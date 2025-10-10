Pérou : le président du Parlement assume la présidence après la destitution de Dina Boluarte

Le président du Parlement péruvien José Jeri, 38 ans, a assumé vendredi la présidence du pays andin après la destitution de Dina Boluarte, votée à l'issue du dépôt de plusieurs motions en ce sens, sur fond de crise sécuritaire dans le pays.

« Aujourd'hui, j'assume avec humilité la présidence de la République, par succession constitutionnelle, afin de mettre en place et diriger un gouvernement de transition », a déclaré le nouveau chef de l'État, immédiatement après avoir prêté serment devant le Parlement.