenus pour qu’ils soient jugés à Damas ou qu’ils purgent le reste de leur peine en Syrie.

Outre la question des détenus syriens, les autorités des deux pays doivent également se pencher sur celle de la délimitation et du contrôle des frontières, un sujet sur lequel pousse notamment l'Arabie saoudite.

Parallèlement à cette visite cruciale, les travaux des comités des deux pays se poursuivront. Si une rencontre était normalement prévue entre Ahmad el-Chareh et le vice-Premier ministre libanais Tarek Mitri, en marge du Forum économique arabo-russe le 15 octobre, celle-ci n'aura pas lieu en raison du report de cette réunion, annoncé jeudi soir par le Kremlin, de nombreux pays participants étant actuellement mobilisés par les pourparlers de paix à Gaza. Le Liban attend également une nouvelle visite de la délégation syrienne dans les prochaines semaines, qui inclura cette fois des responsables militaires ou des membres des services de renseignements syriens, pour discuter du dossier des frontières et des autres questions en suspens.