Dernières Infos - Crise

Pérou : le président du Parlement assume la présidence après la destitution de Dina Boluarte


AFP / le 10 octobre 2025 à 09h35

La présidente péruvienne destituée Dina Boluarte s'exprime lors du débat général de l'Assemblée générale des Nations unies au siège de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025. Photo AF/TIMOTHY A. CLARY

Le président du Parlement péruvien José Jeri, 38 ans, a assumé vendredi la présidence du pays andin après la destitution de Dina Boluarte, votée à l'issue du dépôt de plusieurs motions en ce sens, sur fond de crise sécuritaire dans le pays.

« Aujourd'hui, j'assume avec humilité la présidence de la République, par succession constitutionnelle, afin de mettre en place et diriger un gouvernement de transition », a déclaré le nouveau chef de l'État, immédiatement après avoir prêté serment devant le Parlement.

