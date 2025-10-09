Un quatrième convoi pour le « retour volontaire » de réfugiés et migrants syriens parti de Tripoli

Un quatrième convoi pour le « retour volontaire » de réfugiés et migrants syriens, dans le cadre d'un plan mis en place par le Haut commissariat pour les réfugiés de l'ONU (HCR), est parti jeudi matin, et a concerné 168 familles, rapporte notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak. Contrairement aux trois précédents convois, qui ont eu lieu ces trois derniers mois, il est parti de Tripoli (Liban-Nord), et non de Beyrouth, en direction de la Syrie via le poste-frontière de Arida au Nord, et non celui de Masnaa (à l’est de Chtaura dans la Békaa).

Encadrés par la Sûreté générale (SG), dont les principaux responsables au Liban-Nord étaient présents sur les lieux pour assurer la logistique et le passage des réfugiés par le seul poste-frontière terrestre officiel ouvert dans cette région, les « volontaires » du nouveau convoi se sont retrouvés à la Foire internationale Rachid Karamé de Tripoli. Comme pour les précédents, le retour a été coordonné avec le HCR, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Croix-Rouge libanaise et plusieurs organisations humanitaires.

Selon notre correspondant, des familles ont exprimé leur joie de rentrer chez elles avec leurs proches et remercié la SG d'avoir facilité le retour.

Encadré par le HCR, le premier convoi de « retours volontaires » organisé fin juillet depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024, n'avait ramené que 71 personnes, sur les 17 000 réfugiés qui avaient exprimé leur intérêt pour le plan lancé le 1er juillet par l'agence onusienne. Un second convoi avait concerné 300 personnes mi-septembre. Un troisième, la semaine dernière, n'a transporté qu'une dizaine de familles.

Plus généralement, un million de réfugiés syriens sont rentrés de l'étranger en Syrie depuis la chute d'Assad, avait annoncé le HCR il y a deux semaines, appelant la communauté internationale à « accroître son soutien pour mettre fin aux souffrances et aux déplacements de millions de Syriens contraints de fuir leurs foyers au cours des 14 dernières années et à aider à la reconstruction du pays ».

Tout en décrivant ces retours massifs comme « un signe du grand espoir et des attentes élevées des Syriens après la transition politique dans leur pays », le HCR avait souligné que les personnes qui rentrent chez elles sont confrontées à « d'immenses défis », et déploré que les fonds destinés à faire face à la crise syrienne soient « en baisse ». En Syrie, moins d'un quart des fonds dont les agences des Nations unies ont déclaré avoir besoin pour fournir de l'aide cette année ont été fournis.

Plus tôt ce mois-ci, Lisa Abou Khaled, porte-parole de la branche libanaise du HCR, avait expliqué à L'Orient-Le Jour que « ceux qui choisissent le recours à ces retours groupés représentent une minorité. La plupart des personnes rentrent par leurs propres moyens ». Elle notait avoir « enregistré 114 000 inscriptions pour le programme de départ volontaire, tandis qu’au moins 238 000 dossiers ont été radiés de nos listes au Liban en 2025 après un retour authentifié ou présumé, en attendant les chiffres de septembre. »L’objectif affiché par le gouvernement libanais s’élève à 400 000 retours d’ici à la fin de l’année, selon la ministre des Affaires sociales, Hanine Sayyed.